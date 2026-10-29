Mirele ar fi ascuns camere de supraveghere în camerele invitaților. Anchetă în loc de nuntă, la Sibiu

O nuntă organizată la o cabană de pe Valea Avrigului, județul Sibiu, s-a transformat într-un dosar penal după ce mai mulți invitați au descoperit că ar fi fost filmați fără știrea lor în spațiile de cazare. Principalul suspect este chiar mirele, un bărbat în vârstă de 38 de ani, care ar fi instalat dispozitive de supraveghere ascunse în prizele din camere și băi.

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Invitații au fost filmați în ipostaze intime

La eveniment au participat aproximativ 30 de persoane, iar suspiciunile au apărut după ce unul dintre cuplurile cazate la cabană a observat nereguli la o priză montată chiar în fața patului. După o verificare atentă, invitații au descoperit în interiorul adaptorului un dispozitiv capabil să înregistreze imagini și sunet.

Căutările au continuat și în alte încăperi ale cabanei. Astfel, un al doilea dispozitiv ar fi fost găsit în baie, orientat către zona dușului, iar o altă cameră ascunsă ar fi supravegheat un dormitor în care erau cazate două tinere.

Una dintre camere a fost găsite de soțul Feliciei Kopan, amândoi invitați la nunta prietenilor săi.

„Era încremenit, cu un dispozitiv în mână. Îl găsise în priză. Era un dispozitiv video și audio încorporat în priza dublă care era introdusă în priză, în fața patului nostru. Acest dispozitiv filma Full HD și surprindea toate detaliile care se pot petrece într-un pat. Și în baie aveam un al doilea dispozitiv introdus în priză, în fața dușului, care filma absolut toate detaliile care se pot întâmpla într-un duș”, a povestit Felicia Kopan, potrivit ProTv. Invitata a povestit întreg incidentul pe rețelele sociale.

Inițial, invitații au crezut că aparatura ar fi putut fi montată de proprietarii cabanei sau de alte persoane necunoscute. Având încredere în mire, aceștia i-au înmânat cardul de memorie extras din unul dintre dispozitive pentru a vedea ce conține.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, bărbatul ar fi distrus ulterior cardurile de memorie, încercând să elimine eventualele dovezi. Situația s-a complicat în momentul în care invitații au decis să sesizeze poliția și să predea anchetatorilor echipamentele găsite.

Vinovăția l-a măcinat pe bărbat

Confruntat de prieteni și pus în fața acuzațiilor, mirele ar fi recunoscut că el a cumpărat și instalat dispozitivele de supraveghere. Ulterior, acesta i-ar fi mărturisit faptele și proaspetei sale soții.

În urma plângerilor depuse, polițiștii au efectuat percheziții la locuința celor doi soți. Anchetatorii au ridicat mai multe echipamente electronice, printre care șase telefoane mobile și patru laptopuri, care urmează să fie supuse unor expertize informatice.

Atât bărbatul, cât și soția sa au calitatea de suspecți în dosarul penal deschis pentru violarea vieții private. Procurorii încearcă să stabilească dacă dispozitivele au fost utilizate exclusiv cu ocazia acestei nunți sau dacă au existat și alte situații similare.

De asemenea, ancheta urmărește să afle dacă imaginile înregistrate au fost stocate pe servere externe ori distribuite către alte persoane sau pe platforme online.

Totodată, oamenii legii verifică dacă femeia avea cunoștință despre existența dispozitivelor și despre planurile soțului său sau dacă nu a avut nicio implicare în presupusele fapte

„Sper din suflet și am încredere că poliția o să-și facă treaba pe acest subiect. Nu, n-o să ne retragem nicio plângere”, a transmis Felicia Kopan..

Conform legislației în vigoare, filmarea sau înregistrarea unei persoane aflate într-un spațiu privat fără acordul acesteia reprezintă infracțiunea de violare a vieții private și poate fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani.