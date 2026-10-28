 Efectul Tom Cruise. Katie Holmes s-a schimbat radical după nunta cu marele actor. „Era ca o căprioară în farul mașinii”
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Efectul Tom Cruise. Katie Holmes s-a schimbat radical după nunta cu marele actor. „Era ca o căprioară în farul mașinii”

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Dincolo de imaginile spectaculoase de la nuntă și de aparițiile în lumina reflectoarelor a celor doi actori, Jenny McCarthy susține că a observat o schimbare vizibilă în comportamentul lui Katie după ce a devenit doamna Cruise.

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Foto: Profimedia

Jenny McCarthy a povestit despre experiențele ei alături de fostul cuplu în cadrul podcastului său, unde a avut-o invitată pe Ann Gallard Hill, o fostă membră a Bisericii Scientologice.

Blondina a dezvăluit că i-a cunoscut pe Tom Cruise și Katie Holmes în perioada în care avea o relație cu actorul Jim Carrey. Potrivit actriței, Katie părea aceeași persoană în timpul ceremoniei, însă lucrurile s-au schimbat pe parcursul căsniciei. „În perioada aceea, părea o căprioară surprinsă în farurile unei mașini. Asta se întâmpla la ceva timp după nuntă”.

Tom Cruise și Katie Holmes s-au căsătorit în noiembrie 2006, în cadrul unei ceremonii desfășurate în Italia. În același an, cei doi deveniseră părinții unei fetițe, Suri. Jenny McCarthy și-a amintit și un episod petrecut la recepția nunții, când diferențele dintre cei doi miri au devenit evidente.

Potrivit relatării sale, domnișoara de onoare a lui Katie a ținut un discurs emoționant și relaxat, în care a evocat anii de liceu, prietenia și momentele petrecute împreună. Atmosfera s-a schimbat, însă, când a venit rândul lui David Miscavige, liderul Bisericii Scientologice și cavalerul de onoare al lui Cruise.

McCarthy susține că discursul acestuia a durat aproximativ 30 de minute și a prezentat cuplul drept una dintre cele mai importante perechi din lume. „Mă uitam în jur la fețele tuturor și vedeam familia lui Katie întrebându-se: «Ce se întâmplă?»”, a povestit actrița. Ea a susținut că a urmărit inclusiv reacția miresei, care ar fi încercat să zâmbească în timpul momentului.

Un alt moment relatat de Jenny McCarthy a avut loc în timpul cinei organizate înaintea nunții. Actrița a povestit că a văzut-o pe micuța Suri adusă de o bonă și a întrebat dacă poate să o țină în brațe. Potrivit acesteia, încăperea ar fi amuțit brusc, iar cei prezenți ar fi privit-o insistent. McCarthy a descris experiența drept una inconfortabilă și a afirmat că atmosfera s-a relaxat abia după ce i-a înapoiat copilul lui Katie. Ciudat, nu?

Ei bine, McCarthy sesizase bine că ceva era în neregulă la cuplul de aur de la Hollywood, care, într-adevăr, n-a rezista împreună decât câțiva ani.

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