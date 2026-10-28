Tragedie în Sibiu! Doi copii de 2 și 4 ani au murit intoxicați

O tragedie cutremurătoare s-a petrecut în Tălmaciu, județul Sibiu, unde doi copii mici și-au pierdut viața după ce s-au intoxicat cu fum. Salvatorii au intervenit de urgență, însă, în ciuda eforturilor depuse, cei doi micuți nu au mai putut fi salvați. Circumstanțele în care s-a produs incidentul sunt încă investigate.

Doi copii au murit împreună, după ce s-au intoxicat cu fum Foto: Instagram

O tragedie a îndoliat o familie din județul Sibiu, după ce doi copii, în vârstă de numai doi și patru ani, și-au pierdut viața în urma unui incident petrecut într-o locuință din Tălmaciu. Cei mici au fost găsiți inconștienți, într-o cameră plină de fum, iar echipele de intervenție au făcut eforturi pentru a-i salva. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru ei.

Ce au descoperit pompierii la fața locului

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, victimele sunt o fetiță de doi ani și un băiețel de patru ani. Aceștia au fost găsiți în stop cardiorespirator într-o cameră inundată cu fum, pe strada 1 Mai din Tălmaciu.

„În ciuda eforturilor depuse de salvatori, cei doi minori nu au putut fi salvați. Aceștia nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicii fiind nevoiți să declare decesul acestora”, a transmis locotenentul Andreea Ștefan, din cadrul ISU Sibiu.

Pompierii încearcă să stabilească de la ce a pornit incendiul

Intervenția a avut loc miercuri seara, după ce un apel la 112 a anunțat că o cameră era plină de fum. La sosirea echipajelor, salvatorii i-au găsit pe cei doi copii inconștienți.

În urma verificărilor, pompierii au constatat că o parte din salteaua unui pat arsese. În prezent, aceștia încearcă să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul și cauza probabilă a acestuia. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, două echipaje SMURD, mașina medicului de urgență și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, dintre care una cu medic.