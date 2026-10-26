 Alertă într-un avion care zbura din Spania spre Marea Britanie! Codul de urgență, transmis cu 20 de minute înainte de aterizare. Ce s-a întâmplat
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Alertă într-un avion care zbura din Spania spre Marea Britanie! Codul de urgență, transmis cu 20 de minute înainte de aterizare. Ce s-a întâmplat

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Un zbor pe ruta Sevilla–Manchester a fost marcat de un moment tensionat, după ce echipajul unui avion Boeing 737-800 a transmis un semnal general de urgență cu aproximativ 20 de minute înainte de aterizare. Un pasager a avut nevoie de asistență medicală, iar personalul specializat a fost mobilizat pentru a interveni imediat după sosirea aeronavei.

Alertă într-un avion care zbura din Spania spre Marea Britanie!
Alertă într-un avion care zbura din Spania spre Marea Britanie! Foto: Unsplash

Ce s-a întâmplat la bordul avionului care zbura spre Manchester

Un incident medical a determinat echipajul unei aeronave care efectua cursa dintre Sevilla, Spania, și Manchester, Marea Britanie, să solicite asistență de urgență în timpul zborului.

Avionul implicat este un Boeing 737-800, identificat prin numărul de înmatriculare EI-DWX și indicativul de zbor RYR56QH. În timp ce se apropia de destinație, echipajul a transmis codul 7700, utilizat în aviație pentru semnalarea unei urgențe generale la bord.

Potrivit informațiilor disponibile, semnalul a fost emis cu aproximativ 20 de minute înainte de aterizare, când aeronava se afla la peste 12.000 de picioare altitudine, adică aproximativ 3.660 de metri.

Un pasager a avut nevoie de îngrijiri medicale

Solicitarea de urgență a fost determinată de starea de sănătate a unui pasager, căruia i s-a făcut rău în timpul călătoriei. Pentru ca acesta să poată primi ajutor cât mai repede, echipajul a anunțat din timp necesitatea intervenției personalului medical la sosirea pe aeroportul din Manchester.

Astfel, echipele medicale au fost pregătite să preia situația imediat după aterizarea aeronavei, în urma solicitării transmise de echipaj.

Reprezentanții companiei aeriene au confirmat incidentul și au explicat motivul pentru care a fost cerut sprijin medical înainte de sosirea la destinație.

„Unui pasager i s-a făcut rău în timpul zborului, astfel că echipajul a solicitat din timp asistență medicală, pentru ca personalul specializat să întâmpine aeronava la aterizarea pe aeroportul din Manchester”, au transmis reprezentanții companiei de zbor.

La ce oră a ajuns avionul pe aeroportul din Manchester

Potrivit datelor privind desfășurarea zborului, decolarea de pe aeroportul din Sevilla era programată pentru ora locală 20:20, însă aeronava a plecat efectiv la ora 21:33.

Conform informațiilor publicate de platforma Flightradar, avionul a ajuns pe aeroportul din Manchester în jurul orei 23:30.

Deși echipajul a fost nevoit să transmită codul general de urgență în apropierea destinației, aeronava a aterizat în siguranță. Solicitarea a permis pregătirea intervenției medicale înainte de sosirea pasagerilor pe aeroport.

Incidentul evidențiază importanța procedurilor de siguranță aplicate în aviație și a comunicării rapide dintre echipajul de zbor și serviciile de la sol atunci când un pasager are nevoie de asistență medicală.

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