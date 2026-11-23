O schimbare importantă are loc pe piața muncii din România: după mai bine de trei decenii în care a fost utilizată în documentele oficiale, denumirea „femeie de serviciu” urmează să dispară din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR).

Peste 76.000 de angajați din România, vizați de o schimbare oficială Foto: pexels

Ministerul Muncii a emis deja avizul favorabil pentru înlocuirea acesteia cu titulatura neutră „lucrător în servicii de curățenie”, o modificare ce vizează peste 76.000 de contracte individuale de muncă și care poate fi aplicată imediat de către angajatori, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro

De ce dispare denumirea „femeie de serviciu” și cum se aplică noua formulare în contracte

Decizia de redenumire urmărește eliminarea unei titulaturi considerate discriminatorii, întrucât asocia activitățile de curățenie exclusiv cu femeile. Noua formulare, „lucrător în servicii de curățenie”, este neutră din punctul de vedere al genului și reflectă realitatea că această profesie poate fi practicată în egală măsură atât de femei, cât și de bărbați.

Conform datelor publicate de sursa citată, Ministerul Muncii a avizat schimbarea numelui ocupației fără a modifica însă codul numeric aferent acesteia în COR. Astfel, angajatorii pot folosi deja noua denumire atunci când întocmesc sau actualizează contractele individuale de muncă.

Zeci de ocupații noi au fost introduse în COR, iar alte 62 au fost eliminate

Această modificare face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a Clasificării Ocupațiilor din România, după ce Ministerul Muncii a simplificat procedura de actualizare periodică pentru a răspunde mai rapid cerințelor venite din partea angajatorilor și a celorlalți utilizatori.

În urma celei mai recente actualizări, în COR au fost introduse 65 de ocupații noi și au fost eliminate 62 de ocupații care nu mai sunt practicate pe piața muncii. Dintre cele 65 de meserii nou-introduse, 45 au fost adăugate la solicitarea directă a utilizatorilor, iar 20 au fost preluate din Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor, regăsindu-se în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior.

Totodată, 15 dintre noile ocupații aparțin domeniilor IT și digitalizării, alte trei au fost mutate în grupe de bază corespunzătoare, iar două au primit denumiri noi, adaptate cerințelor actuale. În ceea ce privește cele 62 de ocupații eliminate, acestea nu dispar definitiv, ci vor putea fi incluse într-o grupă reziduală și reactivate ulterior la cererea angajatorilor.