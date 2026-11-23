Magia sărbătorilor de iarnă vine la pachet cu costuri considerabile pentru vizitatorii care ajung în acest sezon la Târgul de Crăciun din Budapesta.

Prețuri piperate la Târgul de Crăciun din Budapesta Foto: pexels

Deși evenimentul atrage anual mii de oameni datorită atmosferei festive, în 2026 târgul a ajuns în centrul atenției mai ales din cauza tarifelor uriașe practicate la tarabe, unde un simplu gulaș depășește 70 de lei, iar unele variante de langoș se apropie de pragul de 100 de lei.

Cât costă un langoș, un gulaș sau o ciocolată caldă la Târgul de Crăciun din Budapesta

La căsuțele din cadrul târgului, prețurile îi pun pe gânduri chiar și pe vizitatorii veniți din țări cu un nivel de trai ridicat. De pildă, un langoș ajunge la 6.900 de forinți, echivalentul a aproximativ 98 de lei. Lista tarifelor piperate continuă cu gulașul servit în pâine, care costă în jur de 74 de lei, o porție de ciolan de porc ajunge la 104 lei, un kürtős se apropie de 60 de lei, iar o ciocolată caldă premium poate costa chiar 65 de lei.

Printre vizitatorii care au testat preparatele tradiționale s-a numărat și o turistă din România, care a ales o combinație diferită față de rețetele clasice de acasă și a scos din buzunar câteva zeci de lei:

„Langoș cu pui și bacon, ceva ce la noi nu găsești. Avem cu brânză. Vreo 60 de lei, ceva de genul. Sunt mari (prețurile – n.r.), în comparație cum sunt la noi, dar na”, a mărturisit românca pentru Observator.

Dezamăgirea este împărtășită și de turiștii străini. Vizitatori veniți din Israel au povestit că, deși târgul este frumos decorat, au renunțat să cumpere celebra ciocolată Dubai după ce au aflat că aceasta costă 20 de dolari, în timp ce turiști americani din Tennessee au relatat că au plătit 37 de dolari pentru mâncare și 5 dolari pentru un pahar cu vin.

Ce spun localnicii despre tarife și cum profită antreprenorii din zonă de scumpiri

Locuitorii din Budapesta susțin că aceste prețuri sunt stabilite exclusiv pentru turiști, însă recunosc că și cheltuielile comercianților pentru închirierea spațiilor sunt extrem de ridicate.

Un localnic a comparat chiar experiența din capitala Ungariei cu cea din Austria: „Dacă te duci în Viena, prețurile sunt ca aici, dar ai parte de o experiență mai bună. Aici, ca să fiu sincer, nu recomand să veniți. Mâncarea nu e cea mai bună și prețurile sunt foarte mari. Este scump și pentru că prețul pentru închirierea spațiului este foarte, foarte mare”.

Pentru cei cu bugete mai restrânse, există totuși o regulă care îi obligă pe comercianți să ofere și un preparat la preț fix, de aproximativ 23 de lei, însă opțiunile sunt mult mai simple.

Între timp, unii antreprenori din apropiere profită de nemulțumirea vizitatorilor și își promovează propriile localuri, îndemnându-i pe oameni să vină la târg doar pentru fotografii și atmosferă, iar apoi să cumpere băuturi și mâncare din afara perimetrului: „Dacă nu vrei să cheltuiești 10 euro pentru o ciocolată caldă, vino la Flatty, suntem fix aproape de târg. Ia o ciocolată caldă, vino la Târgul de Crăciun și bucură-te”.