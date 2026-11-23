Cu aproximativ o lună înainte de Crăciun, românii au început deja pregătirile pentru masa de sărbători și își umplu congelatoarele din timp, temându-se de un nou val de scumpiri în preajma sărbătorilor de iarnă.

Cât plătesc românii înainte de Crăciun Foto: pexels

Deoarece preparatele tradiționale precum friptura, sarmalele, cârnații sau șoriciul sunt nelipsite de pe mesele de Crăciun, carnea de porc se află pe primul loc pe lista de cumpărături, iar vânzările în ferme au demarat mult mai devreme în acest an.

Diferențe majore de preț la carnea de porc

Deși datele oficiale indică ieftiniri de 15% în acest an comparativ cu anul trecut, scăderile de preț se văd doar la plecarea din fermele comerciale, unde kilogramul de carne în viu se vinde cu sume cuprinse între 4,5 și 7 lei, iar carcasa ajunge la o medie de 7,5 lei pe kilogram.

În schimb, micii crescători practică tarife mai ridicate, invocând faptul că își cresc animalele în mod natural: la aceștia, kilogramul în viu costă între 13 și 17 lei, iar carcasa urcă până la 23 de lei.

„S-au și terminat, în mod normal am comenzi de la an la an, de cum s-a vândut porcul, dar așa să sune lumea, necunoscuți, cam din septembrie. 20 de lei este kilogramul. Am vândut în jur de 50 de porci. De weekendul viitor încep tăierile în masă”, a explicat Mădălin Nica, proprietarul unei ferme de porci, potrivit Observator.

Odată ce carnea ajunge însă în piețe și la raft, ieftinirile raportate la poarta fermei dispar complet. De pildă, în Piața Obor din Capitală, antricotul de porc se vinde cu 22 de lei kilogramul, cotletul dezosat costă 26 de lei, ceafa ajunge la 32 de lei pe kilogram, iar slănina se vinde cu 20 de lei kilogramul.

„Mă aștept ca prețul pentru carnea românească să fie mare la raft și mă aștept să vedem foarte multe oferte bombastice cu carne din import”, a avertizat Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România.

Românii cumpără carnea la bucată, nu la carcasă

Presiunea prețurilor se reflectă direct în comportamentul de consum al cumpărătorilor. Dacă în anii trecuți multe familii achiziționau un porc întreg pentru sărbători, acum oamenii preferă să cumpere doar câteva bucăți, eșalonat, pe parcursul mai multor săptămâni, pentru a nu resimți un efort financiar major chiar înainte de Crăciun.

„Luăm carne cumpărată așa, tăiată. Nu, e prea mult și nu s-ar justifica să dăm banii pe un porc întreg. Mari, bineînțeles că toate sunt mari. Adică bătaia de joc”, a mărturisit un cumpărător nemulțumit de tarife.

Potrivit studiilor de piață, aproape trei sferturi dintre români preferă carnea de porc autohtonă, însă produsele din import comercializate în supermarketuri la prețuri mai mici reprezintă o concurență puternică. Per total, estimările arată că o familie din România va cheltui în acest an între 1.500 și 3.000 de lei pentru pregătirile de Crăciun.