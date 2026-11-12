 Cât va costa porcul de Crăciun în 2026. Crescătorii din ferme trag un semnal de alarmă
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Cât va costa porcul de Crăciun în 2026. Crescătorii din ferme trag un semnal de alarmă

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Cu mai bine de o lună înainte de Ignat, tradiționala sărbătoare din 20 decembrie dedicată sacrificării porcilor pentru masa de Crăciun, piața începe deja să se pregătească pentru perioada sărbătorilor, iar cererea și ofertele sunt tot mai numeroase. 

Cât a ajuns să coste porcul de Crăciun
Cât a ajuns să coste porcul de Crăciun Foto: arhivă

Crescătorii din gospodării primesc rezervări și avansuri de la cumpărători, în timp ce fermele comerciale avertizează că sunt nevoite să vândă animalele sub costul de producție.  

Cât costă porcul de Crăciun în gospodării

În 2026, prețurile practicate de micii crescători variază între 13 și 17 lei pe kilogram în viu, în funcție de județ și de caracteristicile animalului. Pentru carnea vândută în carcasă, tarifele ajung la 18-23 lei pe kilogram.

Mulți români aleg să își rezerve porcul din timp, plătind o arvună pentru a bloca prețul și pentru a avea garanția că vor primi animalul dorit înainte de sărbători. În general, porcii puși la vânzare au greutăți de peste 100-120 de kilograme, existând și exemplare care depășesc 300 de kilograme, potrivit Libertatea.

Cele mai mici prețuri pentru kilogramul în viu sunt întâlnite în județele Alba și Buzău, unde porcii se vând cu aproximativ 13 lei/kg. În Prahova, prețul ajunge la 14 lei/kg. Un nivel mediu de circa 15 lei/kg este practicat în Arad, Argeș și Brașov, în timp ce în Botoșani prețul urcă la 15,5 lei/kg. Cele mai ridicate tarife sunt în: Cluj, 16 lei kg în viu; Covasna, 16,5 lei/kg; Sibiu, 17 lei/kg. 

Fermele comerciale acuză pierderi semnificative

Dacă în gospodării prețurile sunt relativ ridicate, situația din sectorul industrial este cu totul diferită. Reprezentanții fermelor susțin că vând animalele la prețuri care nu acoperă costurile de producție.

Potrivit datelor din industrie, prețul la poarta fermei este de aproximativ 5,50-5,80 lei/kg în viu, în timp ce costul de producție se ridică la circa 7,5 lei/kg. Rezultatul este o pierdere estimată la aproximativ 30 de euro pentru fiecare porc comercializat.

Producătorii avertizează că această situație pune o presiune uriașă asupra sectorului și afectează profitabilitatea fermelor românești.

Importurile domină piața românească

Unul dintre principalele motive invocate pentru această situație este volumul mare al importurilor. Conform estimărilor din industrie, aproape 80% din carnea de porc consumată în România provine din import.

Spania rămâne principalul furnizor de carne de porc pentru piața românească, urmată de Germania. Specialiștii explică faptul că reducerea exporturilor spaniole către piețele asiatice a generat un surplus de marfă, care este redirecționat către statele europene, inclusiv România.

Această ofertă ridicată menține prețurile la un nivel redus pentru fermele comerciale și îngreunează concurența producătorilor locali.

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