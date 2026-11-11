Bani în plus pentru 2,8 milioane de pensionari, înainte de Crăciun. Cine primește 500 de lei în decembrie și ce sume se acordă în funcție de pensie

Aproape 2,8 milioane de pensionari din România vor beneficia, în luna decembrie 2026, de o nouă tranșă de sprijin financiar acordată de stat prin intermediul pachetului de solidaritate. Ajutorul va ajunge la persoanele cu pensii de până la 3.000 de lei, iar valoarea acestuia va fi stabilită în funcție de veniturile fiecărui beneficiar. Cei cu pensiile cele mai mici vor primi 500 de lei în plus, chiar înainte de sărbătorile de iarnă.

Bani în plus pentru 2,8 milioane de pensionari, înainte de Crăciun. Foto: arhiva

Ajutor pentru pensionari în decembrie 2026. Câți bani vor primi beneficiarii

Plata celei de-a doua tranșe a sprijinului financiar destinat pensionarilor a fost confirmată de ministrul Muncii, Florin Manole, într-un interviu acordat postului Digi24.

Potrivit oficialului, banii vor fi distribuiți în luna decembrie, iar cuantumul ajutorului va varia în funcție de valoarea pensiei. Măsura vizează aproximativ 2,8 milioane de persoane și reprezintă a doua parte a sprijinului inclus în pachetul de solidaritate.

Ministrul Muncii a explicat că ajutorul este împărțit în trei categorii, în funcție de veniturile lunare ale pensionarilor.

„Sunt trei praguri de venit: pensii până în 1.500 de lei - acei oameni vor primi 500 de lei; cei care au pensiile între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar cei care au între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei. Este vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și reprezintă, de fapt, a doua jumătate a sprijinului pentru pensionari din pachetul de solidaritate", a explicat ministrul.

Cine primește 500 de lei înainte de Crăciun

Cea mai mare sumă, de 500 de lei, este destinată pensionarilor ale căror venituri lunare nu depășesc 1.500 de lei. Pentru celelalte categorii, ajutorul va fi acordat astfel:

500 de lei pentru pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei;

400 de lei pentru cei care au pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei;

300 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Astfel, pensionarii care se încadrează în plafoanele stabilite vor primi un sprijin financiar suplimentar în luna decembrie, într-o perioadă în care cheltuielile gospodăriilor cresc, în special din cauza pregătirilor pentru Crăciun și Anul Nou.

Ce se întâmplă cu pensiile în 2027. Ministrul Muncii a vorbit despre o posibilă majorare de 7,3%

Pe lângă ajutorul acordat în decembrie, ministrul Muncii a abordat și subiectul creșterii pensiilor în 2027. Potrivit estimărilor bazate pe indicatorii macroeconomici utilizați în aplicarea legislației, majorarea ar putea ajunge la 7,3%.

Florin Manole a precizat că procentul nu reprezintă o estimare personală, ci rezultatul unui calcul realizat în raport cu indicatorii economici prevăzuți de lege. Următorul pas este discutarea aplicării acestor prevederi cu Ministerul Finanțelor și cu premierul.

„Nu este estimarea mea, este un calcul care ține cont de indicatorii macroeconomici folosiți în aplicarea legii. Asta înseamnă că vom merge către ministrul de Finanțe și către premier cu ceea ce înseamnă aplicarea legii”, a declarat Florin Manole.

Oficialul a atras atenția și asupra dificultăților financiare cu care se confruntă pensionarii, în contextul inflației și al măsurilor care au afectat veniturile acestei categorii de populație în ultimii ani.

„Nevoia de a rămâne în limitele bugetare agreate și pe care le vom respecta trebuie să se facă fără a pune presiune o dată în plus pe pensionari, pentru că asta s-a întâmplat deja în doi ani. Și este mult prea mult, pentru că inflația apasă foarte mult", a afirmat ministrul.

Prin urmare, luna decembrie 2026 aduce o nouă tranșă de sprijin financiar pentru milioane de pensionari, în timp ce o eventuală majorare a pensiilor în 2027 rămâne legată de aplicarea prevederilor legale și de deciziile autorităților privind bugetul.