 Bani în plus pentru 2,8 milioane de pensionari, înainte de Crăciun. Cine primește 500 de lei în decembrie și ce sume se acordă în funcție de pensie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Bani în plus pentru 2,8 milioane de pensionari, înainte de Crăciun. Cine primește 500 de lei în decembrie și ce sume se acordă în funcție de pensie

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Aproape 2,8 milioane de pensionari din România vor beneficia, în luna decembrie 2026, de o nouă tranșă de sprijin financiar acordată de stat prin intermediul pachetului de solidaritate. Ajutorul va ajunge la persoanele cu pensii de până la 3.000 de lei, iar valoarea acestuia va fi stabilită în funcție de veniturile fiecărui beneficiar. Cei cu pensiile cele mai mici vor primi 500 de lei în plus, chiar înainte de sărbătorile de iarnă.

Bani în plus pentru 2,8 milioane de pensionari, înainte de Crăciun.
Bani în plus pentru 2,8 milioane de pensionari, înainte de Crăciun. Foto: arhiva

Ajutor pentru pensionari în decembrie 2026. Câți bani vor primi beneficiarii

Plata celei de-a doua tranșe a sprijinului financiar destinat pensionarilor a fost confirmată de ministrul Muncii, Florin Manole, într-un interviu acordat postului Digi24.

Potrivit oficialului, banii vor fi distribuiți în luna decembrie, iar cuantumul ajutorului va varia în funcție de valoarea pensiei. Măsura vizează aproximativ 2,8 milioane de persoane și reprezintă a doua parte a sprijinului inclus în pachetul de solidaritate.

Ministrul Muncii a explicat că ajutorul este împărțit în trei categorii, în funcție de veniturile lunare ale pensionarilor.

Sunt trei praguri de venit: pensii până în 1.500 de lei - acei oameni vor primi 500 de lei; cei care au pensiile între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar cei care au între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei. Este vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și reprezintă, de fapt, a doua jumătate a sprijinului pentru pensionari din pachetul de solidaritate", a explicat ministrul.

Cine primește 500 de lei înainte de Crăciun

Cea mai mare sumă, de 500 de lei, este destinată pensionarilor ale căror venituri lunare nu depășesc 1.500 de lei. Pentru celelalte categorii, ajutorul va fi acordat astfel:

  • 500 de lei pentru pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei;
  • 400 de lei pentru cei care au pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei;
  • 300 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Astfel, pensionarii care se încadrează în plafoanele stabilite vor primi un sprijin financiar suplimentar în luna decembrie, într-o perioadă în care cheltuielile gospodăriilor cresc, în special din cauza pregătirilor pentru Crăciun și Anul Nou.

Ce se întâmplă cu pensiile în 2027. Ministrul Muncii a vorbit despre o posibilă majorare de 7,3%

Pe lângă ajutorul acordat în decembrie, ministrul Muncii a abordat și subiectul creșterii pensiilor în 2027. Potrivit estimărilor bazate pe indicatorii macroeconomici utilizați în aplicarea legislației, majorarea ar putea ajunge la 7,3%.

Florin Manole a precizat că procentul nu reprezintă o estimare personală, ci rezultatul unui calcul realizat în raport cu indicatorii economici prevăzuți de lege. Următorul pas este discutarea aplicării acestor prevederi cu Ministerul Finanțelor și cu premierul.

Nu este estimarea mea, este un calcul care ține cont de indicatorii macroeconomici folosiți în aplicarea legii. Asta înseamnă că vom merge către ministrul de Finanțe și către premier cu ceea ce înseamnă aplicarea legii”, a declarat Florin Manole.

Oficialul a atras atenția și asupra dificultăților financiare cu care se confruntă pensionarii, în contextul inflației și al măsurilor care au afectat veniturile acestei categorii de populație în ultimii ani.

„Nevoia de a rămâne în limitele bugetare agreate și pe care le vom respecta trebuie să se facă fără a pune presiune o dată în plus pe pensionari, pentru că asta s-a întâmplat deja în doi ani. Și este mult prea mult, pentru că inflația apasă foarte mult", a afirmat ministrul.

Prin urmare, luna decembrie 2026 aduce o nouă tranșă de sprijin financiar pentru milioane de pensionari, în timp ce o eventuală majorare a pensiilor în 2027 rămâne legată de aplicarea prevederilor legale și de deciziile autorităților privind bugetul.

Ghid de cumpărături

image png
VideoCe au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează Internațional
mirela vaida si oana tomoiaga
#Asia Express
Câți bani ar fi încasat Mirela Vaida și Oana Tomoiagă după eliminarea de la „Asia Express”. Suma primită pentru cele 10 săptămâni de competiție PrimeTime
image
Cum au transformat localnicii din „Sahara Olteniei” terenurile neroditoare în venituri de sute de euro pe an adevarul.ro
image
26 de județe ar putea dispărea din România. Cum ar arăta noua hartă administrativă și ce s-ar întâmpla cu Bucureștiul adevarul.ro

Parteneri

image
Fotbalistul uriaș din Italia care anunță plecarea lui Chivu de la Inter: „Nu merită persoane autentice loiale” www.fanatik.ro
image
Cele două companii care au trimis oferte la energie cu peste 2 lei/kWh observatornews.ro
image
Cum ar arăta harta României dacă se aplică "planul Benea". 26 de județe ar putea să dispară www.antena3.ro
image
Jurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei as.ro
image
România ar putea rămâne cu doar 15 județe. Ce ar dispărea de pe hartă și cine ar câștiga puterea administrativă playtech.ro
image
Nicușor Dan, gest rar! Și-a anunțat prezența la meciul echipei naţionale www.fanatik.ro
image
1.000 lei amendă pentru toți șoferii din București care fac această greșeală în 2026. Majoritatea cred că e ceva normal, dar legea este clară www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan Markle, gest sfâșietor pentru o mamă îndoliată! Ducesa, copleșită de propriile necazuri? okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Tarantella, dansul medieval care „vindeca” mușcătura unui păianjen veninos historia.ro
Meteo - vant - ploaie - umbrela FOTO Shutterstock
ANM a emis două Coduri glabene de ploi și de vânt. Care vor fi zonele afectate de vremea instabilă Național
mancare vegetariana post adobestock jpg
Ce alimente trebuie consumate în Postul Crăciunului pentru a evita senzația de oboseală. Sunt versatile și foarte sănătoase Fapt divers
spital (1) jpg
FotoUn tânăr de 21 de ani a ajuns la spital după ce a făcut un gest banal în timp ce se grăbea să ajungă la serviciu. Ce a pățit când a încercat să-și usuce părul Internațional
cristina lichi maica ecaterina captura video jpg
VideoA reprezentat România, dar a renunțat la sport pentru Dumnezeu. Povestea unei foste gimnaste care a devenit măicuță Fapt divers
Electrician Foto Freepik com jpg
Butonul din locuință care îți poate salva viața. De ce recomandă experții să fie testat de două ori pe an Fapt divers
Multimilionar în euro jpg
Salarii de 5.400 de euro pe lună pentru muncitorii calificați, într-o țară europeană. Sindicatele cer măsuri urgente: „Opriți sărăcirea!” Internațional
img jpg
ANAF scoate la licitație jumătate de apartament. Care este prețul cerut? Național
oras jpg
Un oraș spectaculos, fără mașini, va fi construit între Abu Dhabi și Dubai! Investiția depășește 13 miliarde de euro Fapt divers
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
VIDEO Nicușor Dan l-a umilit la Cotroceni pe jurnalistul Ovidiu Vanghele, după ce acesta a pus-o la zid pe Cristina Chiriac actualitate.net