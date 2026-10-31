 Cu cât vinde tenorul-fermier Vlad Miriță un porc de 140 kg, de Crăciun? La ce preț sunt „adidașii” pentru piftie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cu cât vinde tenorul-fermier Vlad Miriță un porc de 140 kg, de Crăciun? La ce preț sunt „adidașii” pentru piftie

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tenorul Vlad Miriță este și un bun fermier, câștigând bani frumoși, atât din muzică, cât și din comercializarea preparatelor din carne. Iată cât costă un porc întreg, de Crăciun, dar și „adidașii” pentru tradiționala piftie. Vă prezentăm și lista prețurilor din ultimii ani. Exclusiv pentru Click!, Vlad Miriță susține că se adresează unui public care este dispus să plătească un produs de foarte bună calitate.

Vlad Miriță este și tenor și fermier, în Târgoviște. Se ocupă cu creșterea porcilor
1/5
Vlad Miriță este și tenor și fermier, în Târgoviște. Se ocupă cu creșterea porcilor Foto: Facebook

Cu cât s-a scumpit carnea de porc, în 2026? 

Iată și cât costau produsele sale alimentare în 2024 și în 2025, și cu cât s-au scumpit, de la an la an. În 2024, un porc întreg, de 120 kg, costa 6.280 de lei, iar un porc de 40 kg costa 2.240 de lei. În 2025, un purcel de 60 de kilograme se vindea cu 3.540 de lei (TVA inclus), iar un porc de 120 de kilograme costa 6.840 de lei (TVA inclus).

Iar în 2026, un porc întreg, de 140 kg, costa inițial 7.980,00 lei, dar a fost redus la prețul de 7.182,00 lei. (TVA inclus):

„Această carcasă de porc pășunat la ferma noastră din Târgoviște, cu o greutate generoasă de 140 de kilograme, oferă o varietate impresionantă de bucăți de carne de porc de înaltă calitate. Provenind de la porci crescuți în medii naturale și hrăniți sănătos, această carcasă vă permite să pregătiți diverse rețete delicioase, de la fripturi și grătare la preparate tradiționale”.

Cât costă cârnații și „adidașii” pentru piftie? 

Iată și alte prețuri, în 2026, în magazinul său online: un kilogram de jumări costă 95 de lei kilogramul, ficatul de porc este la 108 lei kilogramul, picioarele de porc sau „adidașii” pentru piftie, cum mai erau numite în comunism, sunt la 37 de lei kilogramul, iar șoriciul este la 81 de lei kilogramul.

Vlad Miriță: „Facem produse Premium, iar prețurile sunt pe măsură”

În interviul pentru Click!, Vlad Miriță ne-a explicat de ce e nevoit să majoreze prețurile la produsele din carne, pe care le comercializează, dar și de ce este mai scump decât în magazine:

„Noi facem produse Premium, iar felul în care creștem păsările și porcii este total invers față de cum procedează industria. Prin urmare, și prețurile sunt pe măsură, noi ne adresăm unui public care e dispus să plătească un produs de foarte bună calitate, nu să îl sature de la ora 12.00 la 17.00, ci să îl hrănească, cu adevărat, să îi ofere organismului sănătate, să îi întărească sistemul imunitar.

Noi nu ne comparăm cu industria, suntem diametral opus. Scopul industriei e să producă mult și ieftin, al nostru este să producem calitativ, dar și să avem un profil, pe care să-l putem încasa și, mai apoi, reinvesti, ca acest mic business să fie sustenabil”.

Vlad Miriță: „Mai facem și donații la azil”

Vlad Miriță vine însă și în ajutorul celor fără posibilități financiare:

„Mai facem și donații, pe la câte un azil de bătrâni sau vreunei asociații, care oferă mâncare oamenilor străzii, donăm produse pentru o ciorbiță gustoasă”, a mai menționat Vlad Miriță, exclusiv pentru Click!

L-a avut invitat la masă și pe celebrul tenor Placido Domingo

În urmă cu doi ani, Vlad Miriță l-a avut musafir la masă și pe legendarul tenor spaniol Placido Domingo, alături de care a cântat în spectacolele din București și din Cluj-Napoca. Artistul și soția lui, Maria Natură-Miriță, au pregătit o masă specială pentru celebrul artist, bunătățile fiind preparate chiar din carnea de la ferma lui Vlad Miriță: 

„Cina special organizată pentru iubitul nostru maestru și frumoasa lui familie, cu mâncăruri fine preparate de Chef Daniela Graur și de Chef Horia Simon, cu diferite feluri de carne de la ferma noastră. Mulțumesc pentru atingerea magică”, a mai menționat Vlad Miriță. 

Ghid de cumpărături

Banner alexandru ciucu
Alexandru Ciucu, după vacanța alături de fiicele sale: „Într-o zi, când va vrea Dumnezeu, o să apară două zâmbete” Vedete românești
tudor chirila facebook jpg
Câți bani ar încasa Tudor Chirilă de la PRO TV pentru „Vocea României”. Fratele artistului a dezvăluit suma: „E prea de tot” Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Cipurile și algoritmii, noile „portavioane” care decid hegemonia globală. Avertismentul unui expert în tehnologii distructive adevarul.ro
image
Andreea Marin dă explicații după valul de indignare stârnit de afirmaţiile despre „pretențiile” tinerilor. Reacția lui Dan Negru adevarul.ro

Parteneri

image
Fabrica din România, închisă din cauza războiului din Ucraina! Miliardarul Rinat Ahmetov a lăsat aproape 200 de oameni fără loc de muncă www.fanatik.ro
image
Oraşul din România care în weekend înlocuieşte tramvaiele şi troleibuzele cu autobuze ca să facă economie observatornews.ro
image
Un mânz de 11 zile, o văcuță salvată și baloți de fân de 20 de lei: Sanctuarul unui cuplu mutat din București în Bucovina a ajuns viral www.antena3.ro
image
Fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, intervine în criza politică și anunță moțiune pentru dărâmanrea guvernului Tusk. Cine ar putea să îi ia locul www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Marea companie din România, deținută de Rinat Ahmetov, se închide! Toţi angajaţii, cu excepţia unuia, sunt concediaţi! as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Adrian Mutu intervine în scandalul Șucu – Pancu de la Rapid: „Ca părinte, îți dorești acest lucru” www.fanatik.ro
image
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Top 5 mituri despre vrăjitoare historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De unde vine „sãrbatoarea” de Halloween? historia.ro
Castelul Bran Foto Castelul Bran webp
VideoUn fost concurent de la „Survivor”, uimit de prețurile de la Castelul Bran, de Halloween! Cât a plătit pentru o vizită alături de familie Vedete românești
monica anghel instagram jpg
Recunoști vedeta? Fotografia din adolescență care i-a surprins pe fani: „Eram rock!” Vedete românești
image jpeg
#Exclusiv Click!
VideoLivia Graur a primit colindători pe o ploaie mocănească! Cum s-a distrat împreună cu fiica, Renata, de Halloween: „Ne-a udat până la piele” Vedete românești
cabiria si maia
Fiica Maiei Morgenstern, copleșită de răutățile din online. Cabiria: „Mă condamnă niște oameni pe care nu îi cunosc” Vedete românești
Banner alexandru ciucu
Alexandru Ciucu, după vacanța alături de fiicele sale: „Într-o zi, când va vrea Dumnezeu, o să apară două zâmbete” Vedete românești
eurovision logo foto shutterstock
VideoDoliu în muzică! Un fost reprezentant la Eurovision a murit la 64 de ani Vedete internaționale
banner saveta bogdan jpg
#Exclusiv Click!
Saveta Bogdan dă de pomană de Moșii de toamnă și pentru foștii soți: „S-au dus cu alte femei, dar eu tot le aprind lumânări”. Cum arată coliva cu 4 etaje Vedete românești
tudor chirila facebook jpg
Câți bani ar încasa Tudor Chirilă de la PRO TV pentru „Vocea României”. Fratele artistului a dezvăluit suma: „E prea de tot” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Ema Daniela Viziru vârstă. Câți ani are soția lui Lucian Viziru, celebrul actor din telenovelele românești actualitate.net