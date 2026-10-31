Cu cât vinde tenorul-fermier Vlad Miriță un porc de 140 kg, de Crăciun? La ce preț sunt „adidașii” pentru piftie

Tenorul Vlad Miriță este și un bun fermier, câștigând bani frumoși, atât din muzică, cât și din comercializarea preparatelor din carne. Iată cât costă un porc întreg, de Crăciun, dar și „adidașii” pentru tradiționala piftie. Vă prezentăm și lista prețurilor din ultimii ani. Exclusiv pentru Click!, Vlad Miriță susține că se adresează unui public care este dispus să plătească un produs de foarte bună calitate.

1/5 Vlad Miriță este și tenor și fermier, în Târgoviște. Se ocupă cu creșterea porcilor Foto: Facebook

Cu cât s-a scumpit carnea de porc, în 2026?

Iată și cât costau produsele sale alimentare în 2024 și în 2025, și cu cât s-au scumpit, de la an la an. În 2024, un porc întreg, de 120 kg, costa 6.280 de lei, iar un porc de 40 kg costa 2.240 de lei. În 2025, un purcel de 60 de kilograme se vindea cu 3.540 de lei (TVA inclus), iar un porc de 120 de kilograme costa 6.840 de lei (TVA inclus).

Iar în 2026, un porc întreg, de 140 kg, costa inițial 7.980,00 lei, dar a fost redus la prețul de 7.182,00 lei. (TVA inclus):

„Această carcasă de porc pășunat la ferma noastră din Târgoviște, cu o greutate generoasă de 140 de kilograme, oferă o varietate impresionantă de bucăți de carne de porc de înaltă calitate. Provenind de la porci crescuți în medii naturale și hrăniți sănătos, această carcasă vă permite să pregătiți diverse rețete delicioase, de la fripturi și grătare la preparate tradiționale”.

Cât costă cârnații și „adidașii” pentru piftie?

Iată și alte prețuri, în 2026, în magazinul său online: un kilogram de jumări costă 95 de lei kilogramul, ficatul de porc este la 108 lei kilogramul, picioarele de porc sau „adidașii” pentru piftie, cum mai erau numite în comunism, sunt la 37 de lei kilogramul, iar șoriciul este la 81 de lei kilogramul.

Vlad Miriță: „Facem produse Premium, iar prețurile sunt pe măsură”

În interviul pentru Click!, Vlad Miriță ne-a explicat de ce e nevoit să majoreze prețurile la produsele din carne, pe care le comercializează, dar și de ce este mai scump decât în magazine:

„Noi facem produse Premium, iar felul în care creștem păsările și porcii este total invers față de cum procedează industria. Prin urmare, și prețurile sunt pe măsură, noi ne adresăm unui public care e dispus să plătească un produs de foarte bună calitate, nu să îl sature de la ora 12.00 la 17.00, ci să îl hrănească, cu adevărat, să îi ofere organismului sănătate, să îi întărească sistemul imunitar.

Noi nu ne comparăm cu industria, suntem diametral opus. Scopul industriei e să producă mult și ieftin, al nostru este să producem calitativ, dar și să avem un profil, pe care să-l putem încasa și, mai apoi, reinvesti, ca acest mic business să fie sustenabil”.

Vlad Miriță: „Mai facem și donații la azil”

Vlad Miriță vine însă și în ajutorul celor fără posibilități financiare:

„Mai facem și donații, pe la câte un azil de bătrâni sau vreunei asociații, care oferă mâncare oamenilor străzii, donăm produse pentru o ciorbiță gustoasă”, a mai menționat Vlad Miriță, exclusiv pentru Click!

L-a avut invitat la masă și pe celebrul tenor Placido Domingo

În urmă cu doi ani, Vlad Miriță l-a avut musafir la masă și pe legendarul tenor spaniol Placido Domingo, alături de care a cântat în spectacolele din București și din Cluj-Napoca. Artistul și soția lui, Maria Natură-Miriță, au pregătit o masă specială pentru celebrul artist, bunătățile fiind preparate chiar din carnea de la ferma lui Vlad Miriță:

„Cina special organizată pentru iubitul nostru maestru și frumoasa lui familie, cu mâncăruri fine preparate de Chef Daniela Graur și de Chef Horia Simon, cu diferite feluri de carne de la ferma noastră. Mulțumesc pentru atingerea magică”, a mai menționat Vlad Miriță.