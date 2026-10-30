 Românii își cumpără porcul de Crăciun în rate. Cât au ajuns să coste animalele de la fermieri
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Românii își cumpără porcul de Crăciun în rate. Cât au ajuns să coste animalele de la fermieri

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Cu două luni înainte de Crăciun, românii au început deja să se pregătească pentru masa de sărbători. Mulți preferă să cumpere carnea direct de la crescătorii particulari, în speranța că vor avea produse proaspete și de calitate. Numai că prețurile și bugetele tot mai restrânse îi determină pe cumpărători să găsească soluții: unii împart porcul cu alte familii, iar alții îl achită în mai multe tranșe.

carne de porc
carne de porc Foto: arhivă

În județul Dolj, rezervările au început încă din septembrie, însă cererea este mai mică decât în anii trecuți. În Bihor, unii fermieri au ajuns să accepte plata în rate, pentru ca oamenii să își poată permite carnea pentru masa de Crăciun.

Cât costă un porc de 120 de kilograme înainte de sărbători

Alin Simion, un fermier care crește aproximativ 70 de porci, spune că a fost nevoit să reducă prețul cu 2-3 lei pentru fiecare kilogram, pe fondul concurenței cărnii de import.

„Anul trecut au fost 16, 17 lei kilogramul. Din cauza importurilor. Dacă peste tot carnea adusă din afară e la 10, 11 lei kilogramul, nu mai vine omul”, a explicat crescătorul pentru Observator.

În prezent, un porc de aproximativ 120 de kilograme ajunge să coste în jur de 1.800 de lei. Pentru familiile cărora suma li se pare prea mare, fermierul are însă o variantă: animalul poate fi cumpărat și împreună cu alte persoane.

„Putem să le dăm și la sfert, dacă este și jumătate, nu trebuie să fie tot porcul odată. Poate să facă patru persoane să le împartă în patru”, a explicat Alin Simion.

Unii cumpărători au apelat deja la această soluție. „Iau de la cineva o jumătate, două familii luăm o jumătate de porc. Nu ne permitem să luăm un porc întreg, e cam scump”, a mărturisit un bărbat.

Porcii se vând în rate, iar rezervările se fac din primăvară

În Bihor, plata în tranșe a devenit o soluție pentru cei care vor să cumpere carne direct de la fermieri, dar nu dispun de toți banii dintr-o dată. Unii clienți achită un avans cu luni înainte, apoi revin cu alte sume până la momentul sacrificării.

Petre Buz a ales să cumpere un porc din rasa Mangalița, pe care îl apreciază pentru carnea mai slabă. Animalul ar urma să ajungă la aproximativ 150 de kilograme până la Crăciun, iar prețul final va fi de 3.000 de lei.

Cea mai bună este de Mangalița. Prețul de acum nu-i scump după cum este și porumbul, cum s-au scumpit toate. Din magazin eu nu vreau să mănânc”, a declarat cumpărătorul.

Și fermierul Dorel Pășcălău, care crește 20 de porci pentru perioada sărbătorilor, a început să primească rezervări încă din primăvară.

„Vine, dă un avans, ca să fiu eu sigur că vine după el. Cu o lună, o lună și ceva vine și își alege porcul”, a povestit acesta.

Cât costă carnea de porc în carmangerii și supermarketuri

Nu toți românii își permit să cumpere un porc întreg sau chiar o jumătate. O parte dintre cumpărători aleg să ia doar câteva kilograme de carne, în funcție de buget și de preparatele pe care vor să le pună pe masă.

În carmangerii, în perioada sărbătorilor, clienții cumpără în medie între 5 și 10 kilograme de carne de porc. Pulpa costă aproximativ 20 de lei kilogramul, în timp ce spata și fleica sunt alte variante căutate. Pentru fleică, prețul ajunge la aproximativ 27 de lei kilogramul. Comercianții spun că intenționează să păstreze aceleași prețuri și de Crăciun.

În supermarketuri, carnea de porc din import continuă să fie o alternativă competitivă. Cotletul fără os, provenit din Spania, se vinde cu aproximativ 18 lei kilogramul, spata costă în jur de 20 de lei, iar ceafa fără os ajunge la 30 de lei kilogramul.

Autoritățile recomandă verificarea cărnii pentru trichineloză

Indiferent dacă aleg să cumpere porcul direct de la fermier sau carne porționată din magazine, românii trebuie să fie atenți la siguranța alimentară.

Autoritățile recomandă ca orice carne provenită de la porci crescuți în gospodării sau cumpărați de la crescători particulari să fie verificată pentru trichineloză. Cumpărătorii trebuie să solicite efectuarea analizelor de laborator sau să ceară documentele care atestă că testarea a fost realizată.

În acest context, prețul nu este singurul criteriu important atunci când aleg carnea pentru masa de Crăciun. Verificarea sanitar-veterinară rămâne esențială pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

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