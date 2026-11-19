Un bărbat de 34 de ani din București a ajuns în atenția procurorilor după ce ar fi hărțuit timp de peste un an o femeie pe care nici măcar nu o cunoștea. Potrivit anchetatorilor, individul nu doar că o urmărea pe stradă, ci ajunsese să se cațere noaptea la fereastra apartamentului acesteia pentru a o privi în timp ce dormea.

Un bărbat s-a cățărat pe bloc să urmărească o femeie Foto: arhivă

Femeia trăia cu teamă după ce l-a surprins la geamul locuinței

Coșmarul victimei ar fi început în vara anului trecut. Femeia le-a povestit polițiștilor că bărbatul o urmărea constant și că a observat de mai multe ori prezența acestuia în apropierea locuinței sale.

Situația a devenit alarmantă într-o noapte, când femeia a văzut o siluetă la geamul apartamentului său, aflat la parterul unui bloc. Speriată, și-a chemat rudele să stea cu ea și a instalat un sistem de supraveghere video. Nici aceste măsuri nu l-ar fi descurajat însă pe urmăritor, potrivit Știrile ProTv.

Potrivit procurorilor, „inculpatul, cu precădere noaptea, se cățăra până la fereastra dormitorului victimei, amplasat la parterul unui bloc și o privea pe aceasta, nefiind descurajat nici când a fost surprins de partenerul ei sau când a fost montat un sistem de supraveghere video”.

Care este explicația agresorului pentru acest gest

După ce a fost identificat și audiat, bărbatul și-ar fi recunoscut comportamentul și a încercat să îl justifice în fața anchetatorilor. Potrivit procurorilor, acesta a declarat că femeia îi amintea de fosta parteneră de viață.

„Inculpatul și-a motivat gestul prin asemănarea fizică dintre persoana vătămată și fosta lui iubită, de care s-a despărțit în urmă cu mai mulți ani”, au precizat anchetatorii.

În urma plângerii depuse de victimă, autoritățile au emis un ordin de protecție și au dispus montarea unei brățări electronice de monitorizare pentru suspect.

A primit ordin de protecție și brățară electronică

Deși este cercetat pentru hărțuire, legislația nu a permis solicitarea arestării preventive în acest caz. În schimb, autoritățile au emis un ordin de protecție prin care bărbatului îi este interzis să se apropie de victimă la mai puțin de 200 de metri.

Totodată, suspectul poartă o brățară electronică de monitorizare și este obligat să se prezinte la secția de poliție ori de câte ori este chemat.

Anchetatorii avertizează că nerespectarea măsurilor impuse poate duce la luarea unor măsuri mai severe, inclusiv arestarea preventivă.