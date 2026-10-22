 Reacția Primăriei Capitalei după informațiile privind prăbușirea macaralei peste blocul din Rahova: „Nu a avut loc niciun accident”
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Reacția Primăriei Capitalei după informațiile privind prăbușirea macaralei peste blocul din Rahova: „Nu a avut loc niciun accident”

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O alertă falsă privind un accident de proporții a declanșat panică în mediul online și în comunitatea din cartierul Rahova.

Nicio macara nu s-a prăbușit peste blocul din Rahova
Nicio macara nu s-a prăbușit peste blocul din Rahova Foto: arhivă

Mai multe publicații au preluat rapid informația conform căreia o macara de mari dimensiuni, utilizată la operațiunile de punere în siguranță și demolare a blocului distrus de explozia produsă în urmă cu un an, s-ar fi prăbușit joi direct peste structura șubredă a imobilului.

Reacția oficială a Primăriei Capitalei

Primăria Municipiului București (PMB) a emis o dezmințire categorică la scurt timp după viralizarea informației eronate. Instituția a subliniat că datele vehiculate în spațiul public nu au nicio legătură cu situația din teren, iar utilajele grele își desfășoară activitatea conform normelor tehnice stricte.

Pentru a risipi orice dubiu, municipalitatea a pus la dispoziția publicului înregistrările video surprinse de camerele de supraveghere instalate în perimetru. Imaginile arată clar poziția intactă a utilajului la ora exactă la care fusese raportată presupusa prăbușire:

„Pe șantierul din Strada Vicina nu a avut loc niciun accident. Macaraua nu a căzut și nu se sprijină pe imobil. Toate operațiunile de punere în siguranță se fac în condiții de deplină siguranță”, au precizat oficialii Primăriei Capitalei.

Constructorul Apolodor explică sursa confuziei

Explicații tehnice detaliate au venit și din partea reprezentanților companiei Apolodor, antreprenorul general desemnat să execute lucrările complexe de demolare a clădirii grav avariate. Specialiștii au arătat că panica a fost provocată de desprinderea unei secțiuni de zidărie din zona deja compromisă a imobilului, eveniment anticipat și monitorizat în cadrul operațiunii de deconstrucție.

„În orice moment ne așteptăm ca, în timpul demolării, zona afectată să cadă. Momentan, a căzut doar o bucată din zona afectată, și cea rămasă poate cădea în orice moment. Toate utilajele se află pe poziția lor în siguranță”, au explicat responsabilii tehnici ai companiei Apolodor, potrivit Gândul.

Intervenția din strada Vicina continuă conform graficului aprobat, întreaga zonă fiind izolată de cordoane de protecție pentru a preveni riscurile generate de căderea resturilor de beton.

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