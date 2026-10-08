 Fost director de bancă, acuzat că și-ar fi transferat peste 500.000 de lei din banii unui client. 13 operațiuni, în atenția anchetatorilor
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Fost director de bancă, acuzat că și-ar fi transferat peste 500.000 de lei din banii unui client. 13 operațiuni, în atenția anchetatorilor

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Un fost director al unei unități bancare din Sectorul 2 al Capitalei este cercetat într-un dosar penal după ce ar fi efectuat, fără acordul unui client, 13 operațiuni prin care și-ar fi alimentat propriul cont cu peste 500.000 de lei. Polițiștii au făcut joi, 8 octombrie, o percheziție la locuința bărbatului, iar acesta a fost ulterior dus la audieri.

Fost director de bancă, acuzat că și-ar fi transferat peste 500.000 de lei din banii unui client.
Fost director de bancă, acuzat că și-ar fi transferat peste 500.000 de lei din banii unui client. Foto: arhiva

Cazul a intrat în atenția polițiștilor Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, care anchetează posibile infracțiuni de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic, conform Adevărul.

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în perioada 2022-2023, pe vremea când bărbatul, în vârstă de 45 de ani, ocupa funcția de director într-o unitate bancară.

13 operațiuni prin care banii clientului ar fi ajuns în contul fostului director

Conform informațiilor transmise de Poliția Capitalei, bărbatul ar fi folosit accesul pe care îl avea în calitate de angajat al băncii pentru a realiza, fără consimțământul clientului, 13 operațiuni de creditare a propriului cont.

În urma acestor operațiuni, fostul director este suspectat că și-ar fi însușit peste 500.000 de lei.

Ancheta vizează modul în care au fost efectuate tranzacțiile și accesarea datelor bancare ale clientului.

Clientul era o persoană în vârstă și avea încredere în bărbat

Sesizarea care a dus la declanșarea cercetărilor ar fi fost făcută chiar de bancă, în urma unor verificări interne.

Surse apropiate anchetei au declarat că persoana prejudiciată este un client în vârstă care avea încredere în fostul director și îi solicita acestuia să retragă bani din cont atunci când avea nevoie.

Potrivit acelorași surse, bărbatul s-ar fi folosit de accesul la datele clientului pentru a efectua operațiuni cu banii acestuia. Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 100.000 de euro.

Victima nu dorește să ofere declarații publice în legătură cu situația, au precizat sursele.

Polițiștii au făcut o percheziție în București

Joi, 8 octombrie, polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București.

În timpul verificărilor, anchetatorii au găsit și ridicat mai multe documente și înscrisuri considerate relevante pentru dosar.

Fostul director a fost identificat și condus la audieri pentru a da explicații în fața anchetatorilor cu privire la operațiunile investigate.

Fostul director se află sub control judiciar

După administrarea probelor, procurorii au dispus față de bărbat măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Ancheta urmărește stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost efectuate operațiunile și a eventualului prejudiciu produs.

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