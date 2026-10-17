„Explozia mi-a băgat în mormânt fata însărcinată”. Lacrimi, durere și jandarmi la comemorarea unui an de la explozia din Rahova

„Unde ești Giorgiana...Cine are grijă de tine acolo sus...” își strigă durerea, prăbușită în fața unei poze Ionica. Este mama uneia dintre victimele exploziei din blocul blestemat din Rahova și de mila ei plâng și trecătorii. Sâmbătă, 17 octombrie s-a împlinit un an de la eveniment și o parte dintre locatari s-au adunat în fața blocului distrus. În loc de reprezentanții autorităților, oamenii necăjiți s-au trezit cu jandarmii.

Ionica Stanciu, prăbușită în fața pozei fetei moarte Foto: Adrian Popescu

La „pomana” blocului explodat din Rahova

Este ora prânzului și străzile sunt pustii. Majoritatea oamenilor sunt la masă, dar în fața ruinelor blocului explodat din Rahova, unui pâlc de bărbați și femei nu le arde de nimic. Se împlinește un an de când viața lor s-a schimbat dramatic iar explozia i-a lăsat fără case și avuția de-o viață. Nu sunt mulți deși afectate au fost 54 de familii.

Doar câțiva sinistrați au venit la blocul părăsit la împlinirea unui an de la explozie Foto: Adrian Popescu

Doar câțiva au venit și fiecare își strigă în felul lui durerea. Unii încearcă să ajungă cât mai aproape de gardul care împrejmuiește ruina, alții stau pe bănci fără să aibă puterea să se apropie. Câțiva stau lipiți de zidul blocului vecin și strigă cui vor să audă necazul lor. Toți se închină și aprind lumânări la altarul făcut pe trotuar în memoria victimelor tragediei.

Autoritățile au chemat jandarmii speriați de nemulțumirile sinistraților Foto: Adrian Popescu

Oamenii vor să ajungă cât mai aproape de gardul pus de autorități în jurul ruinei. Speriat de eveniment, polițistul local de la sectorul 5, pus să păzească zona, își sesizează iute superiorul iar acesta cheamă jandarmii. Vremurile în care oamenii erau oameni par să fi apus demult, căci a fost deranjată liniștea. Ce contează ce au pățit victimele din Rahova pentru autoritățile vigilente...

Durerea unei mame

Deodată toți se opresc din lamentările lor și privesc spre persoana căzută în genunchi în fața altarului de lumânări și flori. Plânge și îmbrățișează o poză.„Este mama fetei însărcinate care a murit”, spune cineva. Giorgiana Mirela Apostoiu este una dintre cele trei victime ale exploziei. Avea 24 de ani și stătea cu chirie împreună cu fratele, mama și două pisici, într-un apartament de la etajul 6.

„Ambii copii erau în pat, eu plecasem la mama mea care este bolnavă. După explozie băiatul a fost aruncat câțiva metri iar peste fată a căzut un zid. Era însărcinată în șapte luni și urma să aibă o fată...Carla Maria...De ce atunci când spun de 4 victime nu pun și copilul nenăscut...Avea și nume...”, plânge cu suspine Ionica, mama îndurerată. Se opresc să o asculte trecători, jandarmii pleacă jenați, oamenii din blocul vecin închid geamurile.

„Pe 29 octombrie ar fi trebuit să fie ziua ei. Trebuia să nască de Crăciun. Vă dați seama că niciodată nu o să mai am sărbători. O să îmi aduc aminte că atunci trebuia să vină pe lume nepoata”, spune printre lacrimi femeia și tragedia ei reduce la tăcere pe toți și toate. Întrebată de băiat, Ionica izbucnește și spune tot, pe nerăsuflate și inima ei prea încercată, oală sub presiune dă pe afară.

„Răzvan are 18 ani și două luni...De atunci de când și-a văzut sora strivită de zid nu mai este ok...A încercat să o tragă de picioare, nu a putut și a fugit...A rămas șocat și acum are coșmaruri noapte. L-am dus la psiholog, acum merge la psihiatru...Este sub tratament, a fost rănit la cap și a avut mai multe coaste rupte”, ne povestește Ionela în timp ce este susținută de vecini.

Zice și de motanii Bursucul și Oreo...Primul, ,„grăsuliul” a fost luat după explozie de o vecină, dar cel de-al doilea a rămas o săptămână prizonier pe scara părăsită...„A fost timp de mai multe zile stăpânul blocului. Noroc că a ieșit odată la geam, l-au văzut și așa l-au recuperat”, își aduce aminte stăpâna pisicilor.

Mărturiile unui martor al exploziei

Constanța stătea în apartamentul 60, „cum intri pe dreapta la parter. Stătea în pat căci avea probleme cu piciorul, purta o orteză. Își aduce aminte explozia zi și noapte, nu poate uita ce a simțit și cum s-a simțit

„Nici nu știu cum am sărit din pat deși îmi era tare greu să mă mișc....Nu este minciună că în momente grele, Dumnezeu îți dă puteri nebănuite, de care nu știai că ești capabil și înfrângi dureri pe care până atunci nu le puteai controla. Suflul exploziei a ridicat-o cu tot cu pat și a aruncat-o în celălalt capăt al camerei ca pe un pai”, ne descrie femeia momentele de după explozie.

A fugit și nu a știut ce s-a întâmplat, a gonit până a fost în siguranță și nu s-a uitat înapoi. Acum regretă căci unii au avut curaj și atunci repede, în haosul general s-au întors și și-au luat lucrurile. Ea a rămas fără nimic...Poze, amintiri, bani, acte...totul s-a dus, nu mai are trecut, totul a rămas în capul ei.

Pe măsură ce trece timpul, sinistrații sunt ținuți din ce în ce mai departe de bloc Foto: Adrian Popescu

Reprezentanții autorităților nu au venit la „pomana” blocului

Nimeni din partea autorităților nu a sosit să vorbească sinistraților. Nici de la Primăria Capitalei nici de la administrația sectorului 5 de care aparține zona Rahova. Nu este de mirare că oamenii și-au pierdut speranța și nu mai speră să recupereze nimic, sunt speriați că vor rămâne toată viața chiriași la mila Municipalității. „Nimeni nu mișcă nimic, nu vedeți că marea parte a celor 54 de proprietari nici nu au mai venit, la fel administrația blocului. Indolența autorităților le-a pus capac. Trist”, ne spune Panseluța Tudorică. Expresia „speranța moare ultima” este literă moartă deja în Rahova.