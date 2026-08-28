Apa se va scumpi în București. La cât va ajunge prețul pe metrul cub

Tariful pentru apa din București va crește cu 0,85 lei pe metrul cub, după ce a fost aprobat un act adițional la contractul de concesiune încheiat între Primăria Capitalei și Apa Nova. Majorarea ar urma să finanțeze investiții ample în infrastructura de apă și canalizare, inclusiv construirea unor bazine de retenție menite să reducă riscul de inundații în contextul ploilor tot mai abundente.

Tariful pentru apă va crește în București Foto: arhivă

Ce presupune acest proiect

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat că extinderea și modernizarea rețelelor sunt esențiale după episoadele recente de precipitații extreme, fenomene care, pe fondul schimbărilor climatice, ar putea deveni tot mai frecvente. El a precizat că o creștere de aproximativ un leu pe metrul cub este suportabilă pentru bucureșteni, având în vedere că prețul actual este al doilea cel mai mic din țară.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat că programul prevede intervenţii pe 221 de kilometri de reţele de apă şi canalizare, în toate cele şase sectoare ale Bucureştiului.

Ciucu a subliniat că Apa Nova are deja un plan de investiții care include cel puțin un bazin mare de retenție în aval, capabil să preia surplusul de apă în timpul ploilor torențiale, să o trateze și să o redirecționeze ulterior către Dâmbovița, irigații sau rețeaua de alimentare, potrivit Agerpres.

"Două treimi din programul de investiţii vor fi alocate doar canalizării. Vom avea 70 de kilometri de reţele de apă şi 147 de kilometri de reţele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment şi cu risc de prăbuşire a carosabilului. Programul de investiţii prevede şi partea de protecţie în faţa ploilor de mare intensitate care generează inundaţii, bazine de retenţie locale pentru a prelua surplusul de apă în zonele despre care ştim că sunt inundabile, precum şi staţii locale de pompare", a declarat edilul, în şedinţa CGMB.

În ce constau mai exact investițiile

Investițiile se vor întinde pe 11 ani, iar acestea au fost votate cu reprezentanții companiei Apa Nova și consilierii locali.

Coordonarea cu lucrările majore de infrastructură urbană

Modernizarea liniei de tramvai 32 – intervenții asupra rețelelor de apă și canalizare aferente proiectului.

Lucrări în zona Giulești – corelarea șantierelor pentru a evita blocajele repetate.

Dezvoltarea zonei Dimitrie Pompeiu–Pipera – adaptarea infrastructurii la extinderea urbană.

Creșterea rezilienței sistemului și adaptarea climatică

Investiții în zone vulnerabile – acolo unde configurația terenului favorizează acumulările de apă la ploi abundente.

Reabilitarea marilor colectoare – unele cu o vechime de peste 80 de ani, plus construirea de bazine de retenție pentru preluarea vârfurilor de viitură.

Implementarea sistemelor separative de canalizare – cu descărcarea apei meteo direct în receptorul natural, acolo unde este fezabil.

Adaptarea capacității și îmbunătățirea rețelei de apă și canalizare

Modernizarea rețelelor vechi din zona centrală și istorică – intervenții suplimentare pentru creșterea eficienței.

Adaptarea rețelelor la dezvoltarea urbană – îmbunătățirea capacității de preluare și transport în noile zone construite.

Când vor începe lucrările

Lucrările ar putea începe peste aproximativ doi ani, după realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic. Primarul a atras atenția și asupra stării rețelei de canalizare, pe care o consideră subdimensionată în raport cu dezvoltarea accelerată a orașului și numărul mare de imobile construite în ultimii ani.

Proiectul analizat de municipalitate prevede semnarea unui act adițional la contractul de concesiune dintre Municipiul București și Apa Nova, rezultat al negocierilor purtate între ianuarie 2025 și august 2026.

Roxana Ionescu, directorul general al Direcției Servicii Publice, a explicat că modificările urmăresc adaptarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare la noile cerințe tehnologice și climatice. Noul program de investiții are o valoare totală de aproape 500 de milioane de euro.

"Schimbările profilului precipitaţiilor impun redimensionarea reţelelor de canalizare şi construirea unor bazine de retenţie acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic şi financiar", a explicat directorul.

Roxana Ionescu a precizat că programul actual de investiții obligatoriu este implementat în proporție de 66% și se apropie de finalizare, iar proiectele rămase sunt deja într-un stadiu avansat. Noul program de investiții, estimat la 220 de milioane de euro pentru componenta PMB și 300 de milioane de euro pentru componenta Apa Nova, va acoperi următorii ani și va include o listă orientativă de obiective de infrastructură.

„Programul actual de investiţii obligatoriu este deja implementat în proporţie de 66%, spre finele anului 2026. Restul de proiecte sunt deja angrenate şi sunt într-un grad de maturitate ridicat. De aici a devenit oportună înfiinţarea unui nou program, un program de investiţii în infrastructură pentru dezvoltare urbană. S-a dezvoltat o listă de obiective de investiţii orientativă, pe care o vom implementa în următorii ani”, a adăugat Roxana Ionescu.