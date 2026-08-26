 „Gigacaloria se poate scumpi”. Primarul Capitalei anunță că sistemul care furnizează agent termic orașului este în colaps
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„Gigacaloria se poate scumpi”. Primarul Capitalei anunță că sistemul care furnizează agent termic orașului este în colaps

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După ce a cerut insolvența STB, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu a făcut miercuri o prezentare apocaliptică a sistemului de termoficare. Societatea care îl administrează, Termoenergetica este înglodată în datorii, țevile pocnesc precum nucile, conductele sunt ca o strecurătoare, iar una dintre soluțiile luate în calcul este creșterea prețului gigacaloriei.

Avarie agent termic București
Ciucu afirmă că rețeaua de agent termic are pierderi mai mari decât se recunoaște. Foto: presshub.ro Foto: presshub.ro

Acuzațiile lui Ciucu 

„În 2018-2019, RADET a intrat în faliment, cu o datorie de 3,5 miliarde de lei. Compania a fost trecută pe linie moartă. Avem datorii la Ministerul Energiei, ne judecăm, dacă pierdem va fi foarte rău pentru Bucureşti. Sistemul pus în loc e fix acelaşi. Termoenergetica are fix aceleaşi hibe pe care le avea şi RADET, administrativ şi structural. Am schimbat sigla, dar am păstrat mecanismul care a falimentat RADET”, a acuzat Ciucu.  

Ce datorii are Termoenergetica

Primarul general al Capitalei a dezvăluit că societatea care administrează rețeaua de agent termic a ajuns la datorii de 1,75 de miliarde de lei către ELCEN, la care se adaugă penalităţi de 410 milioane de lei. ELCEN este societatea Ministerului Energiei care produce agentul termic folosit de bucureșteni. Suma este foarte mare deoarece bugetul Municipalității este de doar 5-6 miliarde pe an după cum a precizat Ciprian Ciucu. 

Sistemul de termoficare are pierderi nerecunoscute

„Avem pierderi masive de agent termic prin conductele vechi. În plus, costurile se împart la o cantitate consumată de energie tot mai mică. Consumul actual a scăzut la jumătate în ultimii 25 de ani. E un sistem gândit să ofere energie marilor consumatori industriali din jurul Bucureştiului.  

Nu tot ce este produs ca pierdere de Termoenergetica e recunoscut de ANRE. Există o pierdere recunoscută, de 22%. Acum, în iunie 2026, pierderea reală e la 38%. Pe reţeaua principală sunt cele mai multe pierderi. Au scăzut pierderile, dau roade investiţiile din sistemul de termoficare”, a spus edilul. 

Prețul real al gigacaloriei este imens

Ciucu a acuzat ceea ce toată lumea știe: ca și prețul călătoriei cu mijloacele de transport ale STB, și cel al gigacaloriei e stabilit politic și subvenționat masiv.„Prețul real acum al gigacaloriei e de 921,82 lei. Termoenergetica o cumpără de la ELCEN cu 485,37 lei şi vinde către populaţie cu 330 lei.

Avem o problemă şi la nivelul ELCEN. Costul de producţie e foarte mare. Ei folosesc tehnologie din anii 1970-1980. CET-urile tot atunci au fost făcute. Doar CET Vest are tehnologie din anii 2000”, a spus Ciucu. 

Soluția lui Ciucu

Edilul a precizat că singura soluție este ceea ce au încercat și ceilalți primari ai Capitalei până la el dar nu au reușit. Înfiinţarea SACET, adică a unui sistem centralizat de termoficare, prin care atât producţia, cât şi transportul să treacă la Primăria Capitalei. În acest moment, ELCEN se ocupă de producţie şi este sub Ministerul Energiei, iar Termoenergetica, aflată sub primărie, se ocupă de transport.  

„În toată ţara s-au unificat producţia cu transportul, e o logică economică în spate. E nevoie să eliminăm această aberaţie administrativă. Povara Primăriei Capitalei e imensă, ne-am împrumutat să plătim subvenţia”, susține primarul Bucureștiului.

El a enumerat și trei motive pentru care unificarea celor două societăți este benefică: nu ar mai exista penalităţi; profitul ELCEN, al cărui singur client real e Termoenergetica, ar merge la repararea sistemului de termoficare și în sfârșit, Municipalitatea ar putea aplica o politică integrată și ar retehnologiza și centralele care produc agent termic.

Ciucu nu a exclus ca în cazul în care situația financiară nu se îmbunătățește și nu se creează SACET, să se recurgă le scumpirea gigacaloriei, adică a prețului agentului termic dar acest lucru va fi negociat cu reprezentanții partidelor care compun „Parlamentul” Capitalei. 

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