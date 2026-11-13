 Un bucureștean a stârnit revoltă în rândul meseriașilor! Ce ofertă de 5.000 de euro i-a făcut să răbufnească
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Un bucureștean a stârnit revoltă în rândul meseriașilor! Ce ofertă de 5.000 de euro i-a făcut să răbufnească

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Un anunț postat de un bucureștean pe un grup de Facebook a declanșat o adevărată avalanșă de ironii și revolte în rândul lucrătorilor din construcții.

Oferta de 5.000 de euro care i-a înfuriat pe meseriași
Oferta de 5.000 de euro care i-a înfuriat pe meseriași Foto: pexels

Proprietarul a anunțat că își caută o echipă de meseriași dispusă să îi renoveze complet un apartament cu trei camere pentru suma de 5.000 de euro. Oferta a fost taxată imediat de specialiștii din domeniu drept complet nerealistă: în 2026, între manoperă, materiale și cheltuieli neprevăzute, modernizarea unei locuințe poate ajunge la zeci de mii de euro, motiv pentru care tot mai mulți români renunță la echipele de meșteri și își renovează singuri casele.

Val de ironii pe internet: „Din banii ăia nu cumpără nici măcar tuburile!”

În ultimii ani, atât tarifele pentru manoperă, cât și prețurile materialelor de construcții aproape că s-au dublat, transformând reîmprospătarea unei locuințe într-un lux greu de atins. Postarea bucureșteanului a devenit rapid ținta glumelor pe rețelele sociale, meseriașii replicându-i fără menajamente: „Practic vrea gratis!” sau „Din banii ăia nu cumpără nici măcar tuburile!”.

Puşi în fața unor devize uriașe, mulți români își mobilizează familia și preiau lucrările pe cont propriu. Este și cazul lui George, care a recunoscut că bugetul nu i-a permis să angajeze o echipă:

„Ne descurcăm după posibilități. Am încercat eu să fac, altfel nu aveam nicio variantă, mâna de lucru e foarte scumpă”, a povestit George.

Cât costă, de fapt, o renovare în 2026: de la 6.000 de euro la peste 50.000 de euro

Specialiștii din piață atrag atenția că prețul manoperei este strâns legat de calitatea materialelor alese, potrivit Observator.

Totodată, criza de forță de muncă și scumpirile în lanț dictează tarifele actuale, iar lucrările la negru nu mai reprezintă o economie reală, ci doar lipsa garanției și a răspunderii în cazul unor defecțiuni.

„Poate să ajungă undeva la 5, 6 mii de euro un apartament de două camere. Materialele au crescut nejustificat. Au scumpit poate și cu 200%, ceea ce nu se justifică, e o speculă. Meseriași se găsesc foarte greu, care sunt, au programări pe un an de zile”, a declarat Florin Buzatu, proprietarul unei firme de renovări.

În cazul unei intervenții capitale, costurile explodează:

„Renovare poate să însemne ceva diferit pentru fiecare persoană. Pentru un apartament de 2, 3 camere poate să depășească 50.000 de euro pentru că schimbă uși, geamuri, instalații electrice, termice, sanitare”, a explicat Alexandra Apostol, reprezentanta unei firme de renovări.

Chiar și meșterii contactați direct pe internet confirmă că, pentru un apartament de doar două camere, o renovare generală cu gresie, faianță și instalații sanitare – fără partea electrică – pornește de la aproximativ 6.000 de euro.

Românii vânează promoțiile, dar piața construcțiilor crește cu 15%

În aceste condiții, proprietarii sunt nevoiți să taie din alte cheltuieli și să compare atent fiecare ofertă din magazinele de bricolaj. „Renunțăm la altele tot pentru casă. Numai chitul, ca să-l iei de calitate, te ajunge 4.000 de lei!”, a mărturisit un cumpărător.

Reprezentanții marilor retaileri observă o schimbare clară în comportamentul clienților:

„Studiază, vin, se uită, analizează ca la final să facă achiziția. Caută promoții, să iasă la un preț cât mai bun!”, a explicat Ovidiu Pal, reprezentantul unui magazin de construcții.

În ciuda scumpirilor accentuate, statisticile arată că apetitul pentru modernizarea locuințelor nu a scăzut: volumul construcțiilor și renovărilor a înregistrat o creștere de 15% în primele opt luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

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