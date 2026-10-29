 Care este cadoul perfect pentru gazde. Experții în bunele maniere nu mai recomandă vinurile
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Care este cadoul perfect pentru gazde. Experții în bunele maniere nu mai recomandă vinurile

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Pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de perioada festivă, este foarte posibil să fim invitați la tot mai multe cine alături de rude și de prieteni. Iar, în astfel de situații, întrebarea pe care și-o pune fiecare persoană este ce să aducă gazdelor.

Sticlele de vin nu mai sutn un cadou potrivit
Sticlele de vin nu mai sutn un cadou potrivit Foto: AdobeStock Images

În urmă cu aproximativ un deceniu, răspunsul cel mai comun în astfel de situații era o sticlă de vin. Însă, în 2026, experții în bunele maniere spun că lucrurile s-au schimbat, iar o sticlă de vin roșu nu mai este de ajuns pentru a impresiona gazdele.

Produsele pentru cămară, precum uleiul de măsline extravirgin, măslinele sau nucile cu trufe, dar și produsele de bază din cămară, reinterpretate într-o manieră elegantă, cum ar fi conservele de ton în cutii frumos decorate, au devenit o alegere tot mai populară în ultimii ani.

Deși poate suna surprinzător, chiar și murăturile au devenit un adevărat cadou gourmet pe care musafirii îl pot oferi gazdelor, mai ales dacă sunt murături preparate în casă sau prezentate într-un borcan de sticlă elegant.

Cadourile pentru gazde au devenit tot mai variate

Desigur, este foarte important să avem mereu în vedere gusturile și preferințele persoanei pe care o vizităm. Cu toate acestea, vinul nu mai este deloc o alegere la fel de populară ca acum câțiva ani.

„Problema este că gazda s-ar putea să fi ales deja o sticlă de vin deosebit de bună pentru a o servi la cină, însă, dacă tu ajungi cu propria sticlă, s-ar putea să se simtă obligată să o deschidă pe a ta în schimb. Mi se pare păcat, mai ales dacă gazda și-a dat osteneala să aleagă un vin special, care să se potrivească cu masa”, a spus Julius Smith, un fost majordom al Familiei Regale din Marea Britanie, potrivit Daily Mail.

Potrivit acestuia, chiar și o selecție de brânzeturi poate fi o alegere perfectă pentru astfel de ocazii, dacă știm că gazda apreciază astfel de preparate.

Un coș de fructe poate fi o alegere perfectă

Expertul mai spune că ar evita și ciocolata, făcând excepție ocaziile în care avem la dispoziție un sortiment foarte special de ciocolată pe care vrem să-l oferim cadou.

„Dacă tot vrei să oferi ciocolată, cred că ar trebui să faci un mic efort în plus și să alegi ceva cu adevărat deosebit. De exemplu, dacă tocmai te-ai întors din Bruxelles și ai adus câteva ciocolate belgiene minunate, cred că ar fi un cadou cât se poate de potrivit și de atent ales”, a spus Smith.

În plus, Smith a mai explicat că un coș frumos cu fructe poate fi un cadou foarte plăcut, atât timp cât fructele sunt de sezon, iar coșul este aranjat frumos.

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