 Tragedie în Cappadocia, după prăbușirea unor formațiuni stâncoase. Trei persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite
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Tragedie în Cappadocia, după prăbușirea unor formațiuni stâncoase. Trei persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite

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O tragedie de proporții a avut loc în una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Turcia. Chiar în cursul zilei de joi, trei persoane și-au pierdut viața și alte cinci au fost rănite în orașul Göreme din regiunea turistică Cappadocia din centrul țării.

Trei persoane și-au pierdut viața în accident
Trei persoane și-au pierdut viața în accident Foto: captură video X

Tragedia s-a petrecut după ce o formațiune stâncoasă vulcanică de mari dimensiuni s-a prăbușit chiar astăzi, în cursul zilei de joi. Incidentul s-a produs în Cappadocia, una dintre cele mai populare destinații turistice din Turcia iar trei persoane și-au pierdut viața, potrivit CNN.

În fiecare an, nenumărați turiști din întreaga lume ajung în Cappadocia pentru a admira peisajele neobișnuite, văile vulcanice și stâncile spectaculoase. Formațiunile din această regiune sunt numite „coșuri ale zânelor” și s-au format în urma activității vulcanice intense din trecutul îndepărtat.

Trei oameni și-au pierdut viața în Cappadocia

O astfel de formațiune s-a prăbușit în regiune chiar în cursul zilei de joi, iar trei persoane și-au pierdut viața în timp ce alte cinci au fost rănite. Bilanțul este unul provizoriu, iar situația se poate schimba în orele următoare.

Accidentul s-a petrecut la ora locală 15:15, adică la 14:00, ora României. La fața locului au ajuns rapid echipaje medicale și de urgență, iar alunecarea de teren s-a produs în apropiere de Muzeul în aer liber din Göreme.

Muzeul era plin de vizitatori

Huseyin Kok, guvernatorul local din Cappadocia, a declarat faptul că ploile abundente care au afectat zona în ultima perioadă ar putea fi de vină pentru alunecarea de teren. Incidentul s-a produs în apropierea unei parcări, chiar la una dintre intrările în sit.

Muzeul era plin de turiști la acel moment, deoarece în cursul zilei de astăzi este sărbătorită Ziua Republicii în Turcia. Până la acest moment, se știe că două dintre cele trei persoane care au decedat aveau cetățenie turcă, iar detalii despre cea de-a treia victimă nu sunt cunoscute.

La acest moment, accesul publicului în zona afectată a fost restricționat, iar autoritățile au trimis mai multe echipaje de salvare la fața locului pentru a se ocupa de operațiunile de salvare.

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