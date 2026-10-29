 Un întreg sat, împreună cu 15 case, scos la vânzare în Germania. Se vinde cu 390.000 de euro
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Un întreg sat, împreună cu 15 case, scos la vânzare în Germania. Se vinde cu 390.000 de euro

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O ofertă imobiliară neobișnuită a luat prin surprindere publicul din Germania. Un sat întreg a fost scos la vânzare, iar detaliul care a surprins cel mai mult a fost faptul că prețul este foarte mic iar casele se află într-o condiție foarte bună.

image
Foto: Franz Eberitsch

Satul scos la vânzare se află în Kamsdorf, în landul Turingia și a fost scos în luna iulie pe platforma Kleinanzeigen. Acest sat superb se află foarte aproape de lacul de acumulare Hohenwarte, fostul sat care, cândva, era folosit ca sat de vacanță pentru tineretul combinatului Maxhütte.

Acum, satul poate fi cumpărat în totalitate pentru suma de 390.000 de euro, lucru care a surprins publicul din Germania. În total, este vorba despre un teren de aproximativ 24.000 de metri pătrați, de-a lungul căruia se găsesc 15 clădiri cu un singur nivel. Fiecare clădire are o amprentă de aproximativ 100 de metri pătrați și există și o fostă sală de mese care are peste 300 de metri pătrați.

Întregul sat costă 390.000 de euro

Mai mult decât atât, potrivit informațiilor de la Bild, satul dispune de conexiuni la rețeaua electrică și la cea de apă potabilă. La acest moment, evacuarea apei uzate din sat se face prin intermediul unei fose colectoare.

Clădirile din satul german au fost deja dezafectate la interior, iar instalațiile și amenajările existente au fost îndepărtate. Potrivit proprietarului actual, Franz Eberitsch, zona superbă și clădirile deja existente fac din acest sat o locație foarte atractivă.

Există 15 clădiri în sat

Antreprenorul german a cumpărat satul în anul 2014, iar, la acel moment, avea planuri foarte ambițioase pentru această locație superbă.

„Ne-am imaginat că vom amenaja frumos locul și am pornit de la premisa că vom obține autorizații pentru locuințe”, a povestit Eberitsch, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, antreprenorul s-a lovit rapid de mai multe probleme. Clădirile din acest sat nu au drept garantat de protecție. Acest drept ar permite păstrarea lor în forma actuală, indiferent de ce fel de modificări ale reglementărilor urbanistice ar fi introduse.

Practic, complexul se află în afara zonei locuite a localității, astfel că nu dispune de un plan urbanistic care să permită construirea sau amenajarea zonei în scopul dorit.

„Complexul se află la doar 200 de metri de centrul localității Kamsdorf. În Germania vorbim mereu despre reforme. Pur și simplu, este atât de dificil să pui în practică proiecte noi în această țară”, a mai spus proprietarul actual al acestui sat.

Ghid de cumpărături

Jack Nicholson jpg
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood Vedete internaționale
maurice munteanu asia express facebook jpeg
Câți bani ar fi primit Maurice Munteanu pentru participarea la Asia Express. A plecat acasă după 8 etape de concurs PrimeTime
image
Cristela Georgescu, acuzații după decizia de prelungire a arestului pentru Călin Georgescu: „Abuzuri în avalanșă, tortură psihologică” adevarul.ro
image
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția adevarul.ro

Parteneri

image
Cel mai dur mesaj pentru Gigi Becali după declarațiile despre rasism: „Cum ar fi să înlocuim țigani cu machedoni?” Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cel mai căutat job din România în 2026. Aproape jumătate din anunțuri au fost publicate pentru acest post observatornews.ro
image
Mircea Badea despre plângerea la CNA pentru mutarea emisiunii „Insula iubirii” la o oră mai târzie: „M-am uitat să văd cine a dat bani” www.antena3.ro
image
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat” www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Alertă pe Aeroportul Otopeni! Foc între terminalele de “Sosiri” și “Plecări”. Suspecta este o femeie internată de mai multe ori la Psihiatrie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soţie a lui Adrian Mutu. Cum arată la 45 de ani şi din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Dănuț Lupu pune din nou tunurile pe Cătălin Cîrjan: „Căpitanii de echipă sunt ori lideri, ori prieteni ai antrenorului” www.fanatik.ro
image
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa desfrânată a ajuns în patul împăratului cu misiune secretă! A inventat seducția fotografică înainte de Instagram okmagazine.ro
image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Vrăjitoarea care putea deveni regină. Povestea unui proces care a zguduit Curtea Regală a Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Jungla”, romanul care a revoltat America. „Am țintit inima publicului și, din greșeală, am lovit stomacul” historia.ro
butoi bere jpg
A băut dintr-un butoi cu bere vechi de 50 de ani! Unde a fost găsit și cum a ajuns acolo Fapt divers
image png
Era cunoscut ca veterinar în sat, dar nu avea studii. Un viceprimar, acuzat că ar fi castrat trei țapi fără acordul proprietarilor Național
Interviu de angajare Foto Freepik com jpg
Locul de muncă la care românii pot câștiga peste 1.000 de euro lunar. Este cel mai căutat job din țară Național
barbat cu arma de vanatoare jpeg
VideoTragedie în Maramureș! O femeie de 45 de ani a murit după ce a fost împușcată la vânătoare Național
1 epilepsie jpg jpeg
ChatGPT, acuzat că a contribuit la moartea unei tinere cu epilepsie. Ar fi convins-o să renunțe la medicamente. „Parcă era sub o vrajă” Internațional
loto loterie pexels jpg
Un milion de lire ar putea fi pierduți! Loteria Națională britanică îi caută de urgență pe posesorii unui bilet câștigător nerevendicat Internațional
cameră de hotel jpg
VideoMirele ar fi ascuns camere de supraveghere în camerele invitaților. Anchetă în loc de nuntă, la Sibiu Național
Targuri de Craciun din Romania si din lume Sursa foto shutterstock 2240773091 jpg
Târguri de Crăciun 2026 în București. Unde vor fi amplasate și când se deschid Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net