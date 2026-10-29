Un întreg sat, împreună cu 15 case, scos la vânzare în Germania. Se vinde cu 390.000 de euro

O ofertă imobiliară neobișnuită a luat prin surprindere publicul din Germania. Un sat întreg a fost scos la vânzare, iar detaliul care a surprins cel mai mult a fost faptul că prețul este foarte mic iar casele se află într-o condiție foarte bună.

Foto: Franz Eberitsch

Satul scos la vânzare se află în Kamsdorf, în landul Turingia și a fost scos în luna iulie pe platforma Kleinanzeigen. Acest sat superb se află foarte aproape de lacul de acumulare Hohenwarte, fostul sat care, cândva, era folosit ca sat de vacanță pentru tineretul combinatului Maxhütte.

Acum, satul poate fi cumpărat în totalitate pentru suma de 390.000 de euro, lucru care a surprins publicul din Germania. În total, este vorba despre un teren de aproximativ 24.000 de metri pătrați, de-a lungul căruia se găsesc 15 clădiri cu un singur nivel. Fiecare clădire are o amprentă de aproximativ 100 de metri pătrați și există și o fostă sală de mese care are peste 300 de metri pătrați.

Întregul sat costă 390.000 de euro

Mai mult decât atât, potrivit informațiilor de la Bild, satul dispune de conexiuni la rețeaua electrică și la cea de apă potabilă. La acest moment, evacuarea apei uzate din sat se face prin intermediul unei fose colectoare.

Clădirile din satul german au fost deja dezafectate la interior, iar instalațiile și amenajările existente au fost îndepărtate. Potrivit proprietarului actual, Franz Eberitsch, zona superbă și clădirile deja existente fac din acest sat o locație foarte atractivă.

Există 15 clădiri în sat

Antreprenorul german a cumpărat satul în anul 2014, iar, la acel moment, avea planuri foarte ambițioase pentru această locație superbă.

„Ne-am imaginat că vom amenaja frumos locul și am pornit de la premisa că vom obține autorizații pentru locuințe”, a povestit Eberitsch, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, antreprenorul s-a lovit rapid de mai multe probleme. Clădirile din acest sat nu au drept garantat de protecție. Acest drept ar permite păstrarea lor în forma actuală, indiferent de ce fel de modificări ale reglementărilor urbanistice ar fi introduse.

Practic, complexul se află în afara zonei locuite a localității, astfel că nu dispune de un plan urbanistic care să permită construirea sau amenajarea zonei în scopul dorit.

„Complexul se află la doar 200 de metri de centrul localității Kamsdorf. În Germania vorbim mereu despre reforme. Pur și simplu, este atât de dificil să pui în practică proiecte noi în această țară”, a mai spus proprietarul actual al acestui sat.