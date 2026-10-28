Fructele de vară care ajung la recoltare în România abia spre sfârșitul toamnei. Kilogramul se vinde în magazine cu 40 de lei

Sunt fructe foarte populare în țara noastră, dar cei mai mulți dintre noi ne gândim la ele ca fiind specifice pentru vară, nu pentru începutul lunii noiembrie. Însă, căpșunile românești s-au copt deja în solarii și urmează să ajungă în magazinele din întreaga țară.

Căldura a favorizat recolta de căpșune Foto: captură Antena 1

Nu mulți dintre noi ne gândim la căpșuni ca la un fruct pe care l-am consuma la finalul lunii octombrie, dar aceste fructe delicioase urmează să ajungă acum în magazinele din întreaga țară. Căpșunile românești din noiembrie au fost cultivate în solarii, iar, potrivit fermierilor, nu doar că sunt mai gustoase decât cele din luna iunie, dar se vor vinde cu aproximativ 40 de lei pe kilogram.

În plus, potrivit observatornews.ro, se anunță o recoltă bogată de căpșuni până în luna decembrie. În fiecare zi, fermierii din țara noastră culeg undeva între o tonă și o tonă și jumătate de căpșuni.

„Culegem în fiecare zi. Ca și cantități, o tonă, o tonă și jumătate pe zi. Este un soi mai aparte fiind un remontant, aceasta face de la începutul primăvarii, până toamna târziu”, a spus producătorul Sebastian Dinu.

Kilogramul se vinde cu 40 de lei

Vremea caldă de la începutul toamnei a contribuit la recolta spectaculoasă din această perioadă. Sezonul de recoltare s-a prelungit datorită căldurii, dar condițiile de cultivare sunt, de asemenea, importante pentru recolta finală.

„Solul le ajută foarte mult, dar și soiurile pe care fermierii le-au identificat și le cultivă, îi ajută să aibă o producție pe o perioadă îndelungată și de ce nu, și schimbările climatice intervenite în ultima perioadă”, a spus și Romulus Sorin Agapie, director al Direcției pentru Agricultură Județeană Dolj.

Căpșunile din noiembrie sunt mai dulci decât cele din vară

Cu toate acestea, căpșunile din această perioadă vor fi ceva mai scumpe decât cele din toiul verii. Mai precis, un singur kilogram va ajunge la 40 de lei, față de costul căpșunilor din vara trecută, care costau 20-25 de lei kilogramul. Iar vremea caldă a contribuit la recolta spectaculoasă din această perioadă.

„Am avut temperaturi şi de 35-36 de grade Celsius în sudul regiunii. Deci, am pornit cu o toamnă mult mai caldă decât în mod obişnuit. Am avut totuşi în nord vestul regiunii zilele trecute şi 26 de grade Celsius”, a explicat meteorologul Mihaela Brîncuși.

Însă, în ciuda prețului mai ridicat, nenumărați români continuă să cumpere căpșuni, fie pentru a le servi ca gustare, fie pentru a le folosi în diverse rețete.