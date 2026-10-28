 Un român a sunat la 112 după tragedia feroviară din Spania. A încercat să salveze victimele: „Nu știu dacă voi reuși vreodată să-mi revin”
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Un român a sunat la 112 după tragedia feroviară din Spania. A încercat să salveze victimele: „Nu știu dacă voi reuși vreodată să-mi revin”

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Cel puțin 68 de oameni și-au pierdut viața, iar alți zeci au fost răniți în urma accidentului feroviar teribil care s-a produs astăzi în Spania. Este vorba despre cea mai mare tragedie de acest fel din Spania după cea din 2013, iar un român a fost prima persoană care a sunat la 112 după producerea accidentului.

Zeci de oameni au murit în urma accidentului
Zeci de oameni au murit în urma accidentului Foto: AFP

Ioan Dunca a văzut momentul în care a avut loc tragedia și după ce a sunat la 112, a încercat să ajute călătorii din tren. Potrivit mărturiei românului, s-a aflat la numai 15-20 de metri de locul accidentului, atunci când s-a petrecut totul. Românul a povestit că unul dintre trenuri era oprit pe calea ferată în zona unui semafor, atunci când o altă garnitură l-a lovit din spate.

„S-au băgat locomotivele una în alta, a explodat și au sărit trei vagoane în partea asta. (...) A fost o explozie ca o bombă, foarte mare s-a auzit. Explozie și fum, totul plin de fum. Aici, în Spania, în zona asta, e sârmă pe o parte de calea ferată și pe cealaltă parte. Și trei vagoane s-au răsturnat unde sunt eu acum”, a spus românul, potrivit informațiilor de la TVR.

Zeci de oameni au murit în urma accidentului din Spania

După ce a sunat la 112, românul a contactat și o gară din apropiere și a spus că personalul de acolo încă nu știa ce se întâmplase. Martorul a încercat să ajute pasagerii din cele două trenuri, atunci când aceștia au încercat să iasă din vagoanele răsturnate.

Românul a povestit că a tăiat gardul de sârmă pentru a le facilita victimelor accesul în exterior.

Un român a alertat autoritățile

„Când am văzut eu, m-am apucat și am tăiat sârma și am scos oamenii de acolo, se dădeau jos din tren acolo, săracii oameni, plini de sânge, cu copii, i-am ajutat să iasă, e o coastă așa mare și i-am ajutat să iasă, că sunt niște măslini pe aici pe unde a fost accidentul”, a mai spus românul, conform sursei citate.

Cele două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în regiunea spaniolă Toledo, între localitățile Mora și Orgaz.

„Valizele au început să zboare, iar oamenii au început să țipe. Am avut noroc, pentru că vagonul nostru a mers înainte și apoi s-a oprit, însă vagoanele din spate s-au răsturnat”, a povestit Tangui Binier, un tânăr în vârstă de numai 22 de ani care se afla în unul dintre cele două trenuri, potrivit BBC.

„Erau cadavre, erau membre smulse. Nu știu dacă voi reuși vreodată să-mi revin după ceea ce am văzut”, a mai spus tânărul.

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