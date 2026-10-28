Alimentul rar care se găsește în apropiere de România. Un singur kilogram se vinde cu 5.000 de euro

Deși nu foarte mulți români îl cunosc, acest aliment este unul dintre cele mai scumpe și mai apreciate din întreaga lume. Iar cei care se ocupă de vânzarea lui pot câștiga sume de-a dreptul uriașe, cum ar fi chiar și 5.000 de euro pentru un singur kilogram.

Trufele albe sunt considerate a fi o delicatesă Foto: IStock

Nu mulți dintre noi ne-am gândi vreodată că un simplu aliment poate ajunge chiar și la mii de euro pe kilogram. Este vorba despre trufele albe, care se numără printre cele mai apreciate delicatese din întreaga lume. Acum, în pădurile din apropiere de localitățile Livade și Motovun vin vizitatori din întreaga Croație, în speranța că vor găsi aceste trufe.

Sezonul trufelor albe se află în desfășurare în Istria, iar nenumărați oameni se îndreaptă către această regiune alături de câini, pentru a căuta trufe albe, potrivit informațiilor de la Blic.

Trufele albe se pot vinde chiar și cu 5.000 de euro kilogramul

Vreme de o lună, oamenii caută trufe albe în pădurile din apropiere de localitățile croate Livade și Motovun. Cu toate acestea, în 2026, recolta a fost afectată de temperaturile tot mai ridicate și de lipsa ploilor.

Din cauza recoltei ceva mai slabe față de anii trecuți, 2026 a adus o recoltă mai slabă, lucru care a crescut și mai mult prețurile. Cu toate acestea, lunile octombrie și noiembrie rămân tradiționale pentru recolta de trufe albe.

Este o delicatesă foarte apreciată

În această perioadă din an, nordul Istriei se transformă într-o destinație foarte populară, iar oamenii vin alături de câini în speranța că vor găsi cât mai multe trufe albe. Din păcate, seceta și vremea caldă au afectat recolta, iar pe lângă faptul că exemplarele sunt tot mai rare, dimensiunea celor descoperite de iubitorii de trufe a fost mai mică decât în anii trecuți.

„Este prima dată când particip, nu am mai văzut niciodată așa ceva. Este interesant și întotdeauna e frumos să vezi și să înveți lucruri noi”, a spus Đurđica, o croată care a luat parte pentru prima oară la o astfel de activitate.

Pentru unii oameni care se îndreaptă către nordul Istriei în această perioadă, șansa de a petrece puțin timp în natură este la fel de importantă ca trufele în sine.

„Îmi place să mănânc trufe în toate felurile și să gătesc cu ele. Când găsesc o trufă bună, este o adevărată sărbătoare”, a declarat Jozefina, o altă femeie care gătește des folosind trufe albe și care speră să găsească exemplare cât mai spectaculoase în acest an.