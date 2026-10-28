 Alimentul rar care se găsește în apropiere de România. Un singur kilogram se vinde cu 5.000 de euro
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Alimentul rar care se găsește în apropiere de România. Un singur kilogram se vinde cu 5.000 de euro

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Deși nu foarte mulți români îl cunosc, acest aliment este unul dintre cele mai scumpe și mai apreciate din întreaga lume. Iar cei care se ocupă de vânzarea lui pot câștiga sume de-a dreptul uriașe, cum ar fi chiar și 5.000 de euro pentru un singur kilogram.

Trufele albe sunt considerate a fi o delicatesă
Trufele albe sunt considerate a fi o delicatesă Foto: IStock

Nu mulți dintre noi ne-am gândi vreodată că un simplu aliment poate ajunge chiar și la mii de euro pe kilogram. Este vorba despre trufele albe, care se numără printre cele mai apreciate delicatese din întreaga lume. Acum, în pădurile din apropiere de localitățile Livade și Motovun vin vizitatori din întreaga Croație, în speranța că vor găsi aceste trufe.

Sezonul trufelor albe se află în desfășurare în Istria, iar nenumărați oameni se îndreaptă către această regiune alături de câini, pentru a căuta trufe albe, potrivit informațiilor de la Blic.

Trufele albe se pot vinde chiar și cu 5.000 de euro kilogramul

Vreme de o lună, oamenii caută trufe albe în pădurile din apropiere de localitățile croate Livade și Motovun. Cu toate acestea, în 2026, recolta a fost afectată de temperaturile tot mai ridicate și de lipsa ploilor.

Din cauza recoltei ceva mai slabe față de anii trecuți, 2026 a adus o recoltă mai slabă, lucru care a crescut și mai mult prețurile. Cu toate acestea, lunile octombrie și noiembrie rămân tradiționale pentru recolta de trufe albe.

Este o delicatesă foarte apreciată

În această perioadă din an, nordul Istriei se transformă într-o destinație foarte populară, iar oamenii vin alături de câini în speranța că vor găsi cât mai multe trufe albe. Din păcate, seceta și vremea caldă au afectat recolta, iar pe lângă faptul că exemplarele sunt tot mai rare, dimensiunea celor descoperite de iubitorii de trufe a fost mai mică decât în anii trecuți.

„Este prima dată când particip, nu am mai văzut niciodată așa ceva. Este interesant și întotdeauna e frumos să vezi și să înveți lucruri noi”, a spus Đurđica, o croată care a luat parte pentru prima oară la o astfel de activitate.

Pentru unii oameni care se îndreaptă către nordul Istriei în această perioadă, șansa de a petrece puțin timp în natură este la fel de importantă ca trufele în sine.

„Îmi place să mănânc trufe în toate felurile și să gătesc cu ele. Când găsesc o trufă bună, este o adevărată sărbătoare”, a declarat Jozefina, o altă femeie care gătește des folosind trufe albe și care speră să găsească exemplare cât mai spectaculoase în acest an.

Ghid de cumpărături

neeraj sheoraj regina maria webp
Doliu la Cluj, după moartea unui medic de doar 35 de ani. A fost găsit fără viață după două zile Național
maria ciobanu jpg
#Exclusiv Click!
VideoMaria Ciobanu nu renunță nici la 89 de ani la gulerul de vulpe, de mii de lei, din comunism. Verdictul designerilor: „Moda n-are vârstă” Vedete românești
image
„Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink adevarul.ro
image
Anii lucrați în străinătate se pun la pensie în România. Cum se calculează suma și cine o plătește adevarul.ro

Parteneri

image
Câţi bani a pierdut Dinamo după victoria cu Chindia. Costurile ascunse ale Arenei Naţionale www.fanatik.ro
image
Plafon dublat la 140.000 de euro pentru Noua Casă. Cât ar putea da tinerii din salariu pe rată observatornews.ro
image
O carte poştală trimisă în 1944 dintr-o închisoare din Germania a ajuns, în sfârșit, la destinație www.antena3.ro
image
A început ședința crucială, în care Călin Georgescu află dacă va fi eliberat sau mai rămâne în arest pentru încă 30 de zile. S-ar putea ajunge din nou la scenariul completului de divergență, care a decis ca Georgescu să rămână închis www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
O nouă navă, atacată cu drone, în Marea Neagră! Vasul se îndrepta spre portul Constanța www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Investiții la FCSB! Reghecampf a cerut, Gigi Becali a băgat mâna în buzunar: „Nici măcar nu întreabă cât” www.fanatik.ro
image
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Rivala de la țară” a lui Kate Middleton! Cum a ajuns o marchiză superbă în centrul zvonurilor despre infidelitatea Prințului William okmagazine.ro
image
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum au ajuns romanii să construiască în Persia? Istoria podului-baraj Band-e Kaisar historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
robot curier pexels jpg
VideoUn robot de livrări a provocat un accident în Estonia și a plecat mai departe. Nouă persoane au fost rănite: „A fugit” Internațional
Accident feroviar în Spania
Un român a sunat la 112 după tragedia feroviară din Spania. A încercat să salveze victimele: „Nu știu dacă voi reuși vreodată să-mi revin” Internațional
metrou pexels1 jpeg
Cei care ascultă muzică sau vorbesc la telefon pe speaker în metrou și STB riscă amenzi de până la 1.000 de lei Național
judet din romania colaj pixabay jpg
Un turist britanic a vizitat România timp de 5 zile și a spus ce l-a impresionat. Ce l-a deranjat însă în Centrul Vechi din București Fapt divers
scrisoare, foto shutterstock jpg
O carte poștală expediată în 1944 din Germania a ajuns la destinație de-abia acum. Familia a fost uimită după ce a descoperit-o Internațional
gustari sanatoase 1200x800 jpg
Alimentul banal care susține sănătatea inimii și a ochilor. Este ideal și pentru cei care țin dietă Fapt divers
neeraj sheoraj regina maria webp
Doliu la Cluj, după moartea unui medic de doar 35 de ani. A fost găsit fără viață după două zile Național
toscana adobestock jpg
VideoAu vândut tot și au cumpărat o casă în Italia fără să o vadă. De ce au decis să o ia de la zero într-o țară străină Fapt divers
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net