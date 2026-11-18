Deși legislația a fost înăsprită, petardele continuă să ajungă în mâinile minorilor, iar consecințele pot fi dramatice. Un copil de numai 9 ani a ajuns la spital cu răni grave după ce a încercat să reaprindă o petardă care nu explodase. Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, părinții trebuie să fie mai atenți ca oricând. Cum îi pot proteja pe cei mici și ce riscă cei care încalcă legea?

Un băiețel de numai 9 ani a fost grav rănit Foto: Shutterstock

Petardele continuă să ajungă în mâinile minorilor

Un băiețel de 9 ani a fost victima unui accident extrem de grav după ce a găsit pe jos o petardă care nu explodase. În loc să se îndepărteze de obiectul periculos, copilul a încercat să îl reaprindă, însă dispozitivul a detonat chiar în mâna sa.

Explozia i-a provocat leziuni severe: două degete de la mâna stângă au fost amputate, iar vederea i-a fost afectată la ambii ochi. Situația a fost agravată de o bucată desprinsă din petardă, care a ricoșat și i-a pătruns în piept. Medicii au intervenit chirurgical pentru îndepărtarea fragmentului.

Petarda era de mari dimensiuni

Dispozitivul care a provocat accidentul era o petardă de dimensiuni mari. Întreaga scenă a fost observată de un bărbat aflat în zonă, care a sunat imediat la 112. La fața locului au ajuns polițiștii și echipajele medicale, iar copilul a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București.

Acesta va rămâne internat câteva zile, sub supravegherea medicilor. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru două infracțiuni și încearcă să stabilească de unde au ajuns materialele pirotehnice în posesia copiilor. Persoanele găsite vinovate pot răspunde penal, în funcție de faptele constatate și de încadrarea juridică. Pericolul nu este unul izolat: potrivit datelor prezentate pentru noaptea de Revelion de anul trecut, numai în București, 19 copii au ajuns la spital cu răni provocate de articole pirotehnice.

Ce pedepse riscă cei care vând sau folosesc ilegal petarde

Legislația privind materialele pirotehnice a fost înăsprită prin Legea nr. 92/2025, iar regulile sunt acum mai stricte. Persoanele care au împlinit 16 ani pot cumpăra, deține și folosi doar articole din categoria F1, adică produse cu risc foarte scăzut, precum artificiile de interior cu efect limitat și unele articole de petrecere. În schimb, petardele mai puternice, artificiile de exterior, bateriile de artificii, rachetele și produsele pirotehnice destinate spectacolelor sau efectelor speciale sunt încadrate în alte categorii, precum F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

Acestea nu pot fi cumpărate, deținute sau folosite de publicul larg fără drept. Cei care încalcă legea riscă închisoare de la unu la cinci ani. De asemenea, vânzarea articolelor F1 către copiii sub 16 ani este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau amendă. Pentru alte încălcări ale regulilor privind materialele pirotehnice, amenzile contravenționale pot ajunge la 7.500 de lei, în funcție de abatere.

Cum îi pot proteja părinții pe copii?

Odată cu apropierea sărbătorilor, părinții trebuie să discute deschis cu cei mici despre pericolele petardelor și să le explice că acestea nu sunt jucării, indiferent de dimensiune sau de zgomotul pe care îl produc. „Din perspectiva siguranței copilului, una dintre cele mai importante măsuri este prevenția: adulții trebuie să știe cu cine își petrec timpul copiii, ce obiecte au asupra lor și dacă au acces la materiale pirotehnice.

De asemenea, este esențial ca cei mici să înțeleagă că o petardă care nu a explodat poate detona oricând și nu trebuie niciodată ridicată, atinsă sau reaprinsă. Dacă găsesc un astfel de obiect, trebuie să se îndepărteze și să anunțe imediat un adult, care poate solicita ajutorul autorităților. În cazul unei explozii sau al unei accidentări, apelul la 112 nu trebuie amânat", este mesajul transmis de ISU, în urma celor întâmplate.