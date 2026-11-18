O eclipsă totală de Soare care va transforma cerul Egiptului, ruinele unei civilizații misterioase din China, orașe europene cu aniversări istorice și un teritoriu sălbatic de la capătul Americii de Sud. Sunt doar câteva dintre experiențele care pun 25 de destinații din întreaga lume pe harta călătoriilor pentru 2027. National Geographic a publicat selecția „Best of the World 2027”, cu locuri care merită descoperite în următorul an.

Unde să călătorești în 2027. Foto: istock.

Unde să călătorești în 2027. Destinațiile alese de National Geographic

Cei care își planifică deja vacanțele pentru 2027 au motive să privească dincolo de destinațiile turistice consacrate. Unele dintre cele mai interesante experiențe ale anului viitor nu sunt legate doar de plaje exotice sau peisaje spectaculoase, ci și de evenimente astronomice, descoperiri arheologice, festivaluri și proiecte de conservare a naturii.

Revista National Geographic a inclus 25 de destinații de pe șase continente în selecția anuală „Best of the World 2027”, publicată pe 20 octombrie 2026.

Lista reunește locuri care vor avea ceva special de oferit în 2027. Printre ele se numără Luxor, unde va putea fi observată o eclipsă totală de Soare, Chengdu, cunoscut pentru vestigiile unei civilizații străvechi, și Cape Froward, o regiune izolată din Chile care urmează să devină parc național.

Luxor, Egipt: eclipsa totală de Soare care va atrage turiști din întreaga lume

Unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului 2027 va putea fi urmărit în Egipt. Pe 2 august, orașul Luxor se va afla pe traseul unei eclipse totale de Soare, iar întunericul va cuprinde zona pentru mai mult de șase minute.

Experiența va fi cu atât mai impresionantă cu cât fenomenul se va produce deasupra unui teritoriu încărcat de istorie, în apropierea unora dintre cele mai cunoscute monumente ale civilizației egiptene.

Luxor este locul în care turiștii pot descoperi templele Karnak și Luxor, Valea Regilor și mormântul faraonului Tutankhamon.

Un alt motiv pentru a vizita orașul în 2027 este redeschiderea planificată a hotelului istoric Winter Palace. Clădirea este legată de unul dintre cele mai importante momente ale arheologiei moderne: aici, Howard Carter a anunțat în 1922 descoperirea mormântului lui Tutankhamon.

Kuélap, Peru: cetatea misterioasă ascunsă în pădurile montane

În nordul statului Peru se află Kuélap, o impresionantă fortăreață construită de civilizația Chachapoya în jurul anului 500.

Așezarea este amplasată într-un peisaj montan spectaculos, înconjurat de păduri și vegetație luxuriantă. Zidurile sale masive și vestigiile arheologice oferă indicii despre o civilizație care a lăsat în urmă o moștenire istorică fascinantă.

Pentru 2027 sunt planificate noi trasee de vizitare și spații expoziționale, care ar urma să le permită turiștilor accesul la zone și vestigii care până acum au fost mai greu de explorat.

Chengdu, China: urmele unui regat dispărut și misterele Epocii Bronzului

O altă destinație care atrage atenția este Chengdu, în provincia Sichuan din China. Regiunea este asociată cu vechiul regat Shu, o civilizație din Epoca Bronzului ale cărei realizări continuă să-i surprindă pe cercetători.

Unul dintre cele mai importante situri arheologice este Sanxingdui, renumit pentru măștile de aur, obiectele monumentale din bronz și artefactele care oferă indicii despre o cultură puțin cunoscută până în ultimele decenii.

Anul 2027 marchează un secol de la primele descoperiri care au atras atenția asupra acestui sit arheologic. Pentru pasionații de istorie și civilizații antice, Chengdu devine astfel o destinație cu o semnificație aparte.

Jaipur, India: 300 de ani de istorie și un festival literar celebru

În India, orașul Jaipur se pregătește pentru un an aniversar. În 2027 se împlinesc 300 de ani de la fondarea orașului, cunoscut pentru arhitectura sa impresionantă, palatele istorice și clădirile în nuanțe de roz.

Tot în Jaipur va avea loc cea de-a 20-a ediție a Jaipur Literature Festival, unul dintre cele mai cunoscute evenimente literare internaționale.

Combinația dintre patrimoniul arhitectural, cultura indiană și întâlnirile dedicate literaturii transformă orașul într-o alegere interesantă pentru turiștii care caută mai mult decât o vacanță obișnuită.

Cape Froward, Chile: un nou parc național la capătul Americii de Sud

Printre cele mai interesante recomandări se află și Cape Froward, cel mai sudic punct al Americii de Sud continentale.

Regiunea chiliană, mărginită de Strâmtoarea Magellan, impresionează prin pădurile subantarctice, peisajele sălbatice și biodiversitatea specifică zonei.

Autoritățile au în vedere transformarea teritoriului într-un parc național până la sfârșitul anului 2027. Dacă proiectul va fi realizat conform planului, zona ar putea deveni una dintre cele mai interesante destinații pentru iubitorii de natură și aventură.

Locul are și o legătură importantă cu istoria explorărilor geografice. Charles Darwin a navigat prin această regiune în 1834, în timpul expediției sale la bordul navei Beagle.

Malawi, destinația africană unde natura revine la viață

Pentru cei care visează la un safari african, Malawi este una dintre recomandările National Geographic pentru 2027.

Țara se remarcă prin parcurile naționale și rezervațiile în care programele de protejare a faunei au contribuit la refacerea populațiilor de animale sălbatice.

Vizitatorii pot avea ocazia să observe lei, leoparzi, elefanți, rinoceri și bivoli africani în habitatele lor naturale.

Destinația este potrivită în special pentru cei interesați de turismul responsabil și de eforturile de conservare a biodiversității.

Celelalte destinații de pe lista National Geographic pentru 2027

Pe lângă locurile cu evenimente speciale și atracții istorice, selecția „Best of the World 2027” cuprinde orașe, regiuni naturale și trasee turistice din întreaga lume.

Europa: fiorduri, orașe istorice și evenimente culturale

Vestland, Norvegia – o regiune spectaculoasă, cu fiorduri impresionante, ghețari și orașul istoric Bergen.

Dumfries și Galloway, Scoția – o destinație pentru iubitorii de astronomie, unde este planificată deschiderea unui nou observator în 2027.

Santander, Spania – orașul atrage prin proiecte muzeale noi și colecții importante de artă.

Normandia, Franța – regiunea va găzdui evenimente dedicate împlinirii a 1.000 de ani de la nașterea lui William Cuceritorul.

Leipzig, Germania – aniversări și festivaluri dedicate unor mari compozitori vor aduce un plus de interes cultural.

Gdańsk, Sopot și Gdynia, Polonia – cele trei orașe de pe litoralul baltic impresionează prin patrimoniul maritim, arhitectura modernistă și gastronomia locală.

Asia: tradiții, artă și patrimoniu multicultural

Penang, Malaysia – o combinație între păduri tropicale, gastronomie și patrimoniul multicultural al orașului George Town.

Niigata, Japonia – regiunea va atrage vizitatori prin festivaluri de artă în aer liber și tradiții culinare bazate pe fermentație.

America de Nord și Caraibe: trasee spectaculoase și festivaluri

Madison, Wisconsin, SUA – un oraș potrivit pentru explorare pe bicicletă, cu lacuri și piețe alimentare.

Puerto Rico – o destinație unde tradițiile afro-caraibiene și festivalurile locale oferă experiențe culturale autentice.

Pacific Coast Highway, California, SUA – celebrul traseu de coastă, cu localități cunoscute pentru tradițiile artistice și peisajele spectaculoase, va beneficia de redeschiderea integrală a drumului.

Grenada – insula va marca 150 de ani de la apariția carnavalului Spicemas.

Sudul Munților Ozark, SUA – o regiune potrivită pentru drumeții și ciclism montan, cu noi facilități dedicate turiștilor.

Halifax, Canada – orașul pregătește proiecte care pun în valoare patrimoniul comunităților indigene și istoria migrației.

Baltimore, SUA – bicentenarul primei căi ferate comerciale americane reprezintă unul dintre motivele pentru care orașul intră în selecție.

Maya Ka’an, Mexic – turiștii pot descoperi cultura și tradițiile comunităților mayașe prin experiențe organizate împreună cu localnicii.

America de Sud și Oceania: carnavaluri și experiențe urbane

Salvador, Brazilia – orașul este cunoscut pentru carnaval și pentru Festa de Iemanjá, un eveniment religios și cultural important.

Melbourne, Australia – gastronomia, proiectele urbane și noile băi termale îi consolidează atractivitatea turistică.

Caucaz: trasee montane prin Armenia

Transcaucasian Trail, Armenia – traseul oferă posibilitatea de a descoperi sate tradiționale, munți și peisaje spectaculoase, într-o călătorie dedicată drumețiilor și explorării culturale.

Ce destinație a fost preferată de cititorii National Geographic?

Pe lângă cele 25 de recomandări ale redacției, există și o alegere făcută de public. Insula Santa Catalina din California a fost desemnată destinația favorită a cititorilor National Geographic.

Insula este cunoscută pentru peisajele sale de coastă, activitățile în aer liber și atmosfera diferită de cea a marilor orașe californiene.

De ce merită urmărită lista „Best of the World 2027”

Selecția National Geographic nu reprezintă un clasament al celor mai frumoase sau mai populare destinații turistice din lume. Este, mai degrabă, o colecție de locuri care au un motiv special pentru a fi vizitate în 2027.

Unele se remarcă prin evenimente istorice și culturale, altele prin fenomene naturale rare, situri arheologice sau inițiative de protejare a mediului.

Pentru turiști, lista poate fi un punct de plecare în alegerea următoarei vacanțe. Pentru cei care preferă experiențele mai puțin obișnuite, destinațiile recomandate oferă ocazia de a descoperi locuri unde istoria, natura și cultura se întâlnesc în moduri spectaculoase.