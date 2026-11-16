 Momente de coșmar în Masivul Parâng! Doi turiști au rămas blocați în viscol
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Momente de coșmar în Masivul Parâng! Doi turiști au rămas blocați în viscol

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Doi turiști au rămas blocați pe munte, în Masivul Parâng, după ce au fost prinși de viscol în timpul unei drumeții. Vremea s-a schimbat brusc, iar cei doi nu aveau haine și echipament potrivite pentru frig și zăpadă. Speriați și fără să mai poată continua drumul, au cerut ajutorul Salvamont. Salvatorii au pornit imediat în căutarea lor, iar cei doi au fost găsiți și preluați de un elicopter SMURD, care i-a dus la spital.

Salvatorii au intervenit contracronometru
Salvatorii au intervenit contracronometru Foto: Salvamont

Doi turiști au rămas blocați în viscol, pe traseul spre Vârful Parâng

Cei doi turiști au plecat din zona Groapa Seacă, cu gândul să ajungă pe Vârful Parâng. Drumeția nu a decurs însă așa cum se așteptau. Vremea s-a schimbat rapid, iar în apropierea Refugiului Agățat au fost surprinși de viscol. Vântul puternic, zăpada și temperaturile scăzute le-au îngreunat deplasarea, mai ales că nu aveau echipament potrivit pentru condițiile de iarnă.

Când au văzut că nu mai pot continua în siguranță, cei doi au cerut ajutorul salvamontiștilor. O echipă a pornit imediat spre zona în care se aflau, pentru a-i găsi și a-i aduce în siguranță. Misiunea nu a fost deloc ușoară. Salvatorii au avut de înfruntat viscolul, vântul puternic și troienele de zăpadă care ajungeau la aproape 30 de centimetri. Salvamont Hunedoara a anunțat că turiștii au fost găsiți, iar echipele de intervenție au început operațiunea de recuperare. În cele din urmă, cei doi au fost preluați de un elicopter SMURD și transportați la spital. 

Ce trebuie să faci înainte să pleci într-o drumeție pe munte

Salvamontiștii recomandă ca turiștii să verifice întotdeauna vremea înainte de a pleca la drum. „La munte, condițiile se pot schimba foarte repede, iar o zi care începe cu soare se poate transforma într-una cu ninsoare și viscol. Este important să alegi un traseu potrivit experienței tale și să nu pleci la drum dacă sunt anunțate fenomene meteo periculoase.

Hainele groase, încălțămintea de munte, mănușile, căciula și un rucsac cu apă și alimente nu trebuie să lipsească. De asemenea, anunță pe cineva apropiat ce traseu urmezi și la ce oră estimezi că te întorci. Nu pleca niciodată la munte bazându-te doar pe faptul că vremea este bună la poalele muntelui", au transmis reprezentanții Salvamont Hunedoara.

Cum să te protejezi dacă te prinde viscolul pe munte

Dacă vremea se strică în timpul drumeției, nu încerca să continui cu orice preț. Oprește-te și caută un loc ferit de vânt, unde să te poți adăposti. „Îmbracă toate hainele pe care le ai la tine și evită să stai nemișcat în frig pentru perioade lungi. Păstrează telefonul la căldură pentru a nu se descărca rapid și sună la 112 sau la Dispeceratul Național Salvamont, dacă nu mai poți continua în siguranță.

Spune cât mai exact unde te afli și câte persoane sunt cu tine. Nu încerca să cobori pe scurtături sau pe trasee pe care nu le cunoști și nu te îndepărta de locul în care ai anunțat că te afli. Cel mai important este să nu intri în panică și să urmezi indicațiile salvatorilor", au mai adăugat reprezentanții Salvamont Hunedoara. 

Frigul poate deveni periculos în doar câteva minute

Expunerea prelungită la frig și vânt puternic poate duce la hipotermie, o afecțiune care apare atunci când temperatura corpului scade periculos de mult. Primele semne pot fi tremuratul puternic, oboseala, amețeala, dificultățile de vorbire și pierderea coordonării.

În astfel de situații, persoana afectată trebuie dusă într-un loc ferit de frig, iar ajutorul medical trebuie solicitat cât mai repede. Un pericol este că victima poate să nu își dea seama cât de gravă este starea în care se află. De aceea, cei care merg în grup trebuie să fie atenți și la comportamentul celorlalți și să nu ignore schimbările de stare, chiar dacă persoana spune că se simte bine. 

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