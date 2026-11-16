Alertă ANM: trei zile de vreme severă în România. Vin ploi, vijelii, ninsori și strat de zăpadă la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări cod galben de vânt puternic și o informare de vreme rea care va afecta mare parte din țară până miercuri. Meteorologii anunță ploi însemnate cantitativ, rafale puternice de vânt și ninsori la altitudini ridicate, unde se va depune și strat de zăpadă.

Alertă ANM de vreme rea Foto: arhivă

Vreme rea în majoritatea țării

Prima avertizare este valabilă luni, până la ora 20:00, și vizează județul Caraș-Severin. În această zonă, vântul va sufla cu putere, atingând la rafală viteze de 50-70 km/h, iar în zonele montane se pot înregistra rafale de până la 90 km/h, potrivit ANM.

O a doua avertizare cod galben va intra în vigoare marți, la ora 06:00, și va afecta mai multe zone montane din țară. Meteorologii estimează viteze ale vântului de 70-90 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot ajunge la 90-120 km/h.

ANM a emis și o informare meteorologică de vreme severă, valabilă până miercuri, ora 20:00. În acest interval, vântul va avea intensificări în mai multe regiuni ale țării.

Luni, cele mai afectate zone vor fi sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și regiunile montane. Marți și miercuri, vântul va sufla mai puternic în vestul și sud-estul țării, precum și la munte. În general, se vor înregistra viteze de 40-50 km/h, însă la altitudini mari rafalele vor ajunge la 70-90 km/h.

În același timp, sunt prognozate ploi moderate în sud-vestul, vestul și nord-vestul României, precum și în zonele montane. Cantitățile de apă vor ajunge local la 20-50 l/mp.

La altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Meridionali și nordul Carpaților Orientali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Meteorologii estimează că se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5 centimetri.

Foto: ANM

Cum va fi vremea în București

În Capitală, începutul săptămânii aduce cer predominant noros și ploi temporare. Luni, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 10 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 5-6 grade.

Marți, vremea va deveni mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, cu maxime în jurul valorii de 15 grade și minime între 5 și 8 grade. Cerul va fi variabil, însă în cursul nopții vor apărea înnorări.

Miercuri, meteorologii anunță din nou ploi slabe și cer mai mult noros, iar temperaturile maxime vor oscila între 15 și 16 grade Celsius.