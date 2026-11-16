 Alertă ANM: trei zile de vreme severă în România. Vin ploi, vijelii, ninsori și strat de zăpadă la munte
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Alertă ANM: trei zile de vreme severă în România. Vin ploi, vijelii, ninsori și strat de zăpadă la munte

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări cod galben de vânt puternic și o informare de vreme rea care va afecta mare parte din țară până miercuri. Meteorologii anunță ploi însemnate cantitativ, rafale puternice de vânt și ninsori la altitudini ridicate, unde se va depune și strat de zăpadă.

Alertă ANM de vreme rea
Alertă ANM de vreme rea Foto: arhivă

Vreme rea în majoritatea țării

Prima avertizare este valabilă luni, până la ora 20:00, și vizează județul Caraș-Severin. În această zonă, vântul va sufla cu putere, atingând la rafală viteze de 50-70 km/h, iar în zonele montane se pot înregistra rafale de până la 90 km/h, potrivit ANM

O a doua avertizare cod galben va intra în vigoare marți, la ora 06:00, și va afecta mai multe zone montane din țară. Meteorologii estimează viteze ale vântului de 70-90 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot ajunge la 90-120 km/h.

ANM a emis și o informare meteorologică de vreme severă, valabilă până miercuri, ora 20:00. În acest interval, vântul va avea intensificări în mai multe regiuni ale țării.

Luni, cele mai afectate zone vor fi sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și regiunile montane. Marți și miercuri, vântul va sufla mai puternic în vestul și sud-estul țării, precum și la munte. În general, se vor înregistra viteze de 40-50 km/h, însă la altitudini mari rafalele vor ajunge la 70-90 km/h.

În același timp, sunt prognozate ploi moderate în sud-vestul, vestul și nord-vestul României, precum și în zonele montane. Cantitățile de apă vor ajunge local la 20-50 l/mp.

La altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Meridionali și nordul Carpaților Orientali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Meteorologii estimează că se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5 centimetri.

image
Foto: ANM

Cum va fi vremea în București

În Capitală, începutul săptămânii aduce cer predominant noros și ploi temporare. Luni, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 10 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 5-6 grade.

Marți, vremea va deveni mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, cu maxime în jurul valorii de 15 grade și minime între 5 și 8 grade. Cerul va fi variabil, însă în cursul nopții vor apărea înnorări.

Miercuri, meteorologii anunță din nou ploi slabe și cer mai mult noros, iar temperaturile maxime vor oscila între 15 și 16 grade Celsius.

Ghid de cumpărături

sfantul matei jpg
Românii care își sărbătoresc onomastica pe 16 noiembrie. Ce semnificație are această zi și ce rugăciune se rostește Fapt divers
image png
VideoMister pe covorul roșu! Vedeta care și-a ascuns chipul sub un accesoriu extravagant Vedete internaționale
image
„Toți marii șoferi ai României mi-au sărit în cap”. O tânără, insultată după ce i-a ironizat pe cei care semnalizează la intrarea în giratoriu adevarul.ro
image
„Mai puneți pungile de la Glovo pe masă...” Imaginea din București care a stârnit o revoltă online privind igiena curierilor adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali poate da o nouă lovitură! „El e singurul jucător român care poate depăși 50 de milioane de euro” www.fanatik.ro
image
Focuri de armă la Reşiţa. Un şofer fără permis a fugit de poliţie; localnicii au atacat agenţii cu pietre observatornews.ro
image
Cum a salvat inteligența artificială industria rulotelor. Mii de americani trăiesc în case pe roți ca să construiască centre de date www.antena3.ro
image
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Dacian Cioloș a pierdut șefia francofoniei: „Această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională” www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru o femeie de 57 de ani din București! A căzut de la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 3 www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care merge cu metroul şi autobuzul s-a întors în locul în care a scris istorie: „26 de ani mai târziu” as.ro
image
Ce se întâmplă cu proiectele din comunele care ar putea fi comasate. Cine va administra investițiile și contractele în derulare playtech.ro
image
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. 8 jucătoare și 3 membri ai staffului sunt la Urgențe! www.fanatik.ro
image
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Fosta soție a lui Ilie Bolojan, Floriana Bolojan, față în față cu actuala lui iubită, Ioana Fâșie, la nunta fiicei fostului premier. Întâlnirea de gradul zero le-a surprins pe cele două îmbrăcate în ținute de mii de euro! FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Bijuteria ei era ascunsă într-un loc în care nimeni nu s-ar fi gândit! Detaliul adorabil cu care Kate Middleton a făcut furori la Mumbai okmagazine.ro
image
Aristocrata înnebunită după amantul interzis! I-a trimis un cadou intim de-a dreptul obscen okmagazine.ro
image
#Egiptul Antic
Ultima taină a Cleopatrei: Cum a murit, de fapt, regina Egiptului? historia.ro
image
#Comunismul in România
Urmările revoltei de la Brașov, din 15 noiembrie 1987: Represiunea historia.ro
image png
Estonia închide toate punctele de frontieră cu Rusia de la 1 decembrie. Ce a dus la această decizie radicală Internațional
apartament trâmbitasu jpg
FotoCât costă un apartament pe două niveluri la aproape 100 mp, în București. Locuința se află într-o zonă de lux Fapt divers
image png
FotoNepoata unui sportiv celebru a căzut într-o fântână ascunsă într-un restaurant! Fotbalistul care i-a salvat viața: „Îi voi fi recunoscător toată viața” Internațional
biserica jpg
Când te poți spovedi în Postul Crăciunului. Zilele cele mai potrivite pentru mărturisirea păcatelor Fapt divers
hermes jpg
Misterul averii de 9 miliarde de dolari a unui moștenitor Hermès. Decizia neașteptată luată de un judecător din Paris Internațional
image png
Regretul neașteptat care îl urmărește pe Regele Charles și astăzi. Fanii au rămas surprinși Internațional
image png
Momente de panică la Chișinău! Trei avioane au fost confundate cu drone. Ce au descoperit autoritățile Internațional
sfantul matei jpg
Românii care își sărbătoresc onomastica pe 16 noiembrie. Ce semnificație are această zi și ce rugăciune se rostește Fapt divers
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși? actualitate.net