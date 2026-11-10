 Vremea se răcește în România pe 10 noiembrie. Unde sunt așteptate ploi și ninsori și câte grade vor indica termometrele
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Vremea se răcește în România pe 10 noiembrie. Unde sunt așteptate ploi și ninsori și câte grade vor indica termometrele

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România intră într-un nou episod de vreme instabilă marți, 10 noiembrie. Mai multe regiuni vor avea parte de precipitații, iar la munte sunt anunțate lapoviță și ninsoare. Temperaturile vor fi diferite de la o zonă la alta, cu maxime cuprinse între 6 și 14 grade Celsius. În București, vremea va fi relativ liniștită, cu valori termice apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Unde sunt așteptate ploi și ninsori și câte grade vor indica termometrele
Unde sunt așteptate ploi și ninsori și câte grade vor indica termometrele Foto: Shutterstock

Cum va fi vremea în țară marți, 10 noiembrie

Potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), ziua de marți aduce un cer predominant noros în regiunile intracarpatice și înnorări temporare în celelalte zone ale țării.

Primele precipitații sunt așteptate în cursul zilei în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Spre seară și în timpul nopții, ploile se vor extinde treptat, urmând să afecteze și cea mai mare parte a Moldovei. În celelalte regiuni, precipitațiile vor apărea doar pe suprafețe restrânse.

La munte, vremea va căpăta un aspect specific sezonului rece. La altitudini de peste 1.500 de metri sunt prognozate precipitații mixte, iar treptat acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

În zonele montane și submontane din vestul și nordul țării, precum și în extremitatea vestică, se vor acumula cantități de apă cuprinse, în general, între 1 și 10 litri pe metru pătrat. Pe alocuri, valorile pot depăși 15 litri pe metru pătrat.

Ce temperaturi se vor înregistra în România

Din punct de vedere termic, valorile maxime vor oscila între 6 și 14 grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în nordul Moldovei, în timp ce în Dobrogea, sudul Banatului și sudul Munteniei se vor înregistra cele mai ridicate valori.

Pe timpul nopții, temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 10 grade Celsius. În depresiunile din țară se vor înregistra cele mai scăzute valori, în timp ce pe litoral vremea va fi mai blândă.

Un alt fenomen care își poate face apariția va fi ceața, în special în zonele joase de relief. Aceasta este posibilă atât dimineața, cât și în cursul nopții, izolat.

Intensificări ale vântului în vestul și estul țării

Vântul va avea, în general, intensitate slabă până la moderată. Totuși, în anumite zone din vestul și estul României sunt posibile intensificări temporare, cu viteze de aproximativ 40-45 km/h.

Condițiile vor fi mai aspre la altitudini mari, unde rafalele pot ajunge la 60-70 km/h. În aceste condiții, vremea de la munte va fi mai dificilă, în special în zonele expuse vântului și precipitațiilor.

Prognoza meteo pentru București: maxime de 12 grade

În Capitală, ziua de marți, 10 noiembrie, va aduce o vreme relativ stabilă, fără precipitații importante în prognoză. Cerul va avea înnorări temporare, însă șansele de ploaie vor rămâne reduse.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări semnificative. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11-12 grade Celsius, iar în timpul nopții valorile termice vor coborî până la 3-5 grade.

Astfel, Bucureștiul va avea parte de o zi de toamnă răcoroasă, dar fără fenomene meteorologice deosebite. În schimb, în vestul, nordul și centrul țării, ploile, iar la munte precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare vor marca evoluția vremii.

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