 Prognoza meteo, 26 octombrie 2026. Ploi abundente, ninsori la munte și temperaturi în scădere. Cum va fi vremea în București
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Prognoza meteo, 26 octombrie 2026. Ploi abundente, ninsori la munte și temperaturi în scădere. Cum va fi vremea în București

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Vremea se schimbă semnificativ luni, 26 octombrie 2026. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță ploi în mai multe regiuni ale țării, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare la altitudini mari, dar și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 9 și 20 de grade Celsius, iar în zilele următoare precipitațiile ar putea deveni mai consistente în sud-estul țării.

Prognoza meteo, 26 octombrie 2026.
Prognoza meteo, 26 octombrie 2026. Foto: arhiva

Prognoza meteo pentru luni, 26 octombrie. Unde va ploua și unde va ninge

Potrivit prognozei ANM, cerul va rămâne predominant noros în Crișana, Maramureș și Transilvania, unde sunt așteptate ploi care vor acumula, în general, între 5 și 8 l/mp. În zonele montane și submontane aferente, cantitățile de apă vor depăși izolat 10 l/mp.

În celelalte regiuni, înnorările vor fi temporare, iar ploile slabe vor apărea pe suprafețe restrânse. Cantitățile de precipitații estimate se vor situa între 1 și 4 l/mp.

La munte, vremea va deveni considerabil mai rece, iar la altitudini de peste 1.500 de metri ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Meteorologii estimează că se va depune un strat nou de zăpadă, cu grosimi cuprinse, în general, între 5 și 10 centimetri.

Schimbarea regimului termic va fi însoțită de intensificări ale vântului, în special pe crestele montane și în anumite zone din vestul și sudul țării.

Temperaturi în scădere și rafale de vânt de până la 70 km/h

Valorile termice vor varia semnificativ de la o regiune la alta. Maximele zilei se vor situa între 9 grade Celsius în vestul Transilvaniei și 20 de grade în sud-estul Munteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 3 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral.

Vântul va sufla slab până la moderat în cea mai mare parte a țării, însă vor exista și zone în care rafalele vor fi mai puternice.

Pe crestele montane, viteza vântului va ajunge la 60-70 km/h. Rafale de 35-45 km/h sunt prognozate în Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și în sudul Transilvaniei.

În plus, ceața va apărea local în regiunile extracarpatice și în depresiunile din estul și sud-estul Transilvaniei, în special în primele ore ale zilei. Izolat, aceasta va fi însoțită de burniță.

Prognoza meteo în București, 26 octombrie 2026

În Capitală, ziua va începe cu nebulozitate stratiformă și ceață, urmând ca cerul să devină temporar noros. Spre seară și în cursul nopții, sunt posibile ploi slabe, cu acumulări estimate între 1 și 3 l/mp.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante, iar temperaturile se vor menține la valori relativ blânde pentru această perioadă a anului.

  • Temperatura maximă: 16-17 grade Celsius
  • Temperatura minimă: 7-9 grade Celsius
  • Precipitații: ploi slabe, în special seara și noaptea
  • Vânt: slab până la moderat
  • Fenomene asociate: ceață în primele ore ale zilei

Astfel, bucureștenii vor avea parte de o zi predominant închisă, cu posibilitatea apariției unor precipitații slabe în a doua parte a intervalului.

Cum va fi vremea marți, 27 octombrie. Ploi mai consistente în sud-est

Pentru marți, 27 octombrie, meteorologii estimează că vremea va rămâne predominant închisă în jumătatea de sud-est a țării. Norii vor persista pe parcursul zilei, iar ploile sunt așteptate pe arii relativ extinse, cu o probabilitate mai mare începând din a doua parte a intervalului.

Cele mai importante acumulări de apă sunt prognozate în Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și zona Carpaților de Curbură. În aceste regiuni, cantitățile de precipitații ar putea depăși 10-15 l/mp.

În restul țării, cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe, cu acumulări de aproximativ 1-3 l/mp, se vor semnala izolat, mai ales la începutul intervalului.

La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, favorizând depunerea unui nou strat local de zăpadă.

Vânt puternic în Dobrogea, Muntenia și la munte

Marți, vântul se va intensifica în jumătatea de sud a Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, unde rafalele vor atinge viteze de 40-50 km/h.

În zonele montane, condițiile vor fi mai dificile pe creste, în special în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali. Aici, rafalele vor ajunge la 60-70 km/h.

Evoluția vremii din următoarele zile indică un interval cu precipitații în mai multe regiuni, temperaturi variabile și condiții de iarnă la altitudini mari. În special în sud-estul țării, ploile ar putea aduce cantități de apă mai importante, în timp ce la munte sunt așteptate noi episoade de lapoviță și ninsoare.

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