 Vreme extremă în România: de la 27 de grade Celsius, direct la frig! ANM anunță o răcire bruscă după cea mai caldă zi din noiembrie
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Vreme extremă în România: de la 27 de grade Celsius, direct la frig! ANM anunță o răcire bruscă după cea mai caldă zi din noiembrie

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România va avea parte de o schimbare spectaculoasă a vremii în următoarele zile. După o perioadă în care temperaturile vor urca neobișnuit de mult pentru mijlocul lunii noiembrie, ajungând chiar la 27 de grade Celsius în sudul țării, meteorologii anunță o răcire accentuată. Diferențele de temperatură vor fi resimțite de la o zi la alta, iar ploile, vântul puternic și precipitațiile mixte vor completa tabloul meteorologic. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), nici Bucureștiul nu va fi ocolit de acest episod: Capitala va trece de la aproximativ 25 de grade Celsius la temperaturi de numai 9-10 grade.

Vreme extremă în România: de la 27 de grade Celsius, direct la frig!
Vreme extremă în România: de la 27 de grade Celsius, direct la frig! Foto: arhiva

România trece de la temperaturi de vară la frig în doar 24 de ore

Vremea se va încălzi treptat în următoarele zile, iar punctul culminant va fi atins vineri, 13 noiembrie. În sudul țării, mercurul din termometre ar putea indica până la 27 de grade Celsius, valori mult peste cele obișnuite pentru această perioadă a anului.

Bucuria temperaturilor ridicate nu va dura însă prea mult. Începând de sâmbătă, 14 noiembrie, un nou episod de răcire va aduce maxime de numai 6-14 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la -8 grade Celsius în unele zone.

Prognoza ANM indică și perioade cu precipitații în mai multe regiuni, intensificări ale vântului și posibilitatea apariției lapoviței și ninsorii la munte. După acest episod rece, vremea va intra din nou într-un proces de încălzire.

Prognoza meteo pentru miercuri, 11 noiembrie: ploi și temperaturi în creștere în unele regiuni

În intervalul 11 noiembrie, ora 8:00 – 12 noiembrie, ora 8:00, temperaturile vor crește în vestul și sudul țării, în timp ce în celelalte regiuni se vor menține apropiate de valorile înregistrate anterior.

Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile slabe își vor face apariția local în vestul, sudul și parțial centrul țării. Cantitățile de apă estimate vor fi de 1-4 l/mp.

În timpul nopții, precipitațiile se vor extinde în mai multe regiuni. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în cea mai mare parte a Olteniei și Moldovei, precum și local în Muntenia și izolat în Dobrogea. La altitudini foarte mari sunt posibile precipitații mixte.

În regiunile intracarpatice și la munte, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 20-25 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, însă vor exista intensificări temporare, în special în zona înaltă a Carpaților Orientali, unde rafalele pot atinge 60-80 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 18 grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 0 și 11 grade Celsius. Cele mai ridicate valori nocturne sunt așteptate în vestul țării și pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma ceață.

Vremea în București, miercuri, 11 noiembrie

În Capitală, cerul va prezenta înnorări temporare și sunt posibile ploi slabe, cu cantități de apă sub 1 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 15 grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 6 și 7 grade. Pe timpul nopții sunt așteptate condiții de ceață.

Joi, 12 noiembrie, temperaturile urcă în aproape toată țara

Încălzirea vremii va continua și joi. Conform prognozei ANM pentru intervalul 12 noiembrie, ora 8:00 – 13 noiembrie, ora 8:00, temperaturile vor crește în majoritatea regiunilor.

Cerul va fi temporar noros în sudul, estul și centrul țării, în timp ce în celelalte zone va predomina nebulozitatea. Ploile vor fi prezente în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în cea mai mare parte a Moldovei. Precipitații locale sunt posibile și în Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

În regiunile intracarpatice și la munte, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp, iar izolat pot depăși 20-30 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare la munte și în vestul țării. În cursul nopții, rafalele se vor accentua în nord-vest, dar și local în centrul și estul teritoriului, unde vor atinge 40-60 km/h. La altitudini mari, viteza vântului poate depăși 80-90 km/h.

Maximele zilei vor fi cuprinse între 7 și 22 de grade Celsius, cele mai ridicate temperaturi fiind prognozate în sudul extrem al țării. Minimele vor oscila între 5 și 16 grade Celsius. În unele zone, dimineața și noaptea, va apărea ceața.

Cum va fi vremea în București joi

Capitala va avea parte de o încălzire semnificativă. Cerul va fi temporar noros, însă probabilitatea de precipitații va fi redusă.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 18 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî la 8-11 grade Celsius. Dimineața sunt posibile condiții de ceață.

Vineri, 13 noiembrie, ziua cu 27 de grade Celsius. Unde va fi cel mai cald

Vineri va fi cea mai caldă zi din acest episod de încălzire. Meteorologii anunță temperaturi mult peste mediile climatologice specifice lunii noiembrie, în special în sudul României, unde maximele pot ajunge la 27 de grade Celsius.

Potrivit prognozei pentru intervalul 13 noiembrie, ora 8:00 – 14 noiembrie, ora 8:00, cerul va avea înnorări în cea mai mare parte a țării și vor fi precipitații în majoritatea regiunilor.

Ploile vor avea local caracter de aversă și pot fi însoțite de descărcări electrice. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20-25 l/mp, în special în zonele montane.

Spre noapte, vremea va începe să se schimbe. În zona montană înaltă și în nord-vestul Moldovei sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla cu intensificări temporare, atingând în general viteze de 45-60 km/h. Pe crestele montane, rafalele pot depăși 80-100 km/h.

Temperaturile maxime vor varia considerabil de la o regiune la alta: de la 11 grade Celsius în nord-vestul țării până la 27 de grade Celsius în sud. Minimele nocturne vor fi cuprinse între -2 și 10 grade Celsius. Izolat, în special dimineața, se va forma ceață.

Bucureștiul ajunge la 25 de grade Celsius vineri

Nici Capitala nu va fi ocolită de această încălzire neobișnuită. Vineri, 13 noiembrie, temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 25 de grade Celsius, mult peste ceea ce este normal pentru mijlocul toamnei.

Cerul va avea înnorări, iar temporar va ploua, probabilitatea de precipitații fiind mai ridicată în timpul nopții. Cantitățile de apă estimate vor fi de 4-8 l/mp.

Vântul va sufla în general moderat, iar temperatura minimă va coborî la 8-9 grade Celsius.

Sâmbătă, 14 noiembrie, vine răcirea bruscă: temperaturile scad până la 6 grade

După ziua neobișnuit de caldă de vineri, România va resimți o schimbare puternică a regimului termic. Sâmbătă, 14 noiembrie, temperaturile vor scădea semnificativ, iar maximele nu vor mai depăși 6-14 grade Celsius.

Cele mai ridicate valori sunt estimate în vestul Olteniei. În schimb, noaptea va aduce temperaturi negative în mai multe zone, minimele urmând să se încadreze între -8 și 6 grade Celsius.

Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor fi prezente mai ales în jumătatea sudică a țării. La munte, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări în timpul zilei în sudul și estul țării, iar noaptea în sudul Banatului. Vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h. Izolat, în cursul nopții, se va forma ceață.

Cât scad temperaturile în București sâmbătă

În București, diferența față de ziua precedentă va fi considerabilă. Dacă vineri termometrele vor indica aproximativ 25 de grade Celsius, sâmbătă maxima va coborî la numai 9-10 grade.

Minima nocturnă va fi cuprinsă între 0 și 3 grade Celsius. Pe parcursul zilei, cerul va fi predominant noros și va ploua, în timp ce noaptea înnorările se vor reduce.

Vântul va sufla slab și moderat.

Prognoza meteo pentru duminică, 15 noiembrie: temperaturi apropiate de normalul perioadei

Duminică, valorile termice diurne vor reveni în apropierea mediilor climatologice specifice perioadei în majoritatea regiunilor. Temperaturile nocturne vor fi însă ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie.

În intervalul 15 noiembrie, ora 8:00 – 16 noiembrie, ora 8:00, cerul va prezenta înnorări în cea mai mare parte a țării. Ploile slabe vor avea o probabilitate mai ridicată în regiunile sudice, iar la munte sunt posibile ninsori.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană și în sud-vestul țării.

Maximele vor fi cuprinse, în general, între 6 și 11 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 0 și 7 grade. Temperaturile nocturne ar putea fi mai scăzute în estul Transilvaniei și mai ridicate în Dobrogea. Pe alocuri vor fi condiții de ceață.

Vremea în București duminică

În Capitală, vremea va rămâne închisă, iar probabilitatea de ploaie slabă va fi ridicată.

Temperatura maximă va ajunge la 8-9 grade Celsius, în timp ce minima va coborî la 4-5 grade. Vântul va sufla slab și moderat.

ANM anunță o nouă încălzire a vremii începând de luni, 16 noiembrie

După episodul de răcire din weekend, temperaturile vor începe din nou să crească. În intervalul 16 noiembrie, ora 8:00 – 17 noiembrie, ora 8:00, valorile termice vor fi în creștere în majoritatea regiunilor.

Cerul va avea înnorări, iar ploile vor fi mai probabile în jumătatea vestică a țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare la munte, în estul și sud-vestul teritoriului.

Maximele vor ajunge la 8-15 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 1 și 7 grade.

În București, sunt posibile ploi slabe mai ales în timpul nopții. Temperatura maximă va fi de 12-13 grade Celsius, iar minima va ajunge la 4-6 grade.

Temperaturi peste normalul perioadei în intervalul 17-18 noiembrie

Potrivit estimărilor ANM, încălzirea va continua și în intervalul 17 noiembrie, ora 8:00 – 18 noiembrie, ora 8:00. În special valorile diurne vor depăși mediile climatologice specifice perioadei în majoritatea regiunilor.

Cerul va fi variabil, însă în nordul și nord-vestul țării vor apărea înnorări și sunt posibile ploi locale. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și temporar în restul teritoriului.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 16 grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 0 și 6 grade.

În București, meteorologii estimează o maximă de 13-14 grade Celsius și o minimă de 1-3 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat.

Prognoza ANM pentru 18-21 noiembrie: vremea continuă să se încălzească

Pentru intervalul 18 noiembrie, ora 8:00 – 21 noiembrie, ora 8:00, meteorologii prognozează o continuare a procesului de încălzire.

Ploile temporare vor avea o probabilitate mai ridicată în jumătatea vestică a țării. Și în București sunt estimate temperaturi în creștere, însă nu sunt excluse perioade cu precipitații.

Astfel, România va traversa mai multe schimbări importante de temperatură într-un interval relativ scurt: de la valori apropiate de cele de vară, vineri, la frig, precipitații și chiar temperaturi negative în weekend, urmate de o nouă încălzire în săptămâna următoare.

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