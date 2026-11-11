ANM a emis două Coduri glabene de ploi și de vânt. Care vor fi zonele afectate de vremea instabilă

Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în luna noiembrie, vremea din țara noastră devine tot mai rece și mai instabilă. Acum, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de ploi valabilă în mai multe județe din România.

Vremea instabilă va afecta zone însemnate din țară Foto: Shutterstock

Vremea instabilă urmează să se instaleze în mai multe județe din țara noastră astăzi. Din acest motiv, meteorologii de la ANM au emis o avertizare Cod galben de ploi, care va fi valabilă în intervalul 11 noiembrie, de la ora 22:00 și până pe 12 noiembrie, la ora 22:00.

Codul galben de ploi va urma să fie valabil în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali, cât și în vestul Carpaților Meridionali. Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni ne vom putea aștepta la ploi semnificative și se vor acumula cantități de apă de 25...50 l/mp. În plus, în zona montană, se poate ajunge izolat chiar și la peste 60 l/mp.

ANM a emis un Cod galben de ploi în mai multe județe

Aceasta nu este singura avertizare valabilă în această perioadă în țara noastră. ANM a mai emis și un alt Cod galben, de ploi și vânt, care va fi valabil în intervalul cuprins între 11 noiembrie (ora 22:00) și 13 noiembrie (ora 22:00).

Pe parcursul acestui interval, ne vom putea aștepta la ploi moderate cantitativ în vestul, nord-vestul, cât și, local, în centrul României. Potrivit meteorologilor de la ANM, cantitățile de apă vor fi de aproximativ de 30...60 l/mp.

Vântul va fi deosebit de puternic în zonele montane

Codul galben va afecta mai multe județe Foto: ANM

În plus, pe parcursul acestui interval, vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri la munte și în regiunile vestice. Apoi, în cursul zilei de vineri, 13 noiembrie, vântul puternic va fi resimțit și în vestul, nordul, centrul și estul teritoriului.

În general, viteza vântului va fi de 40...60 km/h, în timp ce rafalele vor depăși 70...90 km/h la altitudini mari. Pe măsură ce înaintăm în luna noiembrie, vremea din țara noastră devine tot mai instabilă.