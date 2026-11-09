Cine este Darius, băiatul de 21 de ani mort în Retezat. Mesajul sfâșietor transmis după tragedie: „Ai plecat mult prea devreme”

O excursie pe munte s-a transformat într-o tragedie pentru un tânăr de numai 21 de ani. Darius și-a pierdut viața în Masivul Retezat, după ce ar fi alunecat pe o porțiune acoperită cu gheață și ar fi căzut pe versantul vestic al crestei dintre Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică. Vestea morții sale a provocat multă durere în rândul celor care l-au cunoscut, iar Asociația Județeană de Canotaj Timiș a transmis un mesaj emoționant în memoria sa.

Cine este Darius, băiatul de 21 de ani mort în Retezat. Foto: Facebook

Cum s-a produs tragedia din Masivul Retezat

Darius se afla pe munte alături de un grup de prieteni, când drumeția s-a transformat într-un coșmar. Potrivit relatărilor celor care îl însoțeau, tânărul ar fi alunecat pe o suprafață de gheață, pierzându-și echilibrul și căzând pe versant.

Accidentul s-a produs sâmbătă, într-o zonă montană dificilă din Masivul Retezat, între Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică.

Intervenția echipelor de salvare a fost una de durată și s-a desfășurat în condiții dificile. Salvamontiștii din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Hunedoara au intervenit pe parcursul întregii nopți pentru localizarea și recuperarea victimei.

La operațiune au participat și echipajul canin al serviciului, precum și o dronă dotată cu sistem de termoviziune, folosită pentru căutările din zona accidentului.

Darius ar fi plecat pe munte fără echipament adecvat

Salvamontiștii au atras atenția asupra unui detaliu îngrijorător în urma tragediei: tinerii nu ar fi fost echipați corespunzător pentru o drumeție în condiții de iarnă.

Potrivit informațiilor transmise de salvatorii montani, Darius purta trening și adidași, o ținută nepotrivită pentru traseul dificil și pentru suprafețele acoperite cu gheață.

Incidentul readuce în atenție importanța echipamentului adecvat și a pregătirii înainte de orice ascensiune montană, mai ales în zonele înalte, unde condițiile meteorologice și starea traseelor se pot schimba rapid.

Mesajul sfâșietor transmis în memoria tânărului de 21 de ani

Moartea lui Darius a lăsat multă durere în urmă. Asociația Județeană de Canotaj Timiș a publicat pe pagina oficială de Facebook un mesaj emoționant, în care și-a exprimat regretul pentru pierderea suferită și a transmis condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați.

„Darius, ai plecat mult prea devreme, lăsând în urmă suflete îndurerate și amintiri care nu vor muri niciodată. E nedrept că un suflet atât de tânăr a trebuit să plece înainte să apuce să trăiască tot ce avea lumea să-i ofere.

Odihnește-te în pace, Darius. Vei rămâne mereu unul dintre acei oameni pe care viața i-a luat prea devreme, dar pe care sufletul nu îi va uita niciodată. Sincere condoleanțe familiei și apropiaților”, se arată în mesajul publicat de Asociația Județeană de Canotaj Timiș.

La numai 21 de ani, Darius avea înainte o viață întreagă. În locul planurilor și al amintirilor pe care ar fi urmat să le construiască, a lăsat în urmă tristețe și oameni care îi vor simți lipsa.