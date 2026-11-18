Proprietarii de case care nu sunt racordate la rețeaua publică de canalizare și folosesc fose septice sau alte sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate trebuie să respecte mai multe obligații legale. Înregistrarea instalației la primărie, întreținerea corespunzătoare și vidanjarea la intervalele stabilite sunt câteva dintre cerințele prevăzute de legislație. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi care pot ajunge la 10.000 de lei, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 714/2022.

Amenzi de până la 10.000 de lei pentru proprietarii de case! Foto: arhiva

Actul normativ stabilește atât responsabilitățile proprietarilor, cât și regulile pe care trebuie să le respecte firmele care se ocupă de vidanjarea și transportul apelor uzate. Măsurile au ca scop prevenirea poluării și protejarea surselor de apă.cu

Înregistrarea fosei septice la primărie este obligatorie. Ce termen prevede legea

Potrivit articolului 11 din HG nr. 714/2022, proprietarii care utilizează sisteme individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate au obligația de a le înregistra în registrul special administrat de autoritatea publică locală.

Pentru instalațiile noi, înscrierea trebuie făcută în cel mult 120 de zile de la conectarea locuinței la sistemul individual de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

În cazul foselor septice și al celorlalte instalații existente înainte de intrarea în vigoare a hotărârii, proprietarii au beneficiat de un termen de 180 de zile pentru înregistrare. Perioada de conformare prevăzută de lege a expirat în anul 2022.

Registrul este gestionat de primărie și poate fi disponibil inclusiv în format electronic. Autoritățile locale trebuie să asigure formularele necesare, astfel încât proprietarii să poată solicita înscrierea instalațiilor.

Cât este amenda pentru o fosă septică neînregistrată

Nerespectarea obligației de înregistrare poate avea consecințe financiare importante. Articolul 23 din HG nr. 714/2022 prevede amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru persoanele fizice și juridice care nu respectă cerințele de la articolul 11.

Aceleași sancțiuni sunt prevăzute și pentru nerespectarea obligației de a înscrie în registrul primăriei intervalele de vidanjare și de preluare a nămolului.

Verificările pot fi efectuate de Garda Națională de Mediu și de personalul împuternicit al Inspecției Apelor din cadrul autorității de gospodărire a apelor.

Prin urmare, proprietarii nu trebuie să considere înregistrarea fosei septice o simplă formalitate. Aceasta reprezintă o obligație legală, iar nerespectarea ei poate atrage sancțiuni consistente.

Cine are voie să vidanjeze fosa septică

Pe lângă înregistrarea instalației, proprietarii trebuie să respecte și regulile privind exploatarea și întreținerea sistemelor individuale.

Conform articolului 15 din HG nr. 714/2022, nămolul rezultat în urma procesului de epurare trebuie eliminat prin intermediul unei firme acreditate pentru activități de vidanjare.

În situația sistemelor care doar colectează apele uzate, proprietarii trebuie să încheie un contract cu un operator de vidanjare, care să asigure transportul acestora către o stație de epurare.

La rândul lor, firmele specializate au obligația de a transporta nămolul și apele uzate către instalații de tratare care respectă cerințele de protecție a mediului.

Nici operatorii de vidanjare nu sunt scutiți de sancțiuni. Hotărârea Guvernului nr. 714/2022 prevede amenzi între 15.000 și 20.000 de lei pentru firmele care nu respectă obligațiile tehnice privind dotarea autospecialelor cu sisteme de măsurare a volumului, raportare și localizare GPS.

Când trebuie obținut avizul de gospodărire a apelor pentru fosa septică

O altă obligație importantă privește autorizarea anumitor sisteme individuale de epurare. Totuși, nu toate fosele septice intră automat sub incidența aceleiași proceduri de avizare.

Potrivit articolului 5 din HG nr. 714/2022, sistemele individuale care epurează apele uzate și evacuează apa rezultată, direct sau indirect, în apele de suprafață sau subterane trebuie să obțină avizul și autorizația de gospodărire a apelor.

Pentru obținerea documentelor sunt necesare informații tehnice despre instalație, inclusiv caracteristicile constructive, performanțele sistemului și parametrii de calitate ai apei epurate.

Documentația trebuie să conțină și date despre solul sau corpul de apă în care este evacuată apa rezultată în urma epurării.

De asemenea, proprietarii trebuie să prezinte documente care să ateste verificarea etanșeității instalației, precum și certificatele de calitate sau de conformitate pentru echipamentele achiziționate de la producători.

Aceste cerințe urmăresc limitarea riscului de contaminare a apelor subterane și de suprafață, precum și prevenirea efectelor negative asupra mediului și sănătății populației.

Ce trebuie să facă proprietarii pentru a evita amenzile

Persoanele care locuiesc la case și folosesc fose septice sau alte sisteme individuale de colectare și epurare ar trebui să verifice dacă instalațiile respectă cerințele legale.

Primul pas este solicitarea de informații de la primăria de care aparține locuința. Proprietarii trebuie să se asigure că sistemul individual este înscris în registrul local și că au fost depuse documentele necesare.

În plus, aceștia trebuie să respecte intervalele de vidanjare, să apeleze la operatori autorizați și să se asigure că apele uzate și nămolul sunt transportate către instalații de tratare conforme.

Este important de reținut că obligațiile nu se limitează la simpla existență a unei fose septice. În funcție de tipul instalației și de modul în care sunt evacuate apele rezultate, pot fi necesare și documente suplimentare de gospodărire a apelor.

Precizare juridică: Lipsa contractului de vidanjare sau a facturilor nu trebuie confundată automat cu o contravenție sancționată cu 50.000 de lei. HG nr. 714/2022 stabilește distinct amenzile aplicabile proprietarilor și operatorilor de vidanjare. Atribuirea unei sancțiuni de 50.000 de lei unei asemenea situații trebuie susținută de identificarea unui alt temei legal aplicabil.