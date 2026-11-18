În timp ce în mare parte din Europa noiembrie înseamnă zile reci, ploi și haine groase, există o capitală în care toamna seamănă încă destul de mult cu vara. Valletta, capitala Maltei, își întâmpină vizitatorii cu temperaturi care ajung în mod obișnuit la 21 de grade Celsius în această perioadă. Orașul are însă și alte atuuri: străzi încărcate de istorie, arhitectură spectaculoasă, priveliști asupra Mediteranei și un titlu important în turismul internațional. Valletta a fost desemnată cel mai bun oraș din lume pentru turiști într-un clasament realizat de revista Condé Nast Traveller, cu un scor de 97,33 din 100 de puncte, potrivit publicației Express.

Vacanță la 21 de grade în noiembrie. Foto: arhiva

Pentru cei care vor să prelungească sezonul vacanțelor și să schimbe peisajul cenușiu al toamnei cu lumina Mediteranei, capitala malteză poate fi o alegere inspirată. În plus, dimensiunile sale compacte permit explorarea principalelor atracții la pas, într-un decor în care istoria și viața de zi cu zi se întâlnesc la fiecare colț de stradă.

Valletta, orașul care a cucerit turiștii din întreaga lume

Capitala Maltei a obținut 97,33 de puncte din 100 în clasamentul publicat de Condé Nast Traveller, realizat pe baza evaluărilor turiștilor și a răspunsurilor oferite în mai multe categorii. Rezultatul a plasat Valletta pe primul loc între orașele analizate.

Deși este cea mai mică dintre capitalele Uniunii Europene, Valletta are o densitate remarcabilă de obiective turistice. Fortificațiile impunătoare, bisericile, palatele, grădinile și clădirile cu arhitectură barocă spun povestea unui oraș construit pentru a rezista și pentru a impresiona.

Istoria sa începe în secolul al XVI-lea, când a fost fondată de Cavalerii Ioaniți. O parte importantă a patrimoniului arhitectural s-a păstrat până astăzi, iar străzile înguste, balcoanele colorate și fațadele în nuanțe calde îi dau capitalei un caracter aparte.

Un alt avantaj este poziționarea sa pe o peninsulă, între două porturi naturale. De aici, priveliștile asupra Grand Harbour și asupra localităților istorice de pe celălalt mal fac parte din farmecul unei plimbări obișnuite prin oraș.

Cum este vremea în Malta în noiembrie. Temperaturile pot ajunge la 24 de grade

Unul dintre motivele pentru care Malta rămâne atractivă și după încheierea sezonului estival este clima mediteraneeană. În noiembrie, temperaturile din Valletta se situează, în mod obișnuit, în jurul valorii de 21 de grade Celsius, iar în zilele mai calde maximele pot urca până la aproximativ 24 de grade.

Vremea permite explorarea orașului în aer liber, vizitarea obiectivelor istorice și petrecerea timpului pe terase sau în zonele de promenadă. În funcție de condițiile meteo, turiștii se pot bucura și de momente de relaxare la soare, într-o perioadă în care multe alte destinații europene au intrat deja în sezonul rece.

Noiembrie are și un alt avantaj: este o lună de extrasezon. Numărul vizitatorilor este, în general, mai mic decât în lunile de vară, ceea ce înseamnă mai puțină aglomerație la atracțiile populare și o atmosferă mai relaxată. În anumite perioade, pot fi găsite și tarife mai accesibile la cazare sau la alte servicii turistice.

Totuși, temperaturile plăcute nu înseamnă că vremea este garantat însorită în fiecare zi. Ploile și zilele cu vânt sunt posibile, așa că este recomandat ca turiștii să consulte prognoza înainte de plecare și să aibă în bagaj și câteva haine potrivite pentru vreme schimbătoare.

Ce obiective turistice merită vizitate în Valletta

Valletta este o destinație potrivită pentru cei care preferă să descopere un oraș la pas. Distanțele dintre principalele atracții sunt relativ mici, iar plimbările pe străzile istorice dezvăluie clădiri vechi, piețe cochete și numeroase puncte de belvedere.

Printre cele mai cunoscute locuri se numără Upper Barrakka Gardens, grădinile din care se deschide o panoramă spectaculoasă asupra portului Grand Harbour. Este unul dintre cele mai fotografiate puncte ale capitalei și un loc potrivit pentru o pauză în timpul explorării orașului.

O altă experiență care merită încercată este traversarea portului cu taxiurile pe apă până în zona Three Cities. Cele trei localități fortificate păstrează o parte importantă din istoria Maltei și oferă o perspectivă diferită asupra capitalei, privită de peste apă.

Cei interesați de patrimoniul insulei pot include în itinerar și Mdina, vechiul oraș fortificat aflat în interiorul Maltei. Străduțele sale înguste, clădirile istorice și atmosfera liniștită îl transformă într-o destinație potrivită pentru o excursie de o zi.

Valletta, decor pentru filme internaționale

Farmecul capitalei malteze nu a trecut neobservat nici în industria cinematografică. Arhitectura istorică, fortificațiile și peisajele mediteraneene au transformat orașul într-un decor atractiv pentru producții internaționale.

Potrivit publicației Express, Valletta și alte zone ale Maltei au fost folosite ca decor pentru filme precum „World War Z”, „Murder on the Orient Express” și „Jurassic World Dominion”.

Pentru turiști, aceste locuri oferă încă un motiv de explorare: unele dintre peisajele întâlnite pe ecran pot fi descoperite în timpul unei plimbări prin oraș sau al unei excursii pe insulă.

Cu temperaturi blânde, patrimoniu arhitectural impresionant și acces facil la numeroase obiective, Valletta este o opțiune de luat în calcul pentru o escapadă europeană în noiembrie. Este genul de destinație în care poți schimba geaca groasă cu o plimbare la soare și în care finalul toamnei oferă încă suficiente motive pentru a ieși la descoperit.