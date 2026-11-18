Atmosfera sărbătorilor de iarnă cuprinde Capitala la finalul lunii noiembrie. Bucureștenii și turiștii vor avea la dispoziție mai multe locații tematice, de la evenimentele de amploare organizate în centru și în parcuri, până la târgurile de cartier pregătite de administrațiile locale.

Când se deschid târgurile de Crăciun din București. Foto: Facebook

Primele târguri s-au deschis deja, însă în Craiova și Sibiu, pe data de 13 noiembrie. În București, oamenii trebuie să aștepte până spre sfârșitul lunii pentru aceste evenimente. Care sunt datele în care se vor deschide târgurile de Crăciun din Capitală.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției se deschide pe 27 noiembrie

Evenimentul dedicat sărbătorilor de iarnă din Capitală, organizat de Primăria Municipiului București prin CREART, își va deschide porțile în a doua jumătate a lunii noiembrie, mai exact pe data de 27 noiembrie.

Momentan, pregătirile sunt în toi. Muncitorii sunt pe teren și instalează câteva dintre atracțiile de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției 2026. Și anul acesta va fi montată o roată panoramică de 36 de metri înălțime, în apropierea nelipsitului brad, care va avea 30 de metri înălțime.

Primăria a anunțat că va fi acoperit cu cetină naturală și decorat cu 171.000 de beculețe, astfel că „vor transforma suprafața bradului într-un mare ecran”. În același timp, în Piața Constituției vor fi montate 133 de căsuțe, scena de spectacole și căsuța lui Moș Crăciun.

„Pas cu pas, suprafața de 20.000 mp a pieței se transformă într-un loc al bucuriei, al magiei și al întâlnirilor de poveste. Ne vedem din 27 noiembrie, la Târgul de Crăciun București! Va fi feerie. Tot atunci Bucureștiul va îmbrăca haină de sărbătoare. Aprindem milioane de ornamente”, a mai spus PMB în postarea sa de pe Facebook.

Când se deschide West Side Christmas Market 2026

Evenimentul organizat de UNTOLD în Parcul Drumul Taberei revine și în 2026 ca unul dintre cele mai apreciate puncte de atracție din București. West Side Christmas Market 2026 își deschide porțile pe 26 noiembrie, până pe 27 decembrie

Spre deosebire de târgurile organizate în piețe, aici vizitatorii se pot plimba pe aleile parcului, printre instalații luminoase și zecile de căsuțe cu produse de sezon. Și anul acesta vom vedea caruselul, casa lui Moș Crăciun și roata panoramică. Atât adulții, cât și copiii se vor putea bucura de patinoar și de concerte live.

Târgurile de Crăciun ale sectoarelor

Pe lângă evenimentele centrale, primăriile de sector organizează propriile târguri tematice. Vom avea târgul „Poveste de Crăciun” de la Opera Comică ce se va deschide pe data de 21 noiembrie, dar și târgul de Crăciun din Piața Alba Iulia, organizat în Hala Laminor din Sectorul 3, care se va deschide pe 27 noiembrie.

Bucureștenii vor putea vizita și târgul de Crăciun „Tărâmul de Gheață” din Parcul Lumea Copiilor, Sector 4, începând cu 27 noiembrie, dar și târgul din Piața Universității, care se deschide puțin mai târziu, pe 29 noiembrie.

Va mai fi și târgul de Crăciun organizat în parcarea mall-ului Băneasa Shopping City din nordul Capitalei, din 27 noiembrie, și din 28 noiembrie „Crăciunul Nordului” organizat la Romexpo, în parteneriat cu Radio ZU.