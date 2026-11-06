 Presa britanică laudă un târg de Crăciun din România. Orașul care are cel mai ieftin vin fiert din Europa
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Presa britanică laudă un târg de Crăciun din România. Orașul care are cel mai ieftin vin fiert din Europa

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Publicația britanică Express dedică un amplu material destinațiilor festive din România, remarcând faptul că țara noastră oferă cel mai accesibil târg de sărbători de pe întreg continentul european în privința costului băuturilor tradiționale.

Cel mai accesibil târg de Crăciun din Europa ar fi în România
Cel mai accesibil târg de Crăciun din Europa ar fi în România Foto: arhivă

Conform unei cercetări comparative realizate de analiștii britanici de la compania de schimb valutar eurochange, Sibiul a fost desemnat oficial drept locul unde vizitatorii pot cumpăra cel mai ieftin pahar de vin fiert din Europa, la un tarif de numai 82 de penny (aproximativ 0,82 lire sterline, echivalentul a circa 6 lei).

Raportul a trecut în revistă prețurile practicate la 55 de târguri de Crăciun de pe continent, iar concluzia experților a fost categorică: România monopolizează primele trei trepte ale podiumului european prin Sibiu, Brașov și Craiova, în timp ce Capitala se clasează și ea între primele zece cele mai ieftine opțiuni.

Piața Mare din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie

Ediția din acest an a Târgului de Crăciun din Sibiu își va deschide porțile vineri, 13 noiembrie 2026, și va rămâne accesibilă publicului până pe 3 ianuarie 2027 în decorul istoric al Pieței Mari. Organizatorii evenimentului au confirmat participarea a peste 120 de meșteșugari și comercianți proveniți din 36 de județe, care vor pune la vânzare preparate tradiționale și suveniruri artizanale.

Accesul în perimetrul târgului este complet gratuit. Publicul va avea la dispoziție un patinoar în aer liber, o roată panoramică, un carusel tradițional, trenulețe pentru cei mici, atelierul tematic al lui Moș Crăciun și un bar amenajat într-o căsuță rustică din lemn, toate completate de fațadele clădirilor istorice luminate feeric. Jurnaliștii englezi evidențiază traseul facil pentru britanici, amintind că de la aeroportul Londra Luton există curse aeriene directe operate de Wizz Air, durata zborului până la Sibiu fiind de aproximativ trei ore.

Topul european al prețurilor: România conduce autoritar clasamentul

Diferențele de preț dintre piețele festive din estul și vestul Europei sunt uriașe, conform barometrului publicat de eurochange. În timp ce în România vinul fiert pornește de la 0,82 lire, la Londra depășește 7 lire sterline per porție.

Iată primele 15 poziții din clasamentul european în funcție de costul unui pahar de vin fiert:

  • Sibiu (România) – 0,82 lire
  • Brașov (România) – 1,63 lire
  • Craiova (România) – 1,63 lire
  • Sofia (Bulgaria) – 1,76 lire
  • Olomouc (Cehia) – 1,77 lire
  • Brno (Cehia) – 1,77 lire
  • Göteborg, Liseberg (Suedia) – 1,89 lire
  • București (România) – 1,96 lire
  • Plzeň (Cehia) – 2,12 lire
  • Strasbourg (Franța) – 2,57 lire
  • Mulhouse (Franța) – 2,57 lire
  • Vilnius (Lituania) – 2,57 lire
  • Liège (Belgia) – 2,57 lire
  • Varșovia (Polonia) – 2,95 lire
  • Graz (Austria) – 3,00 lire

La polul opus, cele mai costisitoare piețe de Crăciun identificate de studiu sunt Winter Wonderland din Londra, unde un pahar de vin atinge 7,40 lire sterline (peste 43 de lei), parcul Tivoli din Copenhaga cu 6,88 lire și târgul din Tallinn (Estonia) cu 6,86 lire. În restul Marii Britanii, prețurile rămân de asemenea ridicate: 6,50 lire la Birmingham, 6 lire la Cardiff și 5 lire la târgul din Bath.

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