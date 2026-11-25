Un caz șocant de hărțuire a ajuns în atenția autorităților după ce o jurnalistă de la Antena 1 a cerut în repetate rânduri protecția instanței împotriva unui bărbat care ar fi urmărit-o atât online, cât și la locul de muncă.

Teroare în curtea Antena 1 Foto: arhivă

Bărbatul ar fi așteptat-o zile întregi la locul de muncă

Potrivit informațiilor citate de Cancan, totul ar fi început cu mesaje trimise pe rețelele sociale, prin care individul își exprima admirația față de jurnalistă. În timp, situația ar fi degenerat, iar bărbatul ar fi început să se prezinte frecvent la sediul televiziunii, deși cei doi nu avuseseră niciodată o relație și nici măcar nu se întâlniseră în afara acestor episoade.

Conform documentelor analizate de instanță, jurnalista a relatat că bărbatul dezvoltase convingerea că aceasta îi este parteneră de viață și că între ei există o relație. Femeia a susținut în fața judecătorilor că individul a așteptat-o, la un moment dat, timp de cinci zile la locul de muncă și că îi este teamă de o eventuală confruntare directă.

„Ascultată de instanță, reclamanta a arătat că pârâtul crede că este iubita și soția lui, că anterior a așteptat-o cinci zile la locul de muncă și că îi este teamă de o întâlnire față în față, întrucât pârâtul ar putea deveni agresiv atunci când își va da seama că nimic din ceea ce crede nu este real”, se arată în documentele judiciare.

A încălcat un ordin de protecție anterior

Jurnalista beneficiase deja de un ordin de protecție emis în iunie 2025, valabil timp de 12 luni. Printre măsurile dispuse atunci se număra și interdicția ca bărbatul să intre în București.

Potrivit datelor din dosar, acesta nu ar fi respectat restricțiile impuse de instanță. La scurt timp după emiterea ordinului, s-ar fi prezentat din nou la sediul Antenei 1, motiv pentru care a fost arestat preventiv.

După expirarea perioadei de protecție, situația s-ar fi repetat. În urmă cu câteva zile, individul ar fi revenit la locul de muncă al jurnalistei, având asupra sa un buchet de flori. În prealabil, acesta ar fi continuat să o contacteze și în mediul online. Mai mult, le-ar fi spus colegilor femeii că aceasta este soția sa și că își dorește să se împace cu ea.

Un nou ordin de protecție pentru un an

Ca urmare a ultimelor incidente, Judecătoria Sectorului 2 a emis pe 20 noiembrie un nou ordin de protecție, valabil pentru o perioadă de un an.

Instanța a decis că bărbatul nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de jurnalistă și i-a interzis să o contacteze în orice mod, să îi trimită flori, cadouri sau alte obiecte și să interacționeze cu aceasta inclusiv în mediul online.

De asemenea, individul a fost arestat preventiv, autoritățile considerând că există riscul continuării comportamentului de hărțuire.