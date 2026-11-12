 Câți bani ar fi câștigat Gabi Torje la „Asia Express” 2026. Suma primită de la Antena 1, după zece etape de competiție
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Câți bani ar fi câștigat Gabi Torje la „Asia Express” 2026. Suma primită de la Antena 1, după zece etape de competiție

#Asia Express
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Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu au câștigat sezonul 9 „Asia Express” și au plecat acasă cu trofeul și premiul de 30.000 de euro. Dincolo de recompensa oferită câștigătorilor, concurenții ar fi fost plătiți și pentru fiecare etapă parcursă în competiție, dar și pentru amuletele câștigate. Potrivit calculelor apărute în spațiul public, fostul fotbalist ar fi încasat cel puțin 43.000 de euro de la Antena 1, însă suma este mai mică decât cea obținută de Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Câți bani ar fi primit, de fapt, Gabi Torje după ce a câștigat „Asia Express” 2026
Câți bani ar fi primit, de fapt, Gabi Torje după ce a câștigat „Asia Express” 2026 Foto: Antena 1

După zece etape pline de provocări, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu au reușit să câștige marea finală „Asia Express” 2026. Cei doi sportivi au fost primii care au ajuns la Irina Fodor și au obținut trofeul, alături de premiul în valoare de 30.000 de euro.

După încheierea competiției, au apărut numeroase discuții despre sumele încasate de participanți pentru experiența de pe Drumul Mătăsii. Una dintre cele mai comentate remunerații este cea a lui Gabi Torje, care ar fi obținut bani atât din premiul final, cât și din participarea la fiecare etapă.

Din cei 30.000 de euro acordați echipei câștigătoare, fostului fotbalist i-ar reveni jumătate, respectiv 15.000 de euro. La această sumă se adaugă banii obținuți din cele șase amulete câștigate de el și Alin Alexuc. Valoarea acestora ar fi fost de 6.000 de euro pentru întreaga echipă, astfel că partea lui Torje ar ajunge la încă 3.000 de euro.

Prin urmare, din premiu și amulete, fostul fotbalist ar fi obținut 18.000 de euro, potrivit Libertatea.

Cât ar fi primit pentru cele zece etape ale competiției

Câștigurile lui Gabi Torje nu s-ar opri însă aici. Ffostul fotbalist ar fi negociat o remunerație de 2.500 de euro pentru fiecare etapă parcursă la „Asia Express”.

Cum acesta a rezistat până în marea finală, participând la toate cele zece etape, ar fi încasat încă 25.000 de euro. Adunând toate aceste sume, Gabi Torje ar fi primit cel puțin 43.000 de euro pentru participarea la sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1.

La acest câștig s-ar putea adăuga și eventualii bani primiți la semnarea contractului, însă valoarea unei astfel de plăți nu a fost făcută publică.

După revenirea în România, fostul fotbalist a vorbit și despre experiența trăită în competiție, mărturisind că ar accepta oricând să participe din nou.

Sunt foarte bine, bucuros că sunt acasă. A fost o experiență senzațională pentru mine și pentru toți concurenții. Aș mai repeta-o oricând ar fi nevoie, dacă ar fi nevoie! Mă bucur că am luat această decizie și am acceptat să merg la Asia Express”, a spus Gabi Torje.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă ar fi încasat mai mulți bani decât câștigătorii

Surprinzător este că, deși au pierdut marea finală, Valerie Lungu și Alex Gîlcă ar fi obținut o sumă mai mare decât cea care i-ar reveni lui Gabi Torje.

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, cei doi ar fi plecat acasă cu aproximativ 55.000 de euro. Spre deosebire de echipa câștigătoare, remunerația lor ar fi fost calculată diferit, în funcție de numărul etapelor parcurse.

Mai exact, Valerie și Alex ar fi negociat 5.000 de euro împreună pentru fiecare etapă. Cum au ajuns până în finală și au participat la toate cele zece etape, remunerația lor s-ar ridica la 50.000 de euro.

La această sumă se adaugă încă 5.000 de euro pentru cele cinci amulete câștigate în timpul competiției. Astfel, totalul ar ajunge la 55.000 de euro, fără a lua în calcul eventualii bani primiți la semnarea contractului cu Antena 1.

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