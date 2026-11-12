Gabi Torje, dezvăluiri după ce a câștigat „Asia Express” 2026. Cum l-a primit familia acasă după două luni petrecute în competiție

Gabriel Torje și Alin Alexuc Ciurariu au câștigat sezonul 9 „Asia Express” și au plecat acasă cu trofeul și premiul de 30.000 de euro. După zece săptămâni de provocări pe Drumul Mătăsii, cei doi sportivi au reușit să ajungă primii la Irina Fodor. La întoarcerea în România, fostul fotbalist a povestit cum a fost revederea cu familia și dacă ar mai participa vreodată la o asemenea aventură.

Cum l-a primit familia acasă pe Gabi Torje după ce a câștigat „Asia Express” Foto: Instagram

După o competiție solicitantă, desfășurată în Uzbekistan și China, Gabi Torje și Alin Alexuc au reușit să se impună în fața echipei formate din Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Victoria le-a adus trofeul și marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

La revenirea în țară, fostul fotbalist a acordat un interviu, în care a vorbit despre reîntâlnirea cu cei dragi. Acesta a mărturisit că familia l-a așteptat cu nerăbdare, mai ales că perioada petrecută în competiție a însemnat și o lipsă aproape totală de comunicare cu cei de acasă.

Gabi Torje ar repeta oricând experiența „Asia Express”

„Îți dai seama că abia au așteptat! Indiferent cum ar fi, familia te așteaptă și dacă vii după o săptămână, și dacă vii după finala competiției.

Pentru ei e la fel: ca și cum ai fi fost plecat o viață întreagă! Pentru că stai acolo fără să comunici, fără să vorbești... Și lucrul acesta este greu pentru cei care au o legătură foarte strânsă cu familia. Iar eu am o legătură strânsă cu familia și vorbesc des cu ei”, a spus fostul fotbalist pentru Libertatea.

Întrebat cum se simte după revenirea din Asia, câștigătorul sezonului 9 a recunoscut că experiența a fost una specială și că nu ar ezita să participe din nou la competiția de la Antena 1. Deși probele le-au pus la încercare rezistența fizică și psihică, fostul fotbalist spune că este bucuros că a acceptat provocarea și că a făcut parte din această aventură.

„Sunt foarte bine, bucuros că sunt acasă. A fost o experiență senzațională pentru mine și pentru toți concurenții. Aș mai repeta-o oricând ar fi nevoie, dacă ar fi nevoie! Mă bucur că am luat această decizie și am acceptat să merg la Asia Express”, a adăugat Gabi Torje.

Gabi Torje și Alin Alexuc, marii câștigători ai sezonului 9

Finala competiției s-a desfășurat la Shanghai, în China, după mii de kilometri parcurși și numeroase misiuni care le-au testat limitele concurenților. Ultimele momente ale cursei au fost încărcate de emoție, iar Gabi Torje nu și-a ascuns nerăbdarea înainte de a ajunge la Irina Fodor.

„Am pulsul 200, ești nebun!” a spus Gabi Torje.

Fotbalistul și partenerul său au ajuns primii la covorul roșu, adjudecându-și trofeul și premiul cel mare. Bucuria a fost pe măsura eforturilor depuse de-a lungul competiției. La rândul său, Alin Alexuc a descris participarea la emisiune drept una dintre cele mai importante experiențe trăite vreodată.

„Pentru mine a fost cea mai tare experiență trăită vreodată. Nu poți explica, trebuie să trăiești si să simți ce am trăit noi cu adevărat”, a spus Alin Alexuc.

Victoria celor doi a încheiat sezonul 9 „Asia Express”, după două luni de provocări, experiențe inedite și confruntări pe Drumul Mătăsii.