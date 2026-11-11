Mirela Vaida, mesaj emoționant după eliminarea de la Asia Express. Ce le-a transmis celor care au criticat-o și ce a spus despre Oana Tomoiagă

Mirela Vaida a transmis un mesaj emoționant după ce ea și colega sa de echipă, Oana Tomoiagă, au fost eliminate de la Asia Express, aseară, 10 noiembrie, chiar înainte de marea finală. În cursa pentru marele premiu au rămas echipele formate din Valerie Lungu și Alex Gîlcă, respectiv Gabi Torje și Alin Alexuc.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express Foto: antena1

După încheierea aventurii, prezentatoarea TV a vorbit despre experiența care i-a schimbat perspectiva asupra propriei persoane, dar și despre lecțiile pe care le-a învățat în timpul competiției. Mirela Vaida a mărturisit că, după 25 de ani petrecuți în lumina reflectoarelor, Asia Express a fost ocazia de a renunța la imaginea de prezentatoare și de a se arăta publicului exact așa cum este.

Mirela Vaida, despre schimbările pe care le-a adus Asia Express în viața ei

Pe rețelele de socializare, vedeta a rememorat momentele trăite în competiție și a mărturisit că a plecat în această aventură cu dorința de a descoperi lumea, însă a ajuns să afle mai multe despre propriile limite, temeri și calități.

Mirela Vaida consideră că una dintre cele mai importante reușite a fost faptul că a avut curajul să renunțe la imaginea construită în televiziune și să fie pur și simplu ea însăși, cu toate emoțiile și vulnerabilitățile sale.

„Asia Express… Ce nebunie frumoasă ai fost! Și cât de mult m-ai schimbat! Am plecat să descopăr lumea, cu entuziasmul unui copil, și am ajuns să mă descopăr pe mine. Cu fricile, limitele, slăbiciunile, dar și cu o putere și o ambiție pe care nici nu știam că le am! După 25 de ani în lumina reflectoarelor, am avut curajul să las deoparte imaginea de la televizor și să fiu doar eu. Mirela.

O fată cu bune și cu rele, cu defecte și calități, care râde, plânge, țipă, greșește, cade și se ridică. Fără măști, fără scenarii, fără dorința de a fi perfectă! Și poate că asta a fost cea mai mare victorie a mea. Curajul de a mă arăta lumii exact așa cum sunt!”

Ce mesaj le-a transmis Mirela Vaida celor care au criticat-o

Prezentatoarea nu i-a uitat nici pe cei care au urmărit competiția și au avut opinii critice la adresa ei și a colegei sale. Mirela Vaida le-a mulțumit atât celor care le-au susținut, cât și celor care le-au criticat, mărturisind că toate aceste reacții le-au ajutat să devină mai puternice și mai încrezătoare.

„Vă mulțumesc celor care ne-ați iubit și ne-ați susținut, dar și celor care ne-ați criticat!

Ne-ați făcut mai puternice, mai ambițioase și mai conștiente că nu trebuie să fim pe placul tuturor ca să fim împăcate cu noi înșine. Mulțumesc tuturor concurenților minunați! Am plecat într-o competiție și m-am întors cu prieteni pe viață. Iar asta valorează mai mult decât orice premiu!”, a declarat Mirela Vaida, pe Instagram.

Mirela Vaida, mesaj special pentru Oana Tomoiagă după eliminarea de la Asia Express

Un loc aparte în mesajul vedetei l-a ocupat Oana Tomoiagă, partenera alături de care a parcurs etapele competiției. Mirela Vaida a vorbit cu multă afecțiune despre colega sa și a recunoscut că sprijinul reciproc a fost esențial pentru a ajunge atât de departe în concurs.

Cele două au demonstrat că, dincolo de caracterele puternice, au reușit să formeze o echipă unită și să transforme experiența într-o amintire pe care o vor păstra mult timp.

„Oana, fata mea dragă, fără tine n-aș fi reușit! Am fost două femei cu caractere puternice, dar cu o singură inimă în cursa asta! Și ce frumos am dus-o până aproape de capăt! Asia Express, ai fost una dintre cele mai intense și mai frumoase experiențe din viața mea!

Aș lua-o de la capăt oricând! Cu aceeași inimă, aceeași nebunie și aceeași poftă de viață! Mulțumesc pentru tot!”, se mai arată în mesajul transmis de fosta concurentă.

Mirela Vaida le-a mulțumit și lui Gabi Torje și Alin Alexuc pentru prietenia lor

Pe lângă mesajele dedicate Oanei Tomoiagă, Mirela Vaida a ținut să le transmită câteva cuvinte de apreciere și lui Gabi Torje și Alin Alexuc. Prezentatoarea le-a mulțumit pentru prietenia legată în timpul competiției și pentru momentele frumoase petrecute împreună.. La rândul său, Gabi Torje a reacționat cu un mesaj emoționant, în care și-a exprimat respectul și admirația față de cele două foste colege.

„Doamna Mirela Vaida, a fost o plăcere să vă descoperim aici, să ne tachinăm, să râdem, să ne întrecem și să ajungem împreună până aici. Rămânem prieteni pentru totdeauna. Respect maxim! Sunteți o femeie minunată!”, a scris Gabi Torje, pe Instagram.

Fostul fotbalist a avut cuvinte frumoase și pentru Oana Tomoiagă, căreia i-a transmis că momentele petrecute împreună în competiție vor rămâne o amintire specială.

„Oana, ești o fată minunată! Mă bucur că ne-am cunoscut și ne-am tachinat. Am râs împreună, am plâns și am trăit momente unice. Ești o persoană minunată, iar legătura noastră va rămâne pentru totdeauna”, a declarat fostul concurent.