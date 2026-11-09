 Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au refuzat să continue proba din semifinala Asia Express. Ce acuzații au făcut: „Am simțit că am obosit!”
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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au refuzat să continue proba din semifinala Asia Express. Ce acuzații au făcut: „Am simțit că am obosit!”

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Semifinala sezonului 9 al show-ului fenomen Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzată pe 9 noiembrie 2026 la Antena 1, a adus momente de cumpănă și frustrare extremă pentru una dintre cele mai puternice echipe din competiție.

Semifinala Asia Express, marcată de un moment neașteptat
Semifinala Asia Express, marcată de un moment neașteptat Foto: antena1

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost la un pas de cedare nervoasă în timpul unei probe complicate de mânuire a steagurilor în sincron, ajungând într-un punct critic în care au preferat să renunțe complet la misiune și să încaseze o penalizare aspră, decât să mai suporte exigențele considerate absurde ale arbitrei locale.

Abandonul asumat le-a pus în pericol calificarea directă, într-o etapă în care fiecare secundă contează enorm pentru accesul în marea finală.

Capcana steagurilor în sincron: localnicii au fugit, iar judecătoarea a refuzat validarea

Misiunea s-a dovedit un coșmar tehnic încă de la primii pași. Fetele au întâmpinat mari dificultăți în înțelegerea cerințelor exacte ale jocului, unde atât forma geometrică a pânzei, cât și mișcările de ansamblu trebuiau executate cu precizie chirurgicală. Eroarea principală a constat în dispunerea steagurilor pe lungime, fapt care a atras refuzul repetat și intransigent al arbitrei, pe motiv că sincronul era deficitar, iar formatul nu corespundea standardului cerut.

Pentru ca situația să fie și mai apăsătoare, localnicii strânși să le sprijine pe concurente au început să-și piardă răbdarea și să plece din zonă unul câte unul, lăsându-le pe Mirela și Oana fără ajutor în fața sarcinii.

Deși au încercat să repete exercițiul, cele două nu reușeau să depisteze unde anume greșeau pașii:

„Steagul trebuie să fie pătrat, nu dreptunghiular, trebuie să fie undeva o chichiță, să mergem în lateral cu el”, a încercat Oana Tomoiagă să deslușească regulamentul în timpul încercărilor repetate.

Decizie radicală în fața refuzurilor repetate: „Am simțit că am obosit, nu o mulțumim cu nimic!”

Epuizarea fizică, lipsa de comunicare clară și sentimentul că cerințele sunt exagerat de drastice au măcinat rapid moralul concurentelor. Văzând că fiecare execuție este descalificată fără explicații suplimentare, Mirela Vaida a recunoscut că a atins pragul descurajării:

„Ne-am descurajat foarte repede”, a mărturisit prezentatoarea TV.

La rândul său, Oana Tomoiagă a răbufnit, considerând că eforturile lor uriașe sunt respinse pe nedrept și că dinamica probei devenise toxică:

„Ni s-a părut că muncim degeaba, că nu o mulțumim cu nimic pe această judecătoare, am simțit că am obosit”, a adăugat Oana Tomoiagă.

Convinse că au fost evaluate părtinitor și că sunt supuse unui tratament incorect, cele două semifinaliste au luat hotărârea radicală de a se opri din probă. Au acceptat penalizarea oficială prevăzută de regulamentul cursei, alegând să aștepte scurgerea timpului impus înainte de a putea relua traseul spre punctul de întâlnire cu Irina Fodor.

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