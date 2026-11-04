Oana Tomoiagă, la un pas să renunțe la Asia Express, înainte de plecare! Cum a convins-o Mirela Vaida să accepte provocarea. „Mi-e frică”

Unele prietenii se leagă în timp, altele au nevoie de o aventură dusă la extrem pentru a deveni cu adevărat speciale. Așa s-a întâmplat și în cazul Mirelei Vaida și al Oanei Tomoiagă, care au pornit împreună pe Drumul Mătăsii, în sezonul 9 Asia Express, fără să știe cât de mult avea să le schimbe această experiență relația. Culmea, înainte de a deveni o echipă, Oana a fost la un pas să refuze propunerea Mirelei. Mai mult, în momentul în care a fost sunată și întrebată dacă vrea să participe la competiție, artista a închis telefonul!

Oana Tomoiagă, la un pas să renunțe la Asia Express, înainte de plecare! Foto: Instagram

Totul a pornit de la Mirela Vaida, care fusese contactată de producătorii emisiunii cu aproximativ doi ani înainte, povestesc cei de la Viva!. Prezentatoarea știa că nu poate pleca alături de soțul ei, având în vedere responsabilitățile familiale și profesionale, așa că a început să caute persoana potrivită pentru o asemenea provocare. Nu își dorea doar un partener de drum, ci un om care să îi poată face față temperamentului, să o înțeleagă și să o tempereze atunci când situația o cerea.

În cele din urmă, s-a gândit la Oana Tomoiagă, deși cele două nu petrecuseră niciodată atât de mult timp împreună și nu se cunoșteau foarte bine în afara întâlnirilor de la evenimente și petreceri.

„Discuțiile au durat aproximativ doi ani, dar problema a fost găsirea unui partener. În primul rând, eu și soțul meu nu puteam pleca amândoi de acasă, pentru că avem copii, avem serviciu și nu puteam lăsa totul în urmă timp de două luni. Așa că a trebuit să găsesc un partener potrivit pentru mine, pentru că sunt un om dificil și este greu să lucrezi cu mine. Știu asta și nu o spun cu mândrie, ci cu asumare și maturitate”, a povestit Mirela Vaida, în exclusivitate.

Prezentatoarea a explicat și ce a determinat-o să o aleagă tocmai pe Oana. Avea nevoie de o femeie inteligentă, echilibrată emoțional, dar suficient de puternică încât să nu se lase intimidată de personalitatea ei.

„Aveam nevoie de un om deștept, inteligent emoțional, inteligent din toate punctele de vedere, care să mă cunoască și să mă accepte. Dar nu în sensul de a mă lăsa să fac orice, ci de a ști să-mi țină piept, să-mi spună ce am de făcut atunci când greșesc și să aibă puterea de a trece împreună cu mine peste orice ceartă sau provocare. De aceea m-am îndreptat către Oana, pe care o cunoșteam doar de la evenimente, spectacole și petreceri. Dar am simțit în ochii și în sufletul ei că poate să-mi țină piept, să mă calmeze, să mă înțeleagă și că putem forma o echipă atât la bine, cât și la greu”, a mai spus Mirela Vaida.

Oana Tomoiagă a închis telefonul când a primit propunerea Mirelei Vaida

Dacă Mirela era hotărâtă să pornească în aventura Asia Express alături de Oana, aceasta din urmă a avut nevoie de ceva mai mult timp pentru a se obișnui cu ideea. Gândul că urma să plece departe de copilul ei, într-o competiție despre care nu știa la ce să se aștepte, a speriat-o atât de tare, încât prima reacție a fost să închidă telefonul.

Oana a povestit că nu lipsa încrederii în Mirela a făcut-o să reacționeze astfel, ci teama de necunoscut. A petrecut o noapte întreagă gândindu-se la propunere, iar a doua zi a revenit cu un mesaj prin care a acceptat provocarea.

„Ideea a venit de la Mirela. Ea și soțul ei s-au gândit la mine pentru că, așa cum mi-a spus și ea, avea nevoie de o parteneră calmă, echilibrată și luptătoare, care să-i mai domolească temperamentul. Nu știu dacă a făcut cea mai bună alegere, dar cu siguranță a făcut una memorabilă! (râde) Când m-a sunat și mi-a propus să mergem împreună, prima mea reacție a fost să mă sperii atât de tare, încât i-am închis telefonul! (râde) Nu pentru că nu aveam încredere în Mirela, ci pentru că mă speria gândul de a pleca atât de departe de copilul meu și de a intra într-o competiție în care nu știam la ce să mă aștept. N-am dormit toată noaptea, m-am tot gândit, iar a doua zi i-am scris: «Hai s-o facem!»”, a dezvăluit Oana Tomoiagă.

Numai că emoțiile nu dispăruseră nici după ce luase decizia. În ziua în care cele două trebuiau să semneze contractul, artista a avut din nou un moment de răzgândire. Cu doar zece minute înainte de semnare, a sunat-o pe Mirela și i-a spus că îi este teamă și că vrea să renunțe. Ba chiar și-a amintit că avea de onorat o invitație la o nuntă în Frasin!

„Numai că povestea nu s-a terminat aici. În ziua în care trebuia să semnăm contractul, cu zece minute înainte, am sunat-o din nou și i-am spus că mi-e frică și că vreau să renunț, pentru că îmi amintisem că aveam o nuntă la Frasin! (râde) Cred că asta spune multe despre noi două: Mirela mă împingea spre aventura vieții, iar eu căutam motive să mă întorc acasă! Până la urmă, am acceptat pentru că am avut încredere în ea și pentru că am simțit că trebuie să-mi dau șansa de a trăi ceva ce poate nu aș mai fi avut ocazia să experimentez vreodată”, a povestit Oana.

În cele din urmă, diferențele dintre ele aveau să devină unul dintre atuurile echipei. Mirela venea cu energia și impulsivitatea ei, în timp ce Oana încerca să păstreze echilibrul. Cele două știau că se pot distra împreună, însă nu aveau cum să anticipeze câte momente tensionate vor avea de traversat.

„Ne cunoșteam, aveam o relație frumoasă și știam că putem râde împreună. Nu știam însă că vom avea atât de multe motive să ne și enervăm una pe cealaltă! (râde) Cred că tocmai diferențele dintre noi ne-au făcut o echipă interesantă. Mirela are o energie extraordinară, eu am încercat să vin cu echilibrul, iar împreună am descoperit că putem trece prin mult mai multe decât ne-am fi imaginat. Și mă bucur enorm că am spus «da», pentru că Asia Express mi-a oferit nu doar o aventură, ci și amintiri, oameni dragi și o prietenie pe care o prețuiesc și mai mult astăzi”, a mai spus artista.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au devenit ca două surori după Asia Express

Dincolo de probele dificile și de provocările întâlnite pe Drumul Mătăsii, cel mai important câștig al celor două pare să fi fost relația pe care au construit-o. Înainte de emisiune, Mirela și Oana se considerau prietene, însă nu avuseseră ocazia să se cunoască în profunzime. Competiția le-a adus împreună zi și noapte, în condiții deloc confortabile, iar fiecare a ajuns să o vadă pe cealaltă în momente de vulnerabilitate.

Mirela Vaida spune că nu ar descrie experiența ca pe o schimbare a prieteniei, ci mai degrabă ca pe începutul unei legături mult mai puternice. Cele două au trecut împreună prin suferință, bucurii, oboseală și momente în care au simțit că nu mai pot.

„Prietenia noastră nu s-a schimbat. Prietenia noastră s-a format acolo. Eram prietene, dar nu în sensul în care să fi dormit împreună sau să fi trecut prin bune și rele. Ne cunoșteam de la evenimente și petreceri. Și a fost o nebunie, atât din partea mea, cât și din partea ei, să ne aruncăm în această aventură, pentru că nu ne cunoșteam atât de profund și nu petrecuserăm niciodată atât de mult timp împreună, așa cum urma să se întâmple la Asia Express. Așadar, a fost o loterie, dacă vrei. Prietenia noastră s-a construit acolo și am devenit nu doar două camarade, ci două surori. Două prietene unite prin suferință, dar și prin bucurie”, a mărturisit prezentatoarea.

Experiența le-a ajutat să descopere și cât de mult seamănă, dar și cât de diferit reacționează în fața dificultăților. Mirela a realizat că nu este întotdeauna atât de curajoasă pe cât credea, în timp ce Oana și-a descoperit o forță interioară pe care nu știa că o are. În plus, distanța față de copii le-a făcut să își conștientizeze și mai mult sensibilitatea, dar și capacitatea de a merge mai departe.

„Am descoperit una despre cealaltă că semănăm în foarte multe privințe, că gândim la fel fără să fie nevoie să vorbim prea mult, că înțelegem ce avem de făcut fără să ne explicăm fiecare pas și că fiecare dintre noi cunoaște calitățile și defectele celeilalte. Eu am descoperit despre mine că sunt mult mai slabă sau că am mai puțin curaj decât credeam. Oana, care se baza sută la sută pe mine, a descoperit despre ea că poate fi mult mai puternică decât își imagina. Dar amândouă ne-am descoperit sensibilitatea de femei și de mame aflate departe de copiii lor, dar și forța. Pentru că nici noi nu știam că putem fi atât de nebune încât să facem față unei asemenea competiții”, a declarat Mirela Vaida.

Ce a descoperit Oana Tomoiagă despre colega sa de echipă: „Am văzut-o pe Mirela dincolo de imaginea pe care o știe lumea”

Pentru Oana, apropierea de Mirela a însemnat și descoperirea unui om diferit de imaginea energică și puternică pe care publicul o cunoaște de la televizor. Artista spune că a văzut o femeie sensibilă, care trăiește intens fiecare emoție și care are, la rândul ei, nevoie de încurajare în momentele dificile.

În același timp, Mirela a descoperit că Oana, deși pare o persoană care poate duce orice fără să se plângă, are propriile temeri și momente de slăbiciune. Dorul de copil și dorința de a fi acasă au fost sentimente pe care amândouă le-au împărtășit de-a lungul competiției.

„Cred că Asia Express ne-a dus prietenia la un alt nivel. E una să fii prieten cu cineva când ieșiți la o cafea, râdeți, povestiți și fiecare se întoarce apoi la viața lui și cu totul altceva să împarți cu omul acela foamea, oboseala, fricile, dorul de copii și momentele în care simți că nu mai poți. Acolo nu prea mai ai unde să-ți ascunzi emoțiile și nici energia să te prefaci că ești bine! (râde)”, a explicat Oana Tomoiagă.

Artista a continuat mărturisind că această experiență i-a oferit o perspectivă diferită asupra colegei sale de echipă și a ajutat-o să înțeleagă cât de important este să ai alături un om care îți cunoaște atât calitățile, cât și slăbiciunile.

„Am descoperit una la cealaltă și vulnerabilități, și multă putere. Am văzut-o pe Mirela dincolo de imaginea pe care o știe lumea: un om cu un suflet mare, foarte implicat, care simte totul intens și care, dincolo de energia ei debordantă, are și momente în care are nevoie să fie încurajată. Iar ea a descoperit la mine că, deși sunt moroșancă și par că duc multe fără să mă plâng, am și eu fricile mele, momentele mele de slăbiciune și clipe în care mi-aș fi dorit doar să fiu acasă, lângă copilul meu”, a mai spus Oana.

La finalul acestei aventuri, cele două nu au rămas doar cu amintirea unei competiții solicitante, ci și cu o lecție despre prietenie. Oana spune că a înțeles că apropierea dintre doi oameni nu presupune să fie mereu de acord sau să nu existe conflicte. Important este ceea ce se întâmplă după o ceartă și dacă legătura dintre ei este suficient de puternică pentru a rezista.

„Pentru mine, cel mai important lucru este că am câștigat o încredere și mai mare în prietenia noastră. Am înțeles că poți să te superi pe un om, să nu fii de acord cu el, să-i spui direct ce te deranjează și totuși să-l iubești și să-i fii alături. Prietenia adevărată nu înseamnă să nu te cerți niciodată, ci să nu lași o ceartă să fie mai importantă decât prietenia”, a încheiat Oana Tomoiagă.