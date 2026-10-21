Oana Tomoiagă, apariție excepțională în rolul de nașă. Ce ținută tradițională a îmbrăcat concurenta de la Asia Express

Zile pline de încărcătură sufletească pentru Oana Tomoiagă, partenera Mirelei Vaida din competiția Asia Express. Îndrăgita interpretă de folclor din Maramureș a trăit un moment cu totul special în plan personal: a devenit părinte spiritual pentru doi prieteni extrem de apropiați.

Oana Tomoiagă de la Asia Express a fost nașă de cununie Foto: instagram

Cu această ocazie, artista a atras toate privirile la eveniment și a transmis finilor săi o urare încărcată de credință și căldură.

Oana Tomoiagă, apariție spectaculoasă în straie maramureșene și un mesaj de suflet

Spre deosebire de aparițiile clasice de la nunți, Oana Tomoiagă a ales să facă o reverență originilor sale și tradiției autentice.

Artista a purtat cu mândrie un costum popular din Maramureș, atent lucrat, imaginile publicate pe rețelele de socializare adunând mii de aprecieri și felicitări din partea comunității sale.

În rolul de nașă, concurenta de la Asia Express le-a lăsat proaspeților căsătoriți un mesaj emoționant: „Să vă fie familia binecuvântată, drumul luminat și inimile mereu aproape de credință și de oamenii dragi. Să vă bucurați de tot ce e frumos și să nu uitați niciodată că aveți în noi oameni care vă poartă cu drag în suflet!”.

Trecutul sentimental: căsătoria la 22 de ani și despărțirea după trei ani și jumătate

Evenimentul religios a readus în atenție și povestea de viață a Oanei Tomoiagă, marcată de un mariaj timpuriu și de o despărțire asumată. Cântăreața a pășit spre altar la doar 22 de ani, imediat după terminarea facultății, unindu-și destinul cu Șerban Horj, bărbatul care avea să devină tatăl copilului ei.

„După ce am terminat facultatea, la 22 de ani m-am căsătorit. Foarte rapid, pentru că eram copii amândoi. Nici nu a fost o cerere în căsătorie, a fost o discuție în care am zis eu să facem nunta. Căsătoria mi-a adus cea mai mare fericire a vieții mele, băiatul meu Vlad, un copil special, un copil minunat”, a mărturisit artista.

Fericirea conjugală nu a durat însă mult. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate după trei ani și jumătate de căsnicie, pe când micuțul Vlad avea doar doi ani.