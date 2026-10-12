De ce a refuzat Mirela Vaida să meargă cu soțul ei la „Asia Express”. Cum a reacționat Oana Tomoiagă când i-a propus

Mirela Vaida, concurentă la „Asia Express – Drumul Mătăsii” 2026, alături de Oana Tomoiagă, a dezvăluit de ce a ales-o pe artistă drept parteneră în aventura de la Antena 1. Prezentatoarea TV a povestit că producătorii emisiunii și-ar fi dorit ca ea să participe alături de soțul său sau de un alt membru al familiei, însă a preferat să nu își implice apropiații în această experiență.

De ce a refuzat Mirela Vaida să meargă cu soțul ei la „Asia Express” Foto: Instagram

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Mirela Vaida a vorbit despre alegerea făcută, despre momentul în care i-a propus Oanei Tomoiagă să participe la emisiune, dar și despre prietenia care s-a consolidat în timpul competiției.

De ce a ales-o Mirela Vaida pe Oana Tomoiagă pentru „Asia Express”

Mirela Vaida a mărturisit că și-a dorit o parteneră care să o completeze și să o ajute să gestioneze provocările competiției. Astfel, ea și soțul său s-au gândit la Oana Tomoiagă, pe care prezentatoarea o descrie drept o persoană luptătoare, echilibrată și calmă.

„Din toată lumea asta mare, atunci când producătorii emisiunii @americaexpressromania m-au chemat să fac parte din show, ei și-ar fi dorit să merg cu soțul meu sau cu un membru de familie. Dar eu nu am vrut să amestec familia în televiziune și m-am gândit că cea mai bună alegere pentru mine ar fi o fată faină, nebunatică, luptătoare, echilibrată și calmă, pentru că eu îmi cunosc temperamentul.

Eu și soțul meu ne-am gândit amândoi la @oanatomoiaga.official!”

Oana Tomoiagă a ezitat înainte să accepte propunerea

Prezentatoarea a povestit că a sunat-o pe Oana Tomoiagă în vara anului trecut pentru a-i propune să participe împreună la emisiune. Artista a fost luată prin surprindere și, inițial, a închis telefonul. Ulterior, după o noapte în care s-a gândit la propunere, i-a transmis Mirelei Vaida că este pregătită să accepte provocarea.

„Era vara anului trecut. Am sunat-o și, când i-am propus, s-a speriat și mi-a închis telefonul! Apoi a revenit. I-am spus că asta poate fi cea mai mare nebunie a noastră și merită să o facem. N-a fost convinsă. N-am insistat.

A doua zi, de dimineață, primesc un mesaj de la ea în care îmi spune: «N-am dormit deloc toată noaptea! M-am gândit la ce mi-ai spus! Hai s-o facem!» Și astăzi mă bucur, mai mult ca oricând, că am ales-o pe ea!

Poate nu multă lume o știa pe Oana. Producătorii emisiunii n-o cunoșteau, dar, când ne-am întâlnit, au plăcut-o imediat! Le-a plăcut energia noastră, glumele, tachinările dintre noi și au spus: «Asta e echipa!»”, a mai transmis prezentatoarea.

Cum s-a născut melodia „Mă întreabă lumea pe drum”

Pe lângă amintirile din timpul competiției, Mirela Vaida a vorbit și despre melodia „Mă întreabă lumea pe drum”, lansată recent de Oana Tomoiagă. Potrivit prezentatoarei, cântecul a prins contur în serile petrecute în „Asia Express”, după zile obositoare, marcate de drumuri lungi, griji și dorul de copii.

Cele două nu aveau telefoane la îndemână pentru a înregistra melodia, astfel că au păstrat-o în memorie și și-au amintit-o reciproc atunci când una dintre ele uita versurile.

„Ieri, Oana și-a lansat o melodie nouă. «Mă întreabă lumea pe drum» s-a născut acolo, în Asia Express, în serile în care ajungeam frânte de oboseală, după kilometri întregi de mers pe jos, după zile cu foame, griji, lacrimi și dor de copii.

N-aveam telefoane, n-aveam pe ce să înregistrăm melodia. Aveam doar memoria și sufletele noastre. Când Oana o uita, i-o aminteam eu. Când o uitam eu, o fredona ea.

Și am adus-o acasă. Iar Oana i-a dat viață! O găsiți pe canalul ei de YouTube!

Oana mea dragă, sunt tare mândră de tine! Îți mulțumesc că mi-ai fost parteneră la bine și la greu, sprijin și, mai presus de toate, prietenă! Mă bucur din suflet că lumea te-a descoperit și te iubește așa cum meriți!

P.S. Mai ții minte că, în ziua în care trebuia să mergem să încheiem contractul pentru emisiune, m-ai sunat cu 10 minute înainte și mi-ai spus că ți-e frică, că tu vrei să renunți și că ți-ai adus aminte că ai o nuntă la Frasin?”, a scris Mirela Vaida pe rețelele de socializare.