 Ce facultăți au absolvit Valerie Lungu și Mirela Vaida. Dezvăluirile făcute la Asia Express: „Este o bună actriță”
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VideoCe facultăți au absolvit Valerie Lungu și Mirela Vaida. Dezvăluirile făcute la Asia Express: „Este o bună actriță”

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Ediția din 11 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express a venit cu o serie de schimbări neașteptate pentru echipele rămase în competiție. Irina Fodor le-a anunțat concurenților că, timp de două zile, vor forma echipe noi, alături de alți participanți. Așa au ajuns împreună Mirela Vaida și Valerie Lungu, care au făcut dezvăluiri despre studiile lor. 

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Foto: instagram/facebook

Facultățile absolvite de Valerie Lungu și Mirela Vaida

Deși este cunoscută publicului mai ales pentru cariera în televiziune, muzică și teatru, Mirela Vaida nu are studii în actorie. Prezentatoarea Antena Stars a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București și și-a continuat pregătirea academică prin două programe de master.

Unul dintre acestea este în Dreptul Comunității Europene, în cadrul Facultății de Drept, iar celălalt în Comunicare și Relații Publice, în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice.

Cu toate acestea, experiența artistică nu îi lipsește. Din 2007, Mirela Vaida este solistă a Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, unde a jucat în numeroase spectacole de succes, printre care „Poftă bună la Tănase”, „Nevestele vesele”, „O seară la Tănase”, „Bufonii Regelui”, „Scandal în Paradis”, „Dai un ban, dar știi că face” și „Aplauze, Aplauze”.

De cealaltă parte, în timpul jocului pentru amuletă, Alex Gîlcă, soțul lui Valerie Lungu, a dezvăluit că partenera sa este absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București.

„Ea a făcut actorie. Este o bună actriță”, a spus Alex Gîlcă, stârnind reacția lui Maurice Munteanu, care s-a declarat surprins să afle acest detaliu despre concurentă.

Criticul de modă a comentat în stilul său caracteristic că poate chiar această probă îi va aduce lui Valerie o oportunitate profesională neașteptată. „Aflu că micuța Valerie este și absolventă de UNATC.

Uite că asta nu știam. Pe marile scene din China, o mare actriță din România se arată în premieră. Poate o opresc pe aici și îi oferă un contract. Nu știi niciodată cine o remarcă”, a afirmat Maurice Munteanu.

Mirela Vaida și Valerie Lungu formează o echipă la Asia Express

Irina Fodor a anunțat că Mirela Vaida și Valerie Lungu vor face echipă timp de două zile. Potrivit explicațiilor oferite de prezentatoare, cele două au fost alese să colaboreze pentru a înțelege mai bine perspectiva partenerilor lor, mai ales în ceea ce privește personalitatea puternică a fiecăreia.

„Ni s-a spus așa: sunt amândouă foarte șefe. E bine să fie împreună, să înțeleagă și ele cum este pentru partenerii lor”, a spus Irina Fodor despre noua echipă, potrivit Antena 1

Pentru Mirela Vaida, schimbarea a reprezentat o provocare pe care a primit-o cu interes, fiind curioasă să descopere cum va decurge experiența alături de noua sa parteneră.

„Am simțit că este o provocare pe care aș fi curioasă să o trăiesc!”, a spus Mirela Vaida despre noua ei parteneră.

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