Vești bune pentru fanii celebrului film „Singur acasă”! Macaulay Culkin, actorul care a devenit cunoscut în întreaga lume datorită rolului lui Kevin McCallister, ar urma să revină în celebra franciză. Noul proiect a primit undă verde din partea Disney și va fi realizat cu Seth Rogen și Evan Goldberg în calitate de scenariști și producători.

Macaulay Culkin revine în rolul care l-a consacrat Foto: Profimedia

Potrivit lui Matthew Belloni, de la publicația Puck, actorul s-a întâlnit la începutul acestui an cu reprezentanții Disney pentru a le prezenta ideea unei continuări a filmului „Singur acasă”. Proiectul a fost aprobat, iar povestea îl va readuce pe Culkin în rolul care l-a consacrat, potrivit informațiilor publicate de The Guardian.

De această dată, comedia va fi prezentată din perspectiva tatălui, iar Seth Rogen și Evan Goldberg vor colabora cu actorul la realizarea scenariului. Cei doi au mai lucrat recent cu Disney la o ediție specială de televiziune dedicată păpușilor Muppets.

Ce succes au avut primele filme „Singur acasă”

Lansat în 1990, primul film „Singur acasă” a avut un succes impresionant, cu încasări de 476 de milioane de dolari la nivel mondial. Producția a devenit astfel al doilea cel mai profitabil film al acelui an.

Doi ani mai târziu, Macaulay Culkin a revenit în continuarea „Singur acasă 2: Pierdut în New York”, care a obținut încasări de 359 de milioane de dolari. Ulterior, franciza a continuat cu alte trei filme în care actorul nu a mai apărut. În 2021, după ce Disney a cumpărat Fox, a fost lansat și un remake, disponibil direct pe platformele de streaming.

Culkin a revenit în pielea lui Kevin McCallister pentru o reclamă Google în 2018, iar anul acesta a reluat personajul într-o reclamă McDonald's.

Ce idee avea actorul pentru continuarea filmului

Anul trecut, în cadrul unui eveniment aniversar, Macaulay Culkin a vorbit despre posibilitatea realizării unui nou film și chiar a dezvăluit cum și-ar imagina povestea.

„Mi-a venit oarecum ideea asta. Sunt fie văduv, fie divorțat. Cresc un copil și toate cele. Muncesc foarte mult și nu îi acord suficientă atenție, iar copilul se cam supără pe mine, după care ajung să fiu încuiat pe dinafară”, a spus el.

În viziunea actorului, fiul personajului său ar fi cel care nu îl lasă să intre în casă și pregătește capcanele, locuința devenind „un fel de metaforă pentru relația noastră”.

Chris Columbus, regizorul producțiilor originale „Singur acasă”, dar și al primelor două filme din seria „Harry Potter”, și-a exprimat rezervele în privința unei continuări.

„Cred că este o greșeală să încerci să te întorci și să recreezi ceva ce am făcut acum 35 de ani. Cred că ar trebui lăsat așa cum este”, a declarat el.