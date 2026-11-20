Un proiect pregătit de PRO TV nu va mai ajunge, cel puțin deocamdată, în fața telespectatorilor. Emisiunea „Pe muchie de cuțit”, care îl avea în prim-plan pe Pescobar, ar fi fost oprită de conducerea postului după primele filmări. Decizia ar fi fost luată în urma evaluării materialelor înregistrate, care nu s-ar fi ridicat la nivelul așteptărilor.

Emisiunea lui Pescobar de pe PRO TV, scoasă din grilă Foto: Instagram

Potrivit informațiilor publicate de Paginademedia.ro, șefii postului ar fi analizat secvențele filmate și ar fi ajuns la concluzia că rezultatul nu este suficient de convingător pentru difuzare.

Deși producția intrase deja în etapa filmărilor și fuseseră înregistrate mai multe ediții, formatul nu ar fi atins nivelul de calitate dorit. În aceste condiții, conducerea ar fi decis să nu continue proiectul în formula pregătită inițial.

Vestea este surprinzătoare și pentru că emisiunea reprezenta adaptarea românească a unui format internațional cunoscut, iar alegerea lui Pescobar pentru rolul principal atrăsese deja atenția publicului.

Până în prezent, nu au fost oferite informații despre costurile producției sau despre posibilitatea reluării proiectului într-o altă formulă.

„Pe muchie de cuțit”, inspirată de un format internațional celebru

Show-ul pregătit de PRO TV avea la bază un concept lansat în Marea Britanie în urmă cu peste două decenii, devenit cunoscut pentru intervențiile unui chef experimentat în restaurante aflate în dificultate. Formatul urmărește problemele întâmpinate de proprietarii localurilor, de la organizarea bucătăriei până la administrarea afacerii, și propune soluții pentru redresarea acestora.

Gordon Ramsay a devenit imaginea emblematică a emisiunii, datorită stilului direct și confruntărilor tensionate cu proprietarii și angajații restaurantelor.

Pentru versiunea românească, PRO TV mizase pe Pescobar, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul restaurantelor și pentru prezența puternică din mediul online. Alegerea sa reprezenta o abordare diferită față de formatul internațional, în care rolul principal este ocupat de un chef cu experiență și notorietate în gastronomie.

Cu toate acestea, planurile postului s-ar fi schimbat după primele înregistrări, iar emisiunea nu ar mai urma să fie continuată în forma pregătită inițial.