Mitică Dragomir a dezvăluit cât s-a dat în plic la nunta lui Pescobar! 460 de invitați și cheltuieli colosale pentru flori și muzică

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, și-a unit destinele cu Lavinia în cadrul unei nunți fastuoase, organizate în weekendul trecut. Aproape 500 de invitați au participat la evenimentul care a presupus cheltuieli impresionante, de la decorurile florale până la artiștii care au întreținut atmosfera. Printre cei prezenți s-a numărat și Mitică Dragomir, care a oferit detalii despre petrecere și a dezvăluit cât ar fi plătit invitații pentru a lua parte la eveniment.

Cât a fost darul la nunta lui Pescobar, de fapt Foto: Click!

Pescobar și Lavinia au făcut pasul cel mare la finalul săptămânii trecute. Cei doi s-au cununat civil cu o zi înainte de ceremonia religioasă, care a avut loc pe 7 noiembrie, la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din București.

Petrecerea a fost una de amploare, cu aproximativ 460 de invitați. Printre aceștia s-a aflat și Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și unul dintre apropiații afaceristului. Acesta a povestit cum s-a desfășurat evenimentul și a oferit informații despre valoarea darului de nuntă.

„Nunta lui Pescobar e în primele trei nunți la care am fost. Și eu am avut saloane de nunți… A fost ceva absolut demențial. De la sală, una cum nu am văzut, elegantă, cu piscină, până la muzică, mâncare și tot. A fost o nuntă de senzație.

Au fost 460 de oameni, deci 460 de plătitori. Darul a fost până în 1.000 de euro de căciulă, au fost și oameni amărâți, de la țară. Media e cam în jur de 500-600 de euro, au fost și oameni normali”, a spus Dragomir, pentru Fanatik.

Cât ar fi cheltuit Pescobar pentru petrecerea de nuntă

Niciun detaliu nu a fost lăsat la voia întâmplării, iar meniul a fost pe măsura evenimentului. Invitații au avut parte de preparate sofisticate, printre care aperitive cu caracatiță, somon și foie gras, doradă la cuptor cu orez negru și caracatiță, dar și sărmăluțe cu mămăliguță și smântână. La felul principal au fost servite preparate din carne de porc și pui, alături de garnituri și sosuri speciale.

Cheltuielile pentru muzică ar fi ajuns la aproximativ 150.000 de euro, în timp ce decorurile florale ar fi costat alte 100.000 de euro.

Mitică Dragomir a ținut să clarifice și informațiile potrivit cărora ar fi oferit un dar de 5.000 de euro. Fostul șef al LPF a recunoscut că își permite să ofere sume importante, însă a precizat că nu consideră necesar să cheltuiască bani fără măsură. Acesta nu a dezvăluit cât a pus efectiv în plic.

„Am furat banii sau ce? Dacă sunt milionar trebuie să arunc cu banii, vorba aia? Când ai icre negre și batog de morun, ce poți să mai zici? Fiecare avea cutia lui de icre negre și acest batog de morun, astea la început. Doar la el cred că se făcea batogul ăla, e o raritate. Cine mănâncă așa ceva la o nuntă?

A avut toate minunile lumii, sarmale, nu doar pește. A fost o nuntă pe măsura grandomaniei lui. El a fost emoționat, nici el nu credea că poate să iasă așa. A fost și lume bună, iar mireasa e frumoasă și cuminte. Nu credeam că e în stare să facă așa ceva Paul, nici în filme nu vezi. A făcut între 100.000 și 150.000 de euro nunta.

Am fost la sute de nunți, dar așa ceva nu am văzut. Cred că au fost două TIR-uri de flori. Am dat 100 de lei să mi le ia de pe masă, că nu vedeam nimic. 4 inși nu au putut să le ia. Era un munte de flori, un metru și jumătate înălțime, iar diametrul alt metru, asta la fiecare masă. Eu nu-l vedeam pe Mavlea vizavi sau pe copiii mei”, a mai povestit Mitică Dragomir.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, doar muzica și florile ar fi însumat aproximativ 250.000 de euro, două dintre cele mai costisitoare elemente ale petrecerii.