Salată-desert, un final dulce pentru masa în familie

O salată-desert aduce o notă dulce la finalul mesei și bucuria de a descoperi gusturi și texturi diferite în fiecare linguriță. Savureaz-o alături de cei dragi sau păstrează o porție pentru pauza ta de răsfăț.

Salată-desert Foto: Shutterstock

Ingrediente

400 g boabe de struguri, spălate

100 g alune prăjite

50 g fulgi de cocos

5-6 linguri iaurt grecesc

miere

frunzulițe de mentă, pentru servit

Mod de preparare

Pui boabele de struguri într-un bol, le stropești cu miere, adaugi iaurtul și amesteci ușor.

Presari alunele zdrobite grosier și fulgii de cocos peste strugurii din bol, amesteci și dai castronul la frigider, până în momentul servirii. Îl decorezi cu frunzulițe de mentă spălată.