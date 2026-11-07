 Salată-desert, un final dulce pentru masa în familie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Salată-desert, un final dulce pentru masa în familie

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O salată-desert aduce o notă dulce la finalul mesei și bucuria de a descoperi gusturi și texturi diferite în fiecare linguriță. Savureaz-o alături de cei dragi sau păstrează o porție pentru pauza ta de răsfăț.

Salată-desert
Salată-desert Foto: Shutterstock

Ingrediente

400 g boabe de struguri, spălate

100 g alune prăjite

50 g fulgi de cocos

5-6 linguri iaurt grecesc

miere

frunzulițe de mentă, pentru servit

Mod de preparare

Pui boabele de struguri într-un bol, le stropești cu miere, adaugi iaurtul și amesteci ușor.

Presari alunele zdrobite grosier și fulgii de cocos peste strugurii din bol, amesteci și dai castronul la frigider, până în momentul servirii. Îl decorezi cu frunzulițe de mentă spălată.

Ghid de cumpărături

horia brenciu si tudor chirila jpg
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat” PrimeTime
Ramona Badescu, foto Instagram jpg
Ramona Bădescu, amenințată cu moartea în Italia pentru că este româncă! PrimeTime
image
Noi detalii în cazul camerelor ascunse în prizele unei cabane din Sibiu, descoperite de o creatoare de conținut: „Nu ne-am gândit nicio secundă” adevarul.ro
image
Cronica unui spital zguduit de scandaluri. Șpăgi pentru angajări, concursuri aranjate și medicamente scoase din circuit adevarul.ro

Parteneri

image
Când va arăta FCSB ca o echipă capabilă să câștige titlul! „Totul s-a schimbat!” www.fanatik.ro
image
Produsul de pe raft pe care un angajat de supermarket nu îl cumpără niciodată observatornews.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros www.antena3.ro
image
România, prinsă în capcana infinită a datoriilor. Analist economic: Rectificarea împarte sărăcia bugetară/E un faliment nedeclarat www.gandul.ro
image
Guvernul pregătește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie. Ce măsuri sunt anunțate www.wowbiz.ro
image
Pescobar s-a însurat cu aleasa inimii sale, Lavinia Lorena. Cum și-a făcut apariția soția afaceristului în ziua cea mare www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat as.ro
image
Cât câștigi la pensie dacă mai lucrezi cinci ani după cei 35 de ani de cotizare. Calcul pentru un salariu de 5.000 de lei playtech.ro
image
Meciul Corvinul – FCSB care a produs ruptura dintre Gigi Becali și antrenor. „Scoate-l din echipă!” www.fanatik.ro
image
Umilită de Marco după noaptea petrecută împreună, Gabriella nu s-a mai putut abține! A cedat și... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Primul Război Mondial
Câți orfani de război erau în România Mare, în anul 1922? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
1 carne de vita la gratar png png
Puțini știu asta! Carnea de vită poate fi o alegere mai bună decât puiul. Ce bucăți să alegi și cum să le gătești corect Gătește sănătos
salata de zuchini jpg
Salată de zucchini, prospețime și savoare în farfurie Mâncăruri rapide
pui cu masline jpg
Cum prepari cel mai fraged pui cu măsline. Rețeta simplă, cu un gust aparte Rețete cu carne
Viorica de la Clejani jpg
Rețeta învățată în Belgia de Viorica de la Clejani: Pui cu 40 de căței de usturoi și sos de conopidă Rețete
briose cu gutui jpg
Brioșe cu gutui, desertul care îți îndulcește zilele răcoroase Deserturi
Elwira Petre jpg
Supa poloneză de castraveți murați, preparată de Elwira Petre. Rețeta cu care le-a făcut poftă fanilor Rețete
cheesecake cu struguri jpg
Cheesecake cu struguri, desertul care îmbină finețea și prospețimea Deserturi
supa poloneza de dovleac jpg
Supa poloneză de dovleac, deliciul sezonului rece. Rețeta simplă și gustoasă Rețete cu legume
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, desfigurată, plină de vânătăi și cu ochii umflați, după operația de lifting facial actualitate.net