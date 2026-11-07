Salată-desert, un final dulce pentru masa în familie
O salată-desert aduce o notă dulce la finalul mesei și bucuria de a descoperi gusturi și texturi diferite în fiecare linguriță. Savureaz-o alături de cei dragi sau păstrează o porție pentru pauza ta de răsfăț.
Ingrediente
400 g boabe de struguri, spălate
100 g alune prăjite
50 g fulgi de cocos
5-6 linguri iaurt grecesc
miere
frunzulițe de mentă, pentru servit
Mod de preparare
Pui boabele de struguri într-un bol, le stropești cu miere, adaugi iaurtul și amesteci ușor.
Presari alunele zdrobite grosier și fulgii de cocos peste strugurii din bol, amesteci și dai castronul la frigider, până în momentul servirii. Îl decorezi cu frunzulițe de mentă spălată.